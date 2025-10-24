Kinh tế số
Diwali thắp lên hy vọng cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ giữa cơn bão thuế quan từ Mỹ

Thế Kiên

Thế Kiên

17:03 | 24/10/2025
Tuần này, khi hàng triệu người dân Ấn Độ thắp sáng đèn và cầu nguyện cho sự thịnh vượng nhân dịp lễ hội Diwali - lễ hội ánh sáng linh thiêng nhất trong năm, trong khi các nhà xuất khẩu nước này cũng đang âm thầm cầu mong một “phép màu” đến từ Washington.
lễ hội Diwali
Diwali không chỉ là lễ hội ánh sáng mà còn là hy vọng mới cho hàng triệu lao động Ấn Độ đang “oằn mình” vì thuế quan Mỹ. Ảnh: Getty.

Kể từ tháng 8, các sản phẩm dệt may, đá quý, trang sức và đồ nội thất của Ấn Độ đã phải gánh mức thuế trừng phạt lên tới 50% từ Hoa Kỳ, thị trường chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Á này. Đòn thuế bất ngờ khiến hàng tỷ USD doanh thu bị “bốc hơi” và đe dọa sinh kế của hàng triệu lao động.

Ngành dệt may “đau đầu” vì hàng tồn kho

Tại Mumbai, Ajay Kapoor – chủ sở hữu một công ty cung ứng hàng dệt, cho biết các nhà sản xuất đang “nghẹt thở” giữa lượng hàng tồn kho khổng lồ.

“Không có việc làm, hàng triệu rupee bị kẹt trong kho, máy móc thì nằm im,” ông nói.

Số liệu cho thấy xuất khẩu dệt may của Ấn Độ giảm gần 10% trong tháng 9, sau khi mức thuế 50% có hiệu lực, đảo chiều hoàn toàn so với mức tăng trưởng 5% hồi tháng 7. Ngành này vốn tạo việc làm cho 45 triệu người, hiện đang đối mặt với nguy cơ cắt giảm sản lượng sau kỳ nghỉ lễ Diwali.

Đá quý và trang sức mất đi “ánh lấp lánh”

Ngành đá quý và trang sức “niềm tự hào” của Ấn Độ cũng chịu thiệt hại nặng. Theo ông Rajesh Rokde, Chủ tịch Hội đồng Đá quý và Trang sức Toàn Ấn Độ, mức thiệt hại có thể lên tới 9 tỷ USD.

Dù vẫn ghi nhận tăng trưởng nhẹ 0,4% trong tháng 9, con số này “chìm nghỉm” so với mức tăng gần 29% hồi tháng 7.

Ấn Độ xuất khẩu khoảng 29,8 tỷ USD đá quý và đồ trang sức mỗi năm, trong đó một phần ba sang Mỹ. Rokde cho biết: “Một ngành có thể chịu được mức giảm 10%, nhưng khi hơn 30% kim ngạch bị ảnh hưởng, thì đó là cú sốc lớn.”

Tại Jodhpur, thành phố nổi tiếng với sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tình hình cũng không khá hơn. Raunak Singhvi, chủ doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ, chia sẻ:

“Trước đây thuế chỉ 2,5-5%, nay tăng lên hơn 50%. Nhiều nhà máy đã đóng cửa, người lao động mất việc, các nhà nhập khẩu Mỹ yêu cầu giảm giá.”

Khi nhu cầu tại Mỹ suy yếu, nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất dù vừa mở rộng trong thời kỳ Covid-19.

Theo tờ Mint, New Delhi và Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại, có thể giúp hạ mức thuế xuống còn khoảng 15%-16% - “phao cứu sinh” mà các nhà xuất khẩu đang chờ đợi.

Nếu thỏa thuận được thông qua, ngành xuất khẩu Ấn Độ có thể phục hồi mạnh mẽ, ổn định việc làm và khôi phục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu không đạt được bước đột phá, “ánh sáng Diwali” năm nay có thể vẫn chưa đủ để xua tan bóng tối từ cơn bão thuế quan.

Thỏa thuận Mỹ - Ấn: Mỹ có thể cắt giảm thuế, đổi lại Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu Nga.

Walmart: Tạm dừng cấp visa H-1B sau khi Tổng thống Donald Trump tăng lệ phí lên 100.000 USD.

Thị trường chứng khoán: Nifty 50 và Sensex đều tăng hơn 0,8% sáng 24/10; lợi suất trái phiếu 10 năm đạt 6,527%.

