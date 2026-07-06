Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

Cụ thể, các sản phẩm này đều được trang bị công nghệ kết nối tiên tiến như Bluetooth 6.0 hỗ trợ LE Audio, kết nối đa điểm Multipoint và Google Fast Pair giúp việc chuyển đổi giữa các thiết bị trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT

Trong đó, JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT được trang bị chất âm JBL Pure Bass mạnh mẽ, cân bằng tốt giữa giữa chất lượng âm thanh, tính linh hoạt và mức giá hợp lý.

JBL Tune 730BT

Nếu như JBL Tune 730BT sở hữu thiết kế over-ear cùng driver 40mm, mang đến chất âm JBL Pure Bass mạnh mẽ và giàu năng lượng đặc trưng của JBL. Với thiết kế ôm trọn tai giúp tăng sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài, đồng thời hỗ trợ cách âm thụ động hiệu quả hơn.

BL Tune 530BT

Thì JBL Tune 530BT lại có thiết kế on-ear nhỏ gọn hơn, với driver 33mm, phù hợp cho nhu cầu sử dụng linh hoạt hằng ngày. Trọng lượng nhẹ cùng khả năng gập gọn giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển.

Cả hai sản phẩm đều được trang bị Bluetooth 6.0® với LE Audio, Multipoint Connection, Google Fast Pair và 2 micro beamforming hỗ trợ đàm thoại rõ nét. Người dùng cũng có thể cá nhân hóa trải nghiệm âm thanh thông qua ứng dụng JBL Headphones.

Đáng chú ý ở bộ đôi tai nghe này đó chính là đều sở hữu thời lượng pin lên đến 76 giờ, hỗ trợ sạc nhanh với 5 phút sạc cho thêm 5 giờ sử dụng và chỉ mất khoảng 2 giờ để sạc đầy pin, mang lại trải nghiệm liền mạch trong nhiều ngày sử dụng liên tục.

Bộ đôi JBL Tune 780NC và JBL Tune 680NC

Bộ đôi JBL Tune 780NC và JBL Tune 680NC lại được nâng cấp lớn về khả năng chống ồn, giúp mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp hơn nhờ được trang bị công nghệ Adaptive Noise Cancelling (ANC) cùng Smart Ambient, giúp người dùng chủ động kiểm soát âm thanh từ môi trường xung quanh.

Khi cần tập trung làm việc, học tập hoặc thư giãn với âm nhạc, Adaptive Noise Cancelling giúp giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả. Trong khi đó, Smart Ambient cho phép người dùng vẫn có thể nhận biết các âm thanh quan trọng từ môi trường mà không cần tháo tai nghe.

Đồng thời JBL Spatial Sound cũng mang đến trải nghiệm âm thanh rộng mở và sống động hơn, giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc, xem phim và giải trí hàng ngày.

JBL Tune 780NC

Ở JBL Tune 780NC sở hữu thiết kế over-ear với driver 40mm, thì với JBL Tune 680NC, JBL cũng trang bị thiết kế on-ear nhỏ gọn cùng driver 32mm. Cả hai đều được tích hợp Bluetooth 6.0® với LE Audio, Multipoint Connection, Google Fast Pair và 2 micro beamforming hỗ trợ đàm thoại rõ nét trong nhiều điều kiện sử dụng.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh âm thanh thông qua ứng dụng JBL Headphones. Riêng JBL Tune 780NC được trang bị thêm công nghệ Personi-Fi 3.0, cho phép cá nhân hóa âm thanh dựa trên đặc điểm thính giác của từng người dùng.

Tune 680NC

Tương tự Tune 730BT và Tune 530BT, bộ đôi Tune 780NC và Tune 680NC cũng sở hữu thời lượng pin lên đến 76 giờ cùng khả năng sạc nhanh 5 phút cho thêm 5 giờ sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trong nhiều ngày liên tục.

Cả bốn sản phẩm đã chính thức mở bán rộng rãi trên thị trường thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức của Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) trên toàn quốc với giá bán cụ thể như sau:

JBL Tune 530BT có giá 1,190,000 đồng

JBL Tune 730BT có giá 2,190,000 đồng

JBL Tune 680NC có giá 2,690,000 đồng

Và JBL Tune 780NC có giá 3,490,000 đồng