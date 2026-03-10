Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Thông tin về Project Helix công bố bởi tân Giám đốc điều hành Microsoft Gaming, Asha Sharma, người vừa tiếp quản vị trí lãnh đạo sau khi Phil Spencer rút lui khỏi vai trò điều hành. Trong tuyên bố đầu tiên về định hướng của bộ phận Xbox, Sharma nhấn mạnh Microsoft đang xây dựng một nền tảng chơi game “không còn rào cản”, nơi hiệu năng của PC kết hợp với sự tiện lợi của console.

Giám đốc điều hành Microsoft Gaming, bà Asha Sharma công bố dự án Project Helix

Hướng tới hệ máy lai giữa console và PC

Theo Microsoft, Project Helix sẽ hỗ trợ cả trò chơi Xbox truyền thống lẫn game PC. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể truy cập trực tiếp vào thư viện trò chơi trên máy tính cá nhân mà không cần phiên bản chuyển hệ riêng cho console.

Cách tiếp cận này thể hiện sự thay đổi lớn trong chiến lược phần cứng của Microsoft. Trong nhiều thế hệ trước, Xbox chủ yếu vận hành trong hệ sinh thái khép kín, với các tựa game được tối ưu riêng cho từng nền tảng. Với Project Helix, hãng muốn biến console thành một thiết bị đa năng, có khả năng truy cập kho game PC khổng lồ thông qua các nền tảng phân phối như Steam hoặc Microsoft Store.

Microsoft cho rằng sự hội tụ này sẽ mang lại lợi ích cho cả người chơi lẫn nhà phát triển. Game thủ có thể tiếp cận nhiều tựa game hơn mà không cần sở hữu nhiều thiết bị, trong khi các studio có thể phát hành sản phẩm cho lượng người dùng rộng lớn hơn.

Các nguồn tin trong ngành cho rằng Microsoft có thể tiếp tục hợp tác với Advanced Micro Devices để phát triển bộ xử lý và GPU tùy chỉnh cho thiết bị mới. Kiến trúc này có thể dựa trên nền tảng Windows nhằm đảm bảo khả năng tương thích với phần mềm PC.

Nếu đúng như định hướng ban đầu, Project Helix có thể hỗ trợ các công nghệ đồ họa tiên tiến như ray tracing thế hệ mới, tốc độ khung hình cao và khả năng hiển thị độ phân giải lên tới 8K. Những yếu tố này được xem là tiêu chuẩn cho thế hệ console ra mắt trong giai đoạn cuối thập niên 2020.

Microsoft cũng hé lộ biểu tượng nhận diện của dự án với hình ảnh vòng xoắn kép tạo thành chữ X. Logo này được thiết kế để tượng trưng cho sự giao thoa giữa hai hệ sinh thái Xbox và PC, yếu tố cốt lõi của dự án.

Logo Project Helix. Ảnh: Microsoft

Project Helix sẽ kế nhiệm các hệ máy Xbox Series X và Xbox Series S ra mắt năm 2020. Nếu tuân theo chu kỳ phần cứng khoảng bảy năm của Xbox, thiết bị mới có thể xuất hiện vào cuối năm 2027.

Việc hỗ trợ game PC cũng củng cố chiến lược dịch vụ của Microsoft, đặc biệt là Xbox Game Pass. Dịch vụ này đã trở thành trung tâm của hệ sinh thái Xbox trong nhiều năm gần đây, cho phép người dùng truy cập hàng trăm trò chơi trên nhiều thiết bị khác nhau.

Bên cạnh đó, các sáng kiến như Xbox Play Anywhere cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội tụ nền tảng. Công nghệ này cho phép người chơi sử dụng cùng một bản game trên PC và Xbox mà không cần mua lại.

Microsoft cho rằng Project Helix sẽ mở rộng mô hình này, biến console thành trung tâm kết nối giữa nhiều hình thức chơi game: phần cứng truyền thống, PC và dịch vụ đám mây.

Game Developers Conference 2026 sẽ là sân khấu tiết lộ thêm thông tin

Microsoft dự kiến chia sẻ nhiều chi tiết hơn về Project Helix tại Game Developers Conference 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 3 tại San Francisco.

Sự kiện này sẽ là cơ hội để Microsoft trao đổi trực tiếp với các studio và đối tác phát triển về kiến trúc hệ thống, công cụ phát triển và khả năng tối ưu hóa game cho nền tảng mới. Các nhà phát triển đang chờ thêm thông tin để chuẩn bị kế hoạch phát hành hoặc tối ưu hóa trò chơi cho thiết bị.

Microsoft sẽ giới thiệu cụ thể Project Helix tại Game Developers Conference 2026

Giới phân tích nhận định Project Helix có thể thay đổi cách ngành công nghiệp nhìn nhận console truyền thống. Nếu Microsoft thực hiện thành công chiến lược hợp nhất PC và console, thế hệ Xbox tiếp theo có thể trở thành trung tâm của trải nghiệm chơi game đa nền tảng.

Với bước đi này, Microsoft tiếp tục theo đuổi tầm nhìn “chơi game ở bất cứ đâu”, chiến lược mà hãng đã xây dựng trong nhiều năm qua thông qua Game Pass, cloud gaming và các công cụ liên kết hệ sinh thái. Project Helix vì vậy không chỉ là một hệ máy mới, mà còn là nỗ lực định hình lại tương lai của nền tảng Xbox.