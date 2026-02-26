GPX DX1 2026: Mẫu xe tay ga Street Automatic với thiết kế phá cách độc đáo

GPX DX1 2026 là mẫu xe hướng đến người dùng trẻ tại khu vực thành thị. Hãng tối ưu tỷ lệ thân xe, tinh chỉnh thông số hình học và bổ sung nhiều tiện ích thực tế để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

DX1 sở hữu chiều cao yên 770 mm giúp phần lớn người dùng có thể chống chân dễ dàng. Chiều dài cơ sở 1.300 mm tạo sự cân bằng giữa độ ổn định khi chạy thẳng và khả năng xoay sở trong không gian hẹp. Khoảng sáng gầm 110 mm đáp ứng điều kiện hạ tầng phổ biến tại các đô thị Đông Nam Á.

GPX DX1 2026: mẫu tay ga Street Automatic. Nguồn ảnh: GPX

DX1 sử dụng hệ thống chiếu sáng LED toàn phần. Cụm đèn trước thiết kế tách biệt, tăng khả năng nhận diện trong điều kiện thiếu sáng. Đèn hậu bố trí gọn gàng, kết hợp đèn phanh và đèn báo rẽ trong cùng một cụm. Việc trang bị đồng bộ công nghệ LED cho thấy GPX tập trung nâng cấp tính an toàn chủ động thay vì chỉ thay đổi kiểu dáng.

Khu vực điều khiển nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD kép. Màn hình hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành gồm tốc độ, vòng tua máy, mức nhiên liệu, điện áp ắc quy, quãng đường tổng, hành trình và thời gian. Người lái có thể thao tác chuyển chế độ hiển thị trực tiếp từ cụm công tắc bên phải, giúp kiểm soát thông tin nhanh chóng khi đang di chuyển.

Cụm đèn LED được thiết kế tách biệt của GPX DX1 2026. Nguồn ảnh: GPX

Ở trang bị tiện ích, DX1 tích hợp hệ thống khóa thông minh đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP67. Cụm khóa này cho phép mở yên và mở nắp bình xăng mà không cần dùng chìa cơ. Bình xăng dung tích 5 lít đặt phía trước theo dạng pop-up, giúp người dùng tiếp nhiên liệu mà không phải mở yên. Cách bố trí này tăng tính thuận tiện trong môi trường đô thị đông đúc.

Không gian chứa đồ dưới yên đạt dung tích 20 lít, đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản như chứa mũ bảo hiểm 3/4 và vật dụng cá nhân. Xe trang bị thêm cổng sạc USB Type-C, hộc để đồ phía trước và móc treo đa năng. GPX cũng tích hợp cần khóa phanh tay, hỗ trợ đỗ xe an toàn trên địa hình dốc, một chi tiết thực dụng trong bối cảnh nhiều thành phố có mật độ xây dựng cao.

GPX DX1 2026 sở hữu khoang chứa đồ dưới yên dung tích 20 lít. Nguồn ảnh: GPX

Về vận hành, DX1 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,8cc, cấu hình SOHC 2 van, làm mát bằng không khí, tỷ số nén 10:1. Động cơ kết hợp hệ thống phun xăng điện tử GPX FI và hộp số vô cấp CVT. Cấu hình này hướng đến khả năng tăng tốc mượt, phản hồi ga tuyến tính và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Xe tương thích với xăng Gasohol 91/95 (E10) và xăng 95, phù hợp điều kiện nhiên liệu phổ biến trong khu vực.

Phuộc ống lồng trước và giảm xóc sau của GPX DX1 2026. Nguồn ảnh: GPX

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng trước đường kính 26 mm và giảm xóc sau đơn có thể điều chỉnh 5 mức tải trước (preload). Người dùng có thể tùy chỉnh theo tải trọng hoặc mục đích sử dụng. DX1 sử dụng mâm hợp kim 12 inch đi cùng lốp không săm kích thước 100/90-12 phía trước và 120/80-12 phía sau. Cấu hình bánh xe cỡ nhỏ giúp tăng độ linh hoạt khi luồn lách trong phố.

DX1 trang bị phanh đĩa trước 190 mm và phanh tang trống phía sau, tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS. Công nghệ này phân bổ lực phanh giữa hai bánh khi người lái bóp phanh sau, từ đó giảm rủi ro mất ổn định trong tình huống phanh gấp ở tốc độ trung bình. Với trọng lượng khoảng 120 kg, DX1 duy trì độ đầm nhất định nhưng vẫn đảm bảo khả năng điều khiển nhẹ nhàng.

GPX DX1 2026 trang bị phanh đĩa trước 190 mm. Nguồn ảnh: GPX

Việc GPX tung DX1 vào phân khúc 125cc cho thấy hãng muốn mở rộng tệp khách hàng ngoài nhóm xe côn tay vốn là thế mạnh trước đây. Tại Việt Nam, phân khúc xe ga phổ thông hiện do các mẫu như Honda Vision, Honda Air Blade và Yamaha FreeGo chiếm ưu thế. Nếu được nhập khẩu tư nhân với mức giá cạnh tranh, DX1 có thể trở thành lựa chọn mới cho nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm sự khác biệt về thiết kế và trang bị.

Ở mức giá quy đổi khoảng 45–46 triệu đồng tại Thái Lan, DX1 không nằm ở nhóm rẻ nhất phân khúc. Tuy nhiên, mẫu xe này sở hữu loạt trang bị như đèn LED toàn phần, Smart Key chuẩn IP67, màn hình LCD kép và giảm xóc sau điều chỉnh được – những yếu tố thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao giá hơn. GPX cũng công bố chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tăng thêm lợi thế cạnh tranh về dịch vụ hậu mãi.

GPX DX1 2026 có thể tạo thêm áp lực cạnh tranh cho các mẫu xe ga phổ thông. Nguồn ảnh: GPX

DX1 cho thấy chiến lược rõ ràng của GPX: tập trung vào cấu hình thực dụng, nâng cấp trang bị và giữ mức giá trong tầm tiếp cận của khách hàng đô thị trẻ. Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển cá nhân tại các thành phố lớn ngày càng tăng, sự xuất hiện của DX1 có thể tạo thêm áp lực cạnh tranh cho các mẫu xe ga phổ thông vốn đã quen thuộc trên thị trường.