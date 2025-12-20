IHG đồng loạt khởi công 3 dự án khách sạn mới tại Nhật Bản

Cụ thể, ba thương hiệu InterContinental, Kimpton và Holiday Inn Hotels & Resorts sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm lưu trú đẳng cấp với vị trí liền kề công viên giải trí và khu phức hợp nghỉ dưỡng được yêu thích nhất châu Á. Dự án này sẽ được IHG triển khai cùng Sakurajima Kaihatsu LLC, một liên danh gồm bốn công ty lớn của Nhật Bản: Kajima Corporation, JAPAN POST REAL ESTATE Co., Ltd., SMFL MIRAI Partners Company, Limited và Keihanshin Building Co., Ltd.

Phối cảnh bên ngoài của dự án (Nguồn: Sakurajima Kaihatsu LLC)

Trong buổi lễ khởi công vừa diễn ra tại quận Konohana, Osaka, ông Abhijay Sandilya, Giám đốc Điều hành IHG Hotels & Resorts khu vực Nhật Bản & Micronesia, kiêm Tổng Giám đốc IHG ANA Hotels Group Japan, đã chia sẻ rằng: “IHG vinh dự mở rộng hợp tác cùng các đối tác trong liên danh bốn doanh nghiệp đứng sau Sakurajima Kaihatsu LLC, đồng thời gia tăng hiện diện với vai trò đối tác khách sạn chính thức của công viên giải trí hàng đầu châu Á Universal Studios Japan. Dự án này đánh dấu hai cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của IHG tại Nhật Bản: Thỏa thuận quản lý khách sạn xây mới quy mô nhất và Tổ hợp đa thương hiệu đầu tiên của tập đoàn tại quốc gia này.”

Ông cũng cho biết thêm “Là tập đoàn khách sạn quốc tế duy nhất hiện diện tại khu vực này của Osaka, IHG kỳ vọng mang đến cho du khách trải nghiệm đa dạng thông qua ba thương hiệu InterContinental, Kimpton và Holiday Inn Hotels & Resorts. Từ vị trí này, du khách có thể nhanh chóng di chuyển đến Universal Studios Japan cũng như các điểm đến nổi bật lân cận, bao gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Yumeshima”.

Được biết, IHG hiện đang vận hành 57 khách sạn thuộc 10 thương hiệu tại Nhật Bản, cùng 20 dự án đang trong giai đoạn phát triển. Tổ hợp bộ ba khách sạn mới này sẽ mở rộng danh mục khách sạn IHG tại Osaka (hiện có 10 khách sạn) và khu vực Kansai (12 khách sạn).

Ông Katsunori Ichihashi, Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc Khối Phát triển Bất động sản, Tập đoàn Kajima, đơn vị đại diện cho liên danh bốn đối tác phát triển, cho biết: “Chúng tôi vui mừng công bố IHG là đơn vị vận hành khách sạn chính thức của Universal Studios Japan, đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược mở rộng quy mô phát triển của khu vực này. Việc hợp tác với một tập đoàn khách sạn quốc tế có uy tín và vị thế như IHG sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm tổng thể cho du khách, thông qua hệ thống khách sạn mang tính biểu tượng cùng không gian ẩm thực, giải trí sôi động đang được phát triển dọc bờ sông Osaka.”

“Chúng tôi lựa chọn IHG cùng ba thương hiệu với định vị khác biệt nhằm mang đến cho du khách nhiều lựa chọn lưu trú, từ chuẩn mực sang trọng mang tính biểu tượng của InterContinental, những trải nghiệm giàu cảm hứng của Kimpton, đến mô hình nghỉ dưỡng thân thiện với gia đình của Holiday Inn. Vốn là điểm đến được ưa chuộng, khu vực này giờ đây sẽ càng thu hút thêm nhiều du khách đến trong thời gian tới. Thông qua việc đầu tư hạ tầng mới, bổ sung các điểm tham quan, phát triển khu nghỉ dưỡng phức hợp và đưa các thương hiệu khách sạn quốc tế vào vận hành, chúng tôi đang từng bước kiến tạo một điểm đến không thể bỏ qua, đồng thời mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho du lịch Nhật Bản”. Ông Katsunori Ichihashi nói thêm.

Hình ảnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Osaka Sakurajima (Nguồn: Sakurajima Kaihatsu LLC)

Ba khách sạn InterContinental, Kimpton và Holiday Inn Resort sẽ được phát triển tại vị trí kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm Osaka, qua đó bổ sung vào danh mục khách sạn hiện hữu của IHG tại thành phố này, bao gồm InterContinental Osaka, voco Osaka Central và RIHGA Royal Hotel Osaka, Vignette Collection. Bên cạnh đó, hạ tầng khu vực xung quanh cũng đang được đầu tư mạnh mẽ, với việc mở rộng tuyến JR Sakurajima, các bến phà mới đi vào vận hành, cùng việc Sân bay Quốc tế Kansai nâng công suất phục vụ lên 40 triệu lượt khách mỗi năm sau khi hoàn tất cải tạo Nhà ga số 1.

Universal Studios Japan là công viên giải trí do Comcast NBCUniversal sở hữu. Tọa lạc tại Osaka (Nhật Bản), Universal Studios Japan đã khẳng định vị thế là một điểm đến giải trí nghỉ dưỡng hàng đầu, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Công viên mang đến những trải nghiệm giải trí sáng tạo và hấp dẫn hàng đầu thế giới, với hệ thống trò chơi, chương trình biểu diễn và các sự kiện theo mùa được xây dựng dựa trên các bộ phim bom tấn Hollywood, anime Nhật Bản cùng nhiều thương hiệu giải trí nổi tiếng toàn cầu, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và sôi động cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Kể từ khi khai trương vào năm 2001, Universal Studios Japan không ngừng đổi mới và mở rộng các trải nghiệm giải trí dành cho du khách. Gần đây nhất, công viên cũng đã ra mắt SUPER NINTENDO WORLD, không gian trải nghiệm nhập vai lấy cảm hứng từ các nhân vật biểu tượng của Nintendo, nơi du khách có thể thỏa sức khám phá và tương tác.

Bên cạnh đó, Universal Studios Japan còn mang đến nhiều điểm nhấn giải trí hàng đầu như khu vực chủ đề The Wizarding World of Harry Potter (Thế giới Phù thủy của Harry Potter) với trò chơi Harry Potter and the Forbidden Journey (Harry Porter và Hành trình Cấm), khu Jurassic Park (Công viên kỷ Jura) ấn tượng với tàu lượn siêu tốc Flying Dinosaur ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng công viên Minion, nơi các nhân vật Minions trong trò chơi Despicable Me Minion Mayhem (Kẻ cắp mặt trăng) tạo nên bầu không khí sôi động và đầy màu sắc.

Một phối cảnh bên ngoài khác của dự án (Nguồn: Sakurajima Kaihatsu LLC)