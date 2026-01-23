Sony ra mắt LinkBuds Clip: Tai nghe kẹp tai độc đáo, có tích hợp AI lọc tiếng ồn

Sony chính thức trình làng mẫu tai nghe LinkBuds Clip. Nguồn: Sony

Thay vì nâng cấp dòng WF-1000X như nhiều đồn đoán, Sony tiếp tục theo đuổi hướng đi tai nghe open-ear, nhấn mạnh cảm giác thoải mái và an toàn khi sử dụng cả ngày.

LinkBuds Clip được định vị cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm cùng phân khúc như Bose Ultra Open Earbuds hay Huawei FreeClip 2. Điểm khác biệt chính nằm ở thiết kế kẹp tai, cho phép tai nghe bám vào vành tai ngoài thay vì nhét sâu vào ống tai.

Theo Sony, cách phân bổ trọng lượng này giúp giảm áp lực, phù hợp với người dùng cần đeo tai nghe liên tục trong thời gian dài. Do là tai nghe thiết kế mở, sản phẩm không có khả năng cách âm thụ động và cũng không cần chế độ xuyên âm riêng.

Thiết kế kẹp tai độc đáo của tai nghe LinkBuds Clip. Nguồn: Sony

Về tính năng, LinkBuds Clip được trang bị ba chế độ nghe gồm Standard, Voice Boost (tăng cường độ rõ của giọng nói) và Sound Leakage Reduction (giảm hiện tượng rò rỉ âm thanh).

Tai nghe tích hợp cảm biến truyền âm qua xương kết hợp hệ thống AI lọc tiếng ồn, nhằm cải thiện chất lượng cuộc gọi trong môi trường ồn ào. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước IPX4, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và tập luyện nhẹ.

Thời lượng pin là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Tai nghe cho thời gian sử dụng tối đa 9 giờ chỉ với một lần sạc, và lên tới 37 giờ khi dùng kèm hộp sạc. Ngoài ra, tính năng sạc nhanh cho phép nghe thêm khoảng 1 giờ chỉ sau 3 phút sạc, hướng tới nhóm người dùng bận rộn.

LinkBuds Clip hỗ trợ kết nối đa điểm, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các thiết bị. Người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh thông qua EQ 10 băng tần trên ứng dụng Sony. Tuy nhiên, tai nghe chỉ hỗ trợ hai codec Bluetooth phổ biến là SBC và AAC, không có LDAC hay aptX.

LinkBuds Clip có bốn tùy chọn màu sắc cơ bản. Nguồn: Sony

Về thiết kế, Sony cung cấp bốn tùy chọn màu sắc gồm: đen, sáng be, xanh lá và tím lavender. Người dùng có thể mua thêm case với màu sắc khác nhau để phối theo sở thích cá nhân.

Tại thị trường Mỹ, Sony LinkBuds Clip được niêm yết ở mức 229,99 USD, tương đương khoảng hơn 6 triệu đồng. Giá bán dự kiến tại Việt Nam vào khoảng 6,5 triệu đồng, tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm mở bán.

So với mặt bằng chung của tai nghe kẹp tai trên thị trường, mức giá của LinkBuds Clip được xem là khá cao, khi nhiều sản phẩm cùng kiểu dáng đến từ các thương hiệu tầm trung chỉ có giá từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng.

Dù vậy, Sony kỳ vọng LinkBuds Clip sẽ là lựa chọn cao cấp dành cho người dùng ưu tiên sự thoải mái, thiết kế thời trang và khả năng nghe an toàn trong môi trường ngoài trời.