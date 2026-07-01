JBL ra mắt bộ đôi loa di động mới, mang “sân khấu đến mọi cuộc vui”

Sở hữu công suất 100W RMS cùng hệ thống loa được tối ưu cho nhu cầu giải trí, JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus và JBL PartyBox Encore 2 Plus không chỉ mang đến trải nghiệm nghe nhạc sống động mà còn giúp bất kỳ ai cũng có thể trở thành tâm điểm của bữa tiệc với những màn trình diễn karaoke đầy cảm hứng.

Biến mọi bài hát thành sân khấu của bạn với EasySing

Đặc biệt đây là lần đầu tiên trên dòng PartyBox, JBL mang đến công nghệ EasySing với tính năng tách lời bài hát bằng AI (AI Vocal Removal) theo thời gian thực, cho phép người dùng loại bỏ hoặc giảm giọng hát chính trong bất kỳ bài hát nào chỉ bằng một nút bấm.

Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ giảm giọng hát gốc ở các mức 25%, 50% hoặc 100% bằng nút bấm trên micro

Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ giảm giọng hát gốc ở các mức 25%, 50% hoặc 100% bằng nút bấm trên micro hoặc theo bất kỳ mức độ % nào trong ứng dụng JBL One, đồng thời vẫn giữ lại tuỳ chọn mức độ bè giọng hát gốc để hỗ trợ quá trình hát. Công nghệ High-Pitch Enhancement giúp hỗ trợ các nốt cao tốt hơn, trong khi hiệu ứng Natural Reverb mang đến cảm giác giọng hát với độ vang tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.

Cả JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus và JBL PartyBox Encore 2 Plus đều được trang bị hai micro không dây kỹ thuật số

Ngoài ra, cả JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus và JBL PartyBox Encore 2 Plus đều được trang bị hai micro không dây kỹ thuật số đi kèm cùng công nghệ chống hú hiệu quả, giúp trải nghiệm karaoke trở nên dễ dàng và thú vị hơn trong nhiều không gian khác nhau.

Đồng thời JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus và JBL PartyBox Encore 2 Plus cùng được trang bị hệ thống loa gồm một woofer 5.25 inch cùng hai tweeter dome 20mm, mang đến âm bass mạnh mẽ, dải trung rõ nét và âm cao chi tiết.

Trong đó, JBL PartyBox Encore 2 Plus được tích hợp công nghệ AI Sound Boost, cho phép phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm tối ưu công suất đầu ra và giảm biến dạng tiếng khi phát ở mức âm lượng cao. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng chất âm lớn hơn nhưng vẫn duy trì độ chi tiết và rõ ràng cần thiết cho cả âm nhạc lẫn giọng hát.

Cùng với hệ thống Dynamic Lightshow đồng bộ, BL PartyBox On-The-Go 2 Plus và JBL PartyBox Encore 2 Plus mang đến trải nghiệm giải trí đa giác quan đầy sống động cho mọi cuộc vui.

Kết hợp cùng hệ thống Dynamic Lightshow đồng bộ theo nhịp điệu âm nhạc, bộ đôi PartyBox mới mang đến trải nghiệm giải trí đa giác quan đầy sống động cho mọi cuộc vui.

Được thiết kế hướng đến sự linh hoạt, nên JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus sở hữu tay cầm tích hợp cùng dây đeo vai chắc chắn giúp người dùng dễ dàng mang theo trong các buổi dã ngoại hoặc tiệc ngoài trời.

Trong khi đó, JBL PartyBox Encore 2 Plus nổi bật với thiết kế nhỏ gọn cùng tay cầm công thái học, phù hợp cho những không gian giải trí trong nhà hoặc các buổi tụ họp quy mô nhỏ.

Cả hai sản phẩm đều đạt chuẩn chống nước IPX4, giúp hạn chế ảnh hưởng từ nước bắn hoặc những cơn mưa nhẹ trong quá trình sử dụng.

Bộ đôi PartyBox mới cũng được hỗ trợ công nghệ Auracast™, cho phép kết nối nhiều loa JBL tương thích để mở rộng không gian âm thanh cho những bữa tiệc quy mô lớn hơn. Đồng thời công nghệ này cũng cho phép người dùng ghép đôi hai loa cùng loại để tạo hiệu ứng stereo sống động hơn, đồng thời dễ dàng điều khiển âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và các tính năng karaoke thông qua ứng dụng JBL One trên điện thoại.

Một trong những điểm cộng của dòng JBL PartyBox đó chính là thời lượng pin ấn tượng lên đến 15 giờ sử dụng liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí kéo dài trong nhiều giờ. Công nghệ sạc nhanh đi kèm cho phép chỉ với 10 phút sạc có thể bổ sung thêm khoảng 80 phút phát nhạc, giúp cuộc vui không bị gián đoạn.

JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus chính thức lên kệ với giá 11.900.000 đồng, còn JBL PartyBox Encore 2 Plus được bán với giá 12.900.000 đồng. Cả hai đều đang được phân phối bởi Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức trên toàn quốc.