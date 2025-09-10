AirPods Pro 3: chống ồn gấp đôi, tích hợp theo dõi sức khỏe, giá 6,2 triệu đồng

AirPods Pro 3 có thiết kế hơi khác so với phiên bản tiền nhiệm. Ảnh Cnet

Khả năng chống ồn vượt trội

AirPods Pro 3 mang đến khả năng chống ồn gấp đôi so với AirPods Pro 2, theo tuyên bố của Apple. Tai nghe xử lý tốt hơn trên mọi dải tần số, bao gồm tần số trung và cao vốn khó khăn để triệt tiêu.

Trong buổi thử nghiệm tại sự kiện, khả năng chống ồn tỏ ra xuất sắc, tuy nhiên khó để xác định chính xác mức độ cải thiện gấp đôi như Apple tuyên bố do môi trường demo ồn ào.

Thiết kế nhỏ hơn với độ vừa vặn cải thiện

Apple thiết kế lại AirPods Pro 3 với kích thước nhỏ hơn so với thế hệ trước. Góc độ của tai nghe được điều chỉnh để núm tai hướng thẳng vào ống tai hơn. Núm tai mới sử dụng lớp xốp ghi nhớ bên trong kết hợp với silicon bên ngoài.

Tai nghe hiện có năm kích cỡ núm tai khác nhau, bao gồm size XXS hoàn toàn mới. Núm tai size L hiện tại vừa như XL thế hệ trước. Tuy nhiên, núm tai mới không tương thích với AirPods Pro hoặc AirPods Pro 2.

Trong trải nghiệm thực tế, tai nghe tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn so với AirPods Pro 2, vừa vặn chặt chẽ và ổn định hơn.

AirPods Pro 3 có cảm biến nhịp tim giống như Beats PowerBeats Pro 2. Ảnh: Cnet

Tính năng theo dõi nhịp tim lần đầu tiên xuất hiện

Lần đầu tiên xuất hiện trên dòng AirPods, tính năng theo dõi nhịp tim đã có mặt trước đó trên Beats PowerBeats Pro 2. Công nghệ sử dụng đèn LED quang học xung với tần suất hơn 100 lần mỗi giây để đo nhịp tim thông qua lưu lượng máu.

Tính năng này cho phép theo dõi hơn 50 loại bài tập thông qua ứng dụng Fitness trên iPhone. Nếu người dùng đeo cả AirPods Pro 3 và Apple Watch, các ứng dụng sẽ ưu tiên sử dụng dữ liệu từ Apple Watch.

Cải tiến âm thanh với driver mới

AirPods Pro 3 trang bị driver 10,7mm với kiến trúc âm thanh đa cổng mới. Thiết kế này cho phép luồng khí lưu thông tốt hơn bên trong tai nghe với lỗ thông hơi lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Bass có vẻ sâu hơn và rõ nét hơn, độ trong trẻ của cao âm cải thiện nhẹ. Chế độ trong suốt âm thanh tự nhiên hơn và Apple nâng cấp tính năng trợ thính.

Tính năng dịch trực tiếp

Apple giới thiệu tính năng Live Translation cho phép dịch trực tiếp các cuộc hội thoại. Tính năng này sẽ có trên AirPods Pro 2 và dòng AirPods 4 series hay bất kỳ AirPods nào được trang bị chip H2.

Lưu ý rằng tính năng dịch trực tiếp chỉ hoạt động với iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, bao gồm các mẫu iPhone 15 Pro, cũng như tất cả các mẫu iPhone 16 và iPhone 17.

Hộp sạc trang bị chip U2 mới giúp tăng cường độ chính xác của hệ thống Find My của Apple. Ảnh: Cnet

Thời lượng pin và khả năng chống nước

AirPods Pro 3 cung cấp thời lượng pin 8 giờ khi bật chống ồn và 10 giờ ở chế độ trong suốt và trợ thính. Khả năng chống nước được nâng cấp lên chuẩn IP57, vượt trội hơn so với IPX4 của AirPods Pro 2.

Tai nghe vẫn sử dụng chip H2 thay vì chip H3 như một số đồn đoán. Hộp sạc trang bị chip U2 mới để định vị chính xác hơn trong hệ thống Find My.

Mức giá và thời điểm bán

AirPods Pro 3 có giá 249 USD (219 bảng Anh, 429 đô la Úc), tương đương khoảng 6,2 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Khách hàng có thể đặt trước từ ngày 10/9 và nhận hàng từ ngày 19/9.