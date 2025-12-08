Doanh nghiệp số
FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh đến hết mùa giải 2030-2031

14:14 | 08/12/2025
Theo đó, bắt đầu từ 1/1/2026 kéo dài đến hết mùa giải 2030-2031, FPT Play sẽ trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam trên các hạ tầng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…
Như vậy, người hâm mộ giải Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam sẽ tiếp tục hòa nhịp cùng 1,87 tỷ khán giả khắp thế giới, không gián đoạn thưởng thức hàng nghìn trận đấu bóng đá đỉnh cao. Trong đó, sẽ có gần 200 trận thuộc mùa giải 2025/26 và 1.900 trận của 5 mùa từ 2026/27 đến hết 2030/31. Tất cả các trận đấu này sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp.

FPT Play chính thức sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ 1/1/2026 đến hết mùa giải 2030-2031

Thương vụ bản quyền này đã được FPT Play hợp tác chiến lược cùng Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax, đơn vị sở hữu chính thức và độc quyền bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại thị trường các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Cột mốc này đánh dấu bước tiến lớn của JAS và Monomax trong việc mở rộng phạm vi sở hữu bản quyền phát sóng sang thị trường Việt Nam.

“Ngoại Hạng Anh là một trong số ít các giải đấu bóng đá có mặt từ rất sớm và có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Là đơn vị dẫn đầu trong ngành dịch vụ truyền hình, với lợi thế về hạ tầng phát sóng và nền tảng công nghệ sẵn có, FPT Play sẽ mở ra một chương mới trong trải nghiệm xem Premier League, dễ tiếp cận và mang đậm tính cá nhân hóa với từng người hâm mộ trong nước. Với chúng tôi, khách hàng luôn là trung tâm trong mỗi hành động. Chia sẻ nhân sự kiện, ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Telecom, Tập đoàn FPT, cho biết.

Đáng chú ý, sự kiện FPT Play sở hữu bản quyền Ngoại Hạng Anh diễn ra thành công sau khi CLB Chelsea, một trong những biểu tượng của giải, công bố thiết lập quan hệ hợp tác toàn cầu với Tập đoàn FPT vào tháng 4/2025.

“Hai sự kiện diễn ra đều để lại dấu ấn trong những lĩnh vực khác nhau của Tập đoàn FPT (công nghệ chuyển đổi số và bản quyền truyền hình). Tất cả đều góp phần tạo ra một tác động toàn diện, mang tính bổ trợ, giúp FPT Play tiếp tục đến gần hơn khách hàng cả nước,” ông Hoàng Việt Anh cho biết thêm.

Để mang đến trải nghiệm toàn diện cho khán giả, FPT Play cũng đã lên kế hoạch cập nhật các tính năng mới bên cạnh cách tính năng nổi bật sẵn có như Live Chat, “thả” cảm xúc, bình luận đa luồng… Những tính năng cá nhân hóa này có thể kể đến như thành lập CLB yêu thích, tên người dùng trên Live Chat sẽ hiển thị cùng với huy hiệu đội bóng. Điều này không chỉ giúp người hâm mộ nêu cao “màu cờ sắc áo” mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc kết nối cộng đồng fan khi xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh. Không dừng lại ở đó, FPT Play còn dự kiến triển khai tính năng Jump Back, giúp người dùng dễ dàng “nhảy” đến và xem lại chính xác những khoảnh khắc đáng nhớ vừa bỏ lỡ trong trận đấu, mang đến sự tiện lợi trong trải nghiệm thưởng thức.

Về mặt nội dung, FPT Play cũng dự kiến triển khai nhiều chương trình đồng hành đa dạng, có sự góp mặt của các tên tuổi bình luận viên hàng đầu, gắn liền với bóng đá đỉnh cao. Đơn vị tiếp tục sản xuất các bản tin tường thuật, bàn tròn bình luận… với sự tham gia của các chuyên gia, bình luận viên nổi tiếng được yêu thích, cầu thủ và phóng viên nổi tiếng, trong đó có nhiều gương mặt trẻ và người hâm mộ, không chỉ cập nhật thông tin mới nhất về giải đấu, phân tích những điểm thú vị trong từng trận đấu mà còn giúp các nội dung gần gũi với khán giả cả nước.

Cùng với việc sở hữu bản quyền giải đấu, gói dịch vụ Ngoại Hạng Anh cũng chính thức được ra mắt, giúp giải đấu trở nên dễ tiếp cận với chi phí hợp lý dành cho mọi gia đình Việt. Với đầy đủ các trận đấu, khách hàng có thể đăng ký gói cước mới trực tuyến tại ứng dụng FPT Play hoặc website http://fptplay.vn. FPT Play dành ưu đãi đặc biệt mua sớm với gói cước VVIP 1 và VVIP 2 với mức giá ưu đãi chỉ từ 100.000 đồng/tháng, tiết kiệm đáng kể so với giá chính thức sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Đặc biệt, với khách hàng mua gói Ngoại Hạng Anh dành cho Combo - gói tích hợp Internet FPT tốc độ cao và giải đấu Premier League trên FPT Play - sẽ được xem Ngoại Hạng Anh với giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/tháng dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp. Gói Combo này sẽ bao gồm tiện ích “2 trong 1”, cho phép khách hàng vừa tận hưởng trọn vẹn giải đấu, vừa trải nghiệm đường truyền tốc độ cao lên đến 10Gbps, đảm bảo liền mạch trong mọi trải nghiệm.

Chi tiết đăng ký mới hoặc nâng cấp gói có tại website https://fpt.vn/ngoai-hang-anh.

Cũng trong tháng 12 này, khách hàng khi đăng ký mới hoặc nâng cấp gói Combo Ngoại Hạng Anh sẽ được tặng thêm 01 tháng miễn phí xem Ngoại Hạng Anh (áp dụng từ 01/01/2026). Ngoài ra, khách hàng may mắn nhất sẽ có cơ hội trúng thưởng cặp vé du lịch Anh Quốc xem trực tiếp giải đấu dịp 30/04/2026.

Trước đó, FPT Play cũng đã tiên phong đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao, sẵn sàng đưa nhiều giải đấu lớn của khu vực và thế giới như FIFA Club World Cup 2025™, các giải thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, eSports World Cup 2025, PPA Tour Asia 2025 hay SEA Games Thailand 2025… đến với khán giả nội địa.

Việc sở hữu bản quyền Ngoại Hạng Anh là bước đi tiếp theo, không chỉ giúp kết nối sâu sắc với cộng đồng người hâm mộ thông qua những trải nghiệm sống động và khác biệt khi sử dụng dịch vụ mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển nội dung cao cấp của FPT Play.

FPT Play Giải bóng đá Ngoại hạng Anh độc quyền phát sóng

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

