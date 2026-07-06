Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Ông Trần Tấn Lộc tiếp tục giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Eximbank kể từ ngày 1/7/2026.

Eximbank tái bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc giữa biến động nhân sự

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026. Quyết định được đưa ra trong thời điểm ngân hàng chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Theo thông tin Eximbank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành Nghị quyết số 182/2026/EIB/NQ-HĐQT về việc tái bổ nhiệm nhân sự điều hành.

Theo đó, ông Trần Tấn Lộc tiếp tục đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Eximbank kể từ ngày 1/7/2026 cho đến khi có quyết định thay thế. Trước thời điểm này, ông Lộc cũng đang điều hành hoạt động của ngân hàng trên cương vị Quyền Tổng Giám đốc.

Việc tiếp tục giao nhiệm vụ cho ông Lộc diễn ra trong bối cảnh Eximbank đang bước vào giai đoạn sắp xếp lại cơ cấu nhân sự cấp cao sau nhiều thay đổi tại Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Eximbank chuẩn bị thay đổi mạnh cơ cấu HĐQT

Theo tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức trong tháng 7/2026, Eximbank sẽ trình cổ đông phương án kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngân hàng dự kiến điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 8 người xuống còn 7 người. Đồng thời, Eximbank sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế 6 thành viên HĐQT nhằm hoàn thiện cơ cấu quản trị cho giai đoạn mới.

Trước kỳ đại hội, Eximbank ghi nhận việc một số thành viên HĐQT gửi đơn từ nhiệm, gồm ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Trí Trung và ông Nguyễn Trọng Hiền.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi giữ tư cách thành viên HĐQT độc lập theo quy định. Trong thời gian chờ ĐHĐCĐ bất thường xem xét các nội dung nhân sự, bà Trang tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Không riêng HĐQT, Ban điều hành Eximbank thời gian qua cũng có nhiều thay đổi. Ngân hàng đã chấp thuận đơn từ nhiệm của một số Phó Tổng Giám đốc gồm ông Đào Hồng Châu, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và ông Nguyễn Hướng Minh.

Những biến động nhân sự cấp cao khiến kỳ ĐHĐCĐ bất thường sắp tới của Eximbank thu hút sự quan tâm của thị trường, trong bối cảnh ngân hàng đang tìm kiếm sự ổn định về quản trị sau nhiều giai đoạn thay đổi.

Tổng tài sản Eximbank đạt gần 270.000 tỷ đồng

Song song với quá trình kiện toàn nhân sự, Eximbank tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh trong năm 2026.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 338,4 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 22,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt 269.958 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 189.347 tỷ đồng, tăng 2,8%. Tiền gửi khách hàng đạt 182.148 tỷ đồng, tăng 2,7% so với đầu năm.

Việc tái bổ nhiệm vị trí điều hành cao nhất trong Ban Tổng Giám đốc được xem là một phần trong quá trình duy trì sự ổn định vận hành trước khi Eximbank hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ mới.