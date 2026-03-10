JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

BandBox Solo và JBL BandBox Trio

Điểm đáng chú ý của bộ đôi JBL BandBox Solo và JBL BandBox Trio đó chính là nó phù hợp cho cả người mới bắt đầu và nhạc công, người chơi nhạc lâu năm. Theo JBL thì bộ đôi sản phẩm mới này được trang bị công nghệ AI tách giọng hát và nhạc cụ theo thời gian thực, kết hợp cùng chất âm JBL đặc trưng, hệ thống hiệu ứng và nhiều công cụ luyện tập tích hợp sẵn.

Ngoài ra, loa còn có sự linh hoạt của dòng loa di động JBL đặc trưng, cùng các tính năng chuyên biệt dành cho người chơi nhạc, nhờ đó mà BandBox có thể đồng hành cùng bạn luyện tập, ngẫu hứng và sáng tạo bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Cụ thể, với công nghệ AI thông minh cho phép tách giọng hát và nhạc cụ ngay trên thiết bị theo thời gian thực, người dùng có thể dễ dàng cô lập hoặc loại bỏ các thành phần như giọng hát, guitar hay trống khỏi bất kỳ bản nhạc nào, biến mọi ca khúc thành bản nhạc nền phù hợp để luyện tập, dù là một mình thử nghiệm một đoạn solo mới hay cùng bạn bè tập dượt trình diễn.

Nhờ khả năng tách các lớp âm thanh (tách stem) bằng AI theo thời gian thực, nên người chơi có thể chủ động kiểm soát bản phối trong quá trình luyện tập. Thay vì chỉ chơi theo một ca khúc có sẵn, bạn có thể đưa phần biểu diễn của mình hòa vào bản nhạc và trở thành một phần của tổng thể âm thanh.

Với chất âm mạnh mẽ đặc trưng, cùng dải tần rộng được tinh chỉnh chuyên biệt cho nhạc cụ, nên JBL BandBox mang đến trải nghiệm đắm chìm hoàn toàn cho cả người chơi và khán giả trong suốt quá trình tập luyện lẫn biểu diễn.

Đặc biệt nhờ được tinh chỉnh chuyên biệt dành cho nhạc cụ, giọng hát và phát nhạc nên JBL BandBox mang đến chất âm mạnh mẽ, với dải cao rõ nét, dải trung chi tiết và dải trầm mạnh mẽ, giúp tái hiện âm thanh sống động, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho cả người chơi và khán giả trong các buổi luyện tập, jam ngẫu hứng hay biểu diễn.

Nhờ đó mà dù sử dụng tại nhà hay mang theo khi di chuyển, BandBox vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định và giàu năng lượng.

JBL BandBox Solo

Không chỉ có chất âm ấn tượng cùng công nghệ AI thông minh, JBL BandBox Solo còn được thiết kế dành cho người chơi nhạc cá nhân muốn tối giản hệ thống luyện tập nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh và khả năng sáng tạo.

Với kích thước nhỏ gọn nhưng đầy đủ tính năng, Solo cho phép người dùng cắm đàn, kết nối và bắt đầu chơi nhạc ngay lập tức. Thiết bị cũng được trang bị một cổng input cho guitar hoặc micro, phù hợp cho người chơi guitar, ca nhạc sĩ, người chơi tại nhà hoặc bất kỳ ai muốn luyện tập với bộ thiết bị gọn nhẹ.

Người dùng cũng có thể phát các bài hát yêu thích và kích hoạt Stem AI để loại bỏ hoặc giảm âm các thành phần trong bản nhạc. Ví dụ, bạn có thể tắt phần guitar gốc để tự mình chơi lại cùng bản nhạc nền. Ngoài ra, từ ứng dụng JBL ONE, người dùng có thể truy cập thêm nhiều tính năng như lựa chọn giữa các mô hình amp cổ điển và hiện đại, sử dụng các hiệu ứng âm thanh quen thuộc như hiệu ứng “xoáy” phân tán phaser, hiệu ứng đồng ca chorus và hiệu ứng vang reverb, chọn thiết lập có sẵn hoặc tự tạo âm thanh riêng mà không cần đến các bàn đạp hiệu ứng rời bên ngoài.

BandBox Solo luôn là người bạn đồng hành di động sẵn sàng cho mọi buổi chơi nhạc.

Bộ lặp looper tích hợp cho phép tạo lớp nhịp điệu và phát triển ý tưởng, trong khi bộ dịch chuyển cao độ pitch shifter và tính năng lên dây tuner giúp người chơi luôn đúng tông và đúng cao độ.

Nhờ giao diện ứng dụng trực quan, mọi tính năng đều dễ dàng truy cập mà không đòi hỏi kiến thức kỹ thuật phức tạp.

Dù luyện tập trong phòng ngủ, sáng tác ngoài trời hay tập dượt trong garage ô tô, BandBox Solo luôn là người bạn đồng hành di động sẵn sàng cho mọi buổi chơi nhạc.

BandBox Trio

Điểm thú vị của JBL BandBox đó là có sẵn hai model, BandBox Solo dành cho người chơi cá nhân, còn BandBox Trio dành cho ban nhạc nhỏ và các buổi biểu diễn nhóm.

Đó cũng là lý do mà BandBox Trio được trang bị đến 4 cổng input nhạc cụ, phù hợp cho ban nhạc nhỏ, buổi diễn ngẫu hứng hay biểu diễn bộ đôi mà không cần trang bị hệ thống âm thanh phức tạp. Thiết bị cũng tích hợp bàn trộn mixer 4 kênh, cho phép người dùng cân chỉnh âm lượng, tinh chỉnh âm sắc và áp dụng hiệu ứng trực tiếp trên loa một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, BandBox Trio cũng hỗ trợ pin thay thế, giúp kéo dài thời gian hoạt động, lý tưởng cho các phần trình diễn ngẫu hứng hoặc tập dượt kéo dài. Thiết bị cũng được trang bị các nút điều khiển vật lý trực tiếp, giúp người dùng thao tác nhanh chóng ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng.