Ngày 12/3, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức chương trình gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin về Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.

Thúc đẩy quá trình hình thành và lan tỏa những chuẩn mực văn hóa kinh doanh

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn phải xây dựng được nền tảng văn hóa vững chắc, minh bạch và có trách nhiệm. Văn hóa doanh nghiệp vì thế ngày càng được nhìn nhận không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, góp phần định hình phương thức quản trị, xây dựng thương hiệu và tạo sức mạnh mềm cho doanh nghiệp.

Ban Tổ chức thông tin về Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2026.

Ông Hồ Anh Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam”, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cho biết, việc tổ chức Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” hằng năm nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và lan tỏa những chuẩn mực văn hóa kinh doanh Việt Nam phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là nền tảng tạo dựng niềm tin mà còn là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng hình ảnh và uy tín trên thị trường. Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của văn hóa trong quản trị, đồng thời tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ giá trị văn hóa gắn với chiến lược phát triển lâu dài.

Tham gia Diễn đàn năm nay với vai trò Đồng Chủ tịch, Petrovietnam được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với chiến lược phát triển dài hạn. Trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Petrovietnam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn xây dựng được một hệ giá trị văn hóa đặc trưng, trở thành nền tảng gắn kết đội ngũ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

Ông Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Đồng Chủ tịch Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 nhấn mạnh hành trình phát triển của Petrovietnam luôn gắn liền với việc xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Theo ông, từ những ngày đầu hình thành với tinh thần của “những người đi tìm lửa”, văn hóa của Petrovietnam đã được hun đúc qua nhiều thế hệ với các giá trị cốt lõi “Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình”.

Trong những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là giai đoạn nhiều thách thức của ngành năng lượng, chính nền tảng văn hóa đã trở thành sức mạnh nội sinh giúp Tập đoàn củng cố kỷ cương, khơi dậy niềm tin và tạo động lực cho sản xuất kinh doanh. Việc Petrovietnam tham gia Diễn đàn với vai trò đồng chủ tịch không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để Tập đoàn cùng cộng đồng doanh nghiệp góp phần lan tỏa những chuẩn mực văn hóa kinh doanh tích cực, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

Văn hóa - yếu tố quan trọng trong quản trị doanh nghiệp

Thực tiễn phát triển của Petrovietnam trong những năm gần đây cho thấy văn hóa doanh nghiệp không chỉ là giá trị tinh thần mà đã trở thành yếu tố quan trọng trong quản trị và vận hành doanh nghiệp. Từ việc triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam đến việc đưa văn hóa trở thành một nội dung trọng tâm trong quản trị doanh nghiệp, Tập đoàn đã từng bước củng cố kỷ cương nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự gắn kết mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp Petrovietnam phục hồi tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh và tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong ngành Công nghiệp – Năng lượng của đất nước.

Ban Tổ chức Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2026.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam cũng tích cực triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng. Các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và hỗ trợ phát triển cộng đồng được triển khai rộng khắp trên cả nước đã trở thành một phần trong bản sắc văn hóa của Tập đoàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người lao động Petrovietnam đối với xã hội.

Trong bối cảnh Petrovietnam đang chuyển dịch mạnh mẽ trở thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, việc nâng tầm văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Giờ đây, không chỉ là nền tảng để củng cố nội lực, văn hóa còn là yếu tố quan trọng giúp Tập đoàn thích ứng với những xu hướng phát triển mới của ngành năng lượng, như chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng sạch và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026, Petrovietnam cùng Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và bền vững.