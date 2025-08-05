Vignette Collection, khách sạn độc bản sớm khai trương tại Tp HCM

Công ty TNHH LCK Hospitality là một doanh nghiệp chuyên về phát triển khách sạn và kinh doanh tác phẩm nghệ thuật. Khách sạn mới với 52 phòng này sẽ gia nhập danh mục khách sạn sang trọng và phong cách đang phát triển nhanh chóng của IHG. Dự kiến, khách sạn sẽ mở cửa đón khách trong nước và quốc tế, bao gồm cả các thành viên IHG One Rewards, tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Sau Moire Hoi An, Vignette Collection – By IHG là khách sạn Vignette Collection thứ hai được ký kết tại Việt Nam, và là khách sạn đầu tiên thuộc bộ sưu tập có mặt tại TP.HCM. Khách sạn sẽ góp phần vào bộ sưu tập đang phát triển gồm 23 khách sạn đã đi vào hoạt động và 38 khách sạn đang trong quá trình phát triển trên toàn cầu.

Vignette Collection là bộ sưu tập đầu tiên của IHG, gồm những khách sạn độc đáo mang đậm dấu ấn riêng tại từng điểm đến. Kết hợp bản sắc riêng của từng khách sạn với tầm nhìn thương hiệu, bộ sưu tập mang đến trải nghiệm du lịch chân thực hơn thông qua hai giá trị cốt lõi là "Nghi thức đáng nhớ" (Memorable Rituals) và "Lan tỏa điều tốt đẹp" (A Means For Good).

Một khách sạn Vignette Collection thuộc phân khúc Luxury & Lifestyle (Sang trọng và Phong cách) sắp khai trương tại TP. Hồ Chí Minh

“Đồng hành cùng Công ty TNHH LCK Hospitality, chúng tôi rất vui mừng khi đưa thương hiệu Vignette Collection đến TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục mở rộng và củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc khách sạn Luxury & Lifestyle (Sang trọng & Phong cách) tại Việt Nam”. Ông Đinh Trọng Khoa, Giám đốc Phát triển tại Việt Nam của IHG Hotels & Resorts chia sẻ thêm: "Hai bên đã phối hợp rất ăn ý và hiệu quả trong quá trình phát triển dự án khách sạn đặc biệt này. Chúng tôi đang cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn chung, hướng đến việc mang lại những trải nghiệm lưu trú độc đáo, đậm bản sắc cho du khách trong thời gian tới. Chúng tôi vô cùng tự hào khi tiếp tục đẩy nhanh đà tăng trưởng của thương hiệu Vignette Collection. Chúng tôi tin tưởng khách sạn này sẽ tiếp nối thành công của Moire Hoi An, Vignette Collection – By IHG vừa ra mắt gần đây, trở thành khách sạn thứ hai mang thương hiệu này tại Việt Nam”.

Giám đốc Quản lý Tài sản, Công ty TNHH LCK Hospitality, ông Trang Hải Đăng cho biết “Chúng tôi vô cùng hào hứng khi bắt tay hợp tác cùng IHG trong dự án khách sạn đầu tiên của công ty. Trong quá trình lựa chọn thương hiệu đồng hành, chúng tôi chú trọng tìm kiếm một mô hình thành công đã được kiểm chứng và chúng tôi đặc biệt ấn tượng với sự ra mắt thành công của khách sạn Moire Hội An, Vignette Collection – By IHG, nơi mang đến cho du khách những trải nghiệm lưu trú chân thực và độc đáo, được lấy cảm hứng từ chính những nét đặc trưng của địa phương. Khách sạn mới sẽ tọa lạc tại khu vực có nhiều gian hàng trưng bày đồ cổ và phòng triển lãm nghệ thuật, đồng thời rất gần Bảo tàng Mỹ thuật. Với vai trò là nhà sưu tầm và kinh doanh nghệ thuật, chúng tôi mong muốn đưa vào không gian lưu trú độc đáo những nét nghệ thuật tinh tế cùng sự duyên dáng và văn hóa đậm chất Việt Nam, hài hòa tuyệt vời với vị trí đặc biệt của khách sạn. Chúng tôi rất mong chờ được giới thiệu một không gian lưu trú đậm dấu ấn nghệ thuật Việt Nam và thực sự khác biệt khi khách sạn chính thức đi vào hoạt động”.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, khách sạn chỉ cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng nửa giờ lái xe, chưa đầy một kilomet từ các điểm tham quan nổi tiếng không thể bỏ lỡ như Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà và Nhà hát Thành phố.

Ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ với 10,7 triệu lượt khách quốc tế trong sáu tháng đầu năm 2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào chính sách miễn thị thực và mạng lưới hàng không ngày càng kết nối thuận tiện. Lượng du khách đến TP.HCM cũng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi lượng khách nội địa đạt hơn 18 triệu lượt, tăng 7%.

Hiện nay, IHG đang vận hành 20 khách sạn thuộc tám thương hiệu tại Việt Nam, với 22 dự án khác đang trong kế hoạch phát triển. Khoảng 60% danh mục khách sạn hiện tại của IHG tại Việt Nam thuộc phân khúc Luxury & Lifestyle, bao gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như: Six Senses, Regent, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection và Hotel Indigo.