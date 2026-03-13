Khoa học
Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Hoàng Anh

Hoàng Anh

16:11 | 13/03/2026
Sáng 13/3/2026, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và khai mạc Diễn đàn Tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026 với chủ đề “Hợp tác cho kỷ nguyên mới”.
Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển khoa họccông nghệ vũ trụ của Việt Nam, phù hợp với định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trên diện tích khoảng 9 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Công trình gồm nhiều hạng mục như Trung tâm Điều hành, Trung tâm Khai thác và Ứng dụng dữ liệu vệ tinh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vệ tinh, hệ thống ăng-ten đường kính 9,3 m cùng các khu phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra còn có Bảo tàng Vũ trụ và Đài Thiên văn Nha Trang phục vụ nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Nguồn ảnh: Thông tin Chính phủ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng khoa học và công nghệ vũ trụ là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược trong thời đại hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, dự báo thiên tai và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc quốc tế về sử dụng không gian vũ trụ vì lợi ích chung của nhân loại. Nhìn lại quá trình phát triển của ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam, Thủ tướng nhắc tới nhiều dấu mốc như chuyến bay vào vũ trụ của Anh hùng Phạm Tuân năm 1980, vệ tinh VINASAT-1 năm 2008, các vệ tinh PicoDragon năm 2013, MicroDragon năm 2019, NanoDragon năm 2021 và dự án vệ tinh LOTUSat-1 chuẩn bị được phóng trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện Diễn đàn vũ trụ Việt Nam – Nhật Bản 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026. Nguồn ảnh: Thông tin Chính phủ

Theo Thủ tướng, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vệ tinh, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển các sản phẩm “Made in Vietnam”. Đánh giá về hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng cho biết sự hỗ trợ của Nhật Bản đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nguồn ảnh: Thông tin Chính phủ

Trong định hướng đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đạt trình độ trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á về công nghệ vũ trụ, làm chủ công nghệ vệ tinh nhỏ và mở rộng ứng dụng dữ liệu không gian trong các lĩnh vực như nông nghiệp, quản lý tài nguyên, quy hoạch đô thị và phát triển dịch vụ thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nguồn ảnh: Thông tin Chính phủ

Việc khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam không chỉ đánh dấu hoàn thành một công trình khoa học quan trọng mà còn mở ra giai đoạn mới trong nghiên cứu, khai thác và ứng dụng công nghệ vũ trụ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

