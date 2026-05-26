Lý do ba Phó Tổng Giám đốc Eximbank đồng loạt xin từ nhiệm

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của Eximbank đạt 338,4 tỷ đồng. Với kết quả này, Eximbank đã hoàn thành khoảng 22,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ba lãnh đạo cấp cao rời ghế điều hành

Eximbank vừa ghi nhận biến động lớn ở cấp điều hành khi ba Phó Tổng Giám đốc đồng loạt nộp đơn xin từ nhiệm. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới tài chính, bởi đây là nhóm nhân sự cấp cao giữ nhiều vai trò quan trọng trong hoạt động vận hành của ngân hàng.

Theo thông tin được công bố, các lãnh đạo xin từ nhiệm đều đưa ra lý do cá nhân. Tuy nhiên, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Eximbank đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh bộ máy quản trị, tinh gọn hệ thống điều hành và đẩy nhanh chiến lược chuyển đổi số.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra không lâu sau khi ngân hàng này liên tục điều chỉnh cơ cấu quản trị trong thời gian gần đây. Thị trường vì vậy đặt câu hỏi liệu đây chỉ là quyết định cá nhân hay nằm trong kế hoạch tái sắp xếp nhân sự cấp chiến lược của Eximbank.

Trong ngành ngân hàng, việc nhiều lãnh đạo cấp cao cùng rời vị trí trong thời gian ngắn thường phản ánh áp lực thay đổi mô hình vận hành hoặc định hướng chiến lược mới. Đặc biệt, với các ngân hàng đang theo đuổi mục tiêu số hóa, yêu cầu về quản trị rủi ro, năng lực công nghệ và hiệu quả vận hành ngày càng cao.

Áp lực tái cơ cấu trong ngành ngân hàng

Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào chu kỳ tái cấu trúc mới với trọng tâm là nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu, số hóa dịch vụ và tối ưu chi phí hoạt động.

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng ghi nhận sự thay đổi mạnh ở đội ngũ điều hành cấp cao nhằm phù hợp với chiến lược mới. Một số tổ chức tín dụng ưu tiên nhân sự có nền tảng công nghệ, dữ liệu và quản trị số thay cho mô hình điều hành truyền thống.

Eximbank cũng không nằm ngoài xu hướng này. Ngân hàng thời gian qua liên tục thúc đẩy mảng ngân hàng số, cải thiện hiệu quả vận hành và tăng cường quản trị nội bộ. Điều này đồng nghĩa áp lực với đội ngũ lãnh đạo ngày càng lớn, nhất là khi cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng số đang rất quyết liệt.

Một số chuyên gia tài chính nhận định việc thay đổi nhân sự cấp cao không hẳn là tín hiệu tiêu cực, nếu ngân hàng vẫn duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và kiểm soát tốt các chỉ số an toàn tài chính. Ngược lại, đây có thể là bước chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc chiến lược mới.

Tuy nhiên, việc nhiều lãnh đạo cùng rời vị trí trong thời gian ngắn vẫn khiến thị trường quan tâm, bởi yếu tố nhân sự cấp cao luôn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý cổ đông và nhà đầu tư.

Thị trường theo dõi chiến lược tiếp theo của Eximbank

Giới đầu tư hiện chờ đợi các quyết định tiếp theo của Eximbank liên quan đến kiện toàn bộ máy điều hành và định hướng chiến lược giai đoạn mới.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào cuộc cạnh tranh mạnh về công nghệ, dữ liệu khách hàng và hệ sinh thái số, năng lực quản trị sẽ trở thành yếu tố quyết định khả năng tăng trưởng dài hạn của các nhà băng.

Với Eximbank, bài toán hiện nay không chỉ là thay đổi nhân sự, mà còn là khả năng duy trì sự ổn định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và tạo niềm tin với cổ đông trong giai đoạn chuyển đổi mới.