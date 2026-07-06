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Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:18 | 06/07/2026
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Điểm đáng chú ý của bộ tứ này chính là sắc màu tươi mới, chất âm được nâng cấp cùng với nhiều tính năng hiện đại hơn, thời lượng pin tốt hơn, khả ănng kết nối và trải nghiệm ấn tượng hơn, giúp đáp ứng nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của người dùng hiện đại.
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Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới
JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

Cụ thể, các sản phẩm này đều được trang bị công nghệ kết nối tiên tiến như Bluetooth 6.0 hỗ trợ LE Audio, kết nối đa điểm Multipoint và Google Fast Pair giúp việc chuyển đổi giữa các thiết bị trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới
Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT

Trong đó, JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT được trang bị chất âm JBL Pure Bass mạnh mẽ, cân bằng tốt giữa giữa chất lượng âm thanh, tính linh hoạt và mức giá hợp lý.

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới
JBL Tune 730BT

Nếu như JBL Tune 730BT sở hữu thiết kế over-ear cùng driver 40mm, mang đến chất âm JBL Pure Bass mạnh mẽ và giàu năng lượng đặc trưng của JBL. Với thiết kế ôm trọn tai giúp tăng sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài, đồng thời hỗ trợ cách âm thụ động hiệu quả hơn.

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới
BL Tune 530BT

Thì JBL Tune 530BT lại có thiết kế on-ear nhỏ gọn hơn, với driver 33mm, phù hợp cho nhu cầu sử dụng linh hoạt hằng ngày. Trọng lượng nhẹ cùng khả năng gập gọn giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển.

Cả hai sản phẩm đều được trang bị Bluetooth 6.0® với LE Audio, Multipoint Connection, Google Fast Pair và 2 micro beamforming hỗ trợ đàm thoại rõ nét. Người dùng cũng có thể cá nhân hóa trải nghiệm âm thanh thông qua ứng dụng JBL Headphones.

Đáng chú ý ở bộ đôi tai nghe này đó chính là đều sở hữu thời lượng pin lên đến 76 giờ, hỗ trợ sạc nhanh với 5 phút sạc cho thêm 5 giờ sử dụng và chỉ mất khoảng 2 giờ để sạc đầy pin, mang lại trải nghiệm liền mạch trong nhiều ngày sử dụng liên tục.

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới
Bộ đôi JBL Tune 780NC và JBL Tune 680NC

Bộ đôi JBL Tune 780NC và JBL Tune 680NC lại được nâng cấp lớn về khả năng chống ồn, giúp mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp hơn nhờ được trang bị công nghệ Adaptive Noise Cancelling (ANC) cùng Smart Ambient, giúp người dùng chủ động kiểm soát âm thanh từ môi trường xung quanh.

Khi cần tập trung làm việc, học tập hoặc thư giãn với âm nhạc, Adaptive Noise Cancelling giúp giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả. Trong khi đó, Smart Ambient cho phép người dùng vẫn có thể nhận biết các âm thanh quan trọng từ môi trường mà không cần tháo tai nghe.

Đồng thời JBL Spatial Sound cũng mang đến trải nghiệm âm thanh rộng mở và sống động hơn, giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc, xem phim và giải trí hàng ngày.

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới
JBL Tune 780NC

Ở JBL Tune 780NC sở hữu thiết kế over-ear với driver 40mm, thì với JBL Tune 680NC, JBL cũng trang bị thiết kế on-ear nhỏ gọn cùng driver 32mm. Cả hai đều được tích hợp Bluetooth 6.0® với LE Audio, Multipoint Connection, Google Fast Pair và 2 micro beamforming hỗ trợ đàm thoại rõ nét trong nhiều điều kiện sử dụng.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh âm thanh thông qua ứng dụng JBL Headphones. Riêng JBL Tune 780NC được trang bị thêm công nghệ Personi-Fi 3.0, cho phép cá nhân hóa âm thanh dựa trên đặc điểm thính giác của từng người dùng.

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới
Tune 680NC

Tương tự Tune 730BT và Tune 530BT, bộ đôi Tune 780NC và Tune 680NC cũng sở hữu thời lượng pin lên đến 76 giờ cùng khả năng sạc nhanh 5 phút cho thêm 5 giờ sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trong nhiều ngày liên tục.

Cả bốn sản phẩm đã chính thức mở bán rộng rãi trên thị trường thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức của Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) trên toàn quốc với giá bán cụ thể như sau:

JBL Tune 530BT có giá 1,190,000 đồng

JBL Tune 730BT có giá 2,190,000 đồng

JBL Tune 680NC có giá 2,690,000 đồng

Và JBL Tune 780NC có giá 3,490,000 đồng

JBL JBL Tune tai nghe dành cho giới trẻ Phúc Giang Audio

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Nghệ An

23°C

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
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