Việt Nam đặt AI làm chiến lược bứt phá, khẳng định chủ quyền số

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Phát triển và làm chủ công nghệ số dựa trên chuẩn mở không chỉ là cam kết mà còn là chiến lược, là chương trình hành động để Việt Nam bứt phá.” Theo Bộ trưởng, công nghệ mở không chỉ là mã nguồn mở, mà còn bao gồm kiến trúc mở và chuẩn mở là nền tảng cho sáng tạo toàn dân.

Diễn đàn là dịp nhìn lại thành tựu công nghệ Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần “mở – hợp tác – sáng tạo” trong cộng đồng công nghệ Việt. Buổi tọa đàm cũng có sự góp mặt của các tập đoàn và doanh nghiệp như Quantum, Palo Alto Networks, Arista Networks, Viettel, Asia Pacific Technology với tinh thần xây dựng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, chia sẻ tri thức, phát triển hạ tầng số cho AI mở tại Việt Nam.

Trình bày báo cáo “Phát triển hệ sinh thái AI mở – Nền tảng cho tự chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia”, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia Hồ Đức Thắng cho rằng AI đã trở thành “hạ tầng trí tuệ quốc gia”, tương đương điện, viễn thông hay internet. Lựa chọn AI mở chính là con đường giúp Việt Nam kiến tạo chủ quyền số.

Viện trưởng cũng đề xuất ba trụ cột phát triển hệ sinh thái AI mở gồm: hạ tầng tính toán quốc gia “Make in Vietnam”, dữ liệu mở chuẩn hóa , đặc biệt là dữ liệu tiếng Việt và cộng đồng AI mở quy tụ viện trường, doanh nghiệp, chuyên gia cùng đóng góp tri thức.

Các đại biểu cũng thống nhất để phát triển AI mở bền vững, liên minh bốn trụ cột: “Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và cộng đồng”, sẽ là chìa khóa để phát triển AI mở bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo đảm chủ quyền công nghệ quốc gia.

Kết thúc diễn đàn, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ đi đầu trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho AI mở, xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo, đầu tư vào hạ tầng tính toán quốc gia và đổi mới cơ chế mua sắm công để tạo “đơn đặt hàng” cho các giải pháp AI Việt Nam, hướng tới mục tiêu AI vì con người, an toàn, nhân văn và bền vững.