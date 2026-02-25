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PRO X2 SUPERSTRIKE: chuột gaming cảm ứng đầu tiên trên thế giới

Tạ Thành

Tạ Thành

12:40 | 25/02/2026
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Logitech chính thức giới thiệu PRO X2 SUPERSTRIKE, mẫu chuột gaming cảm ứng đầu tiên trên thế giới. Với công nghệ tiên tiến, thiết kế nhẹ nhàng và hiệu suất đỉnh cao, sản phẩm là lựa chọn hoàn hảo cho mọi game thủ Esports.
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Điểm độc đáo của PRO X2 SUPERSTRIKE nằm ở hệ thống kích hoạt cảm ứng Haptic Inductive Trigger System (HITS). Thay vì sử dụng lẫy cơ học và lá đồng kim loại như chuột truyền thống, Logitech áp dụng cảm biến từ tính kết hợp mô-tơ rung để mô phỏng phản hồi lực nhấn. Cách tiếp cận này cho phép hãng loại bỏ hoàn toàn điểm kích hoạt cố định vốn tồn tại nhiều năm qua trên switch cơ học.

Hệ thống kích hoạt cảm ứng HITS được tích hợp trong PRO X2 SUPERSTRIKE. Nguồn: Logitech
Hệ thống kích hoạt cảm ứng HITS được tích hợp trong PRO X2 SUPERSTRIKE. Nguồn: Logitech

Người dùng có thể tùy chỉnh riêng biệt điểm kích hoạt và điểm reset cho hai nút trái - phải. Điều này giúp game thủ rút ngắn hành trình nhấn, tăng tốc độ lặp lại thao tác và tối ưu phản xạ trong các tình huống yêu cầu độ chính xác tính bằng mili-giây, đặc biệt ở nhóm game FPS và MOBA.

Logitech đồng thời tích hợp 6 mức phản hồi lực khác nhau, cho phép điều chỉnh từ cảm giác nhẹ, nhạy đến chắc tay, đầm lực, đáp ứng đa dạng phong cách thi đấu.

Song song với HITS, Logitech trang bị switch LIGHTFORCE SuperStrike, công nghệ lai giữa cơ học và quang học, nhằm giảm độ trễ kích hoạt và gia tăng độ bền. Theo công bố từ hãng, switch đạt vòng đời lên tới 100 triệu lần nhấn, đồng thời cải thiện tốc độ phản hồi so với cấu trúc cơ học truyền thống.

Về hiệu năng, PRO X2 SUPERSTRIKE sử dụng cảm biến quang học HERO 2 - thế hệ cao cấp nhất hiện nay của Logitech. Cảm biến này hỗ trợ độ phân giải tối đa lên tới 44.000 DPI (tùy cấu hình), tốc độ theo dõi 500 IPS và gia tốc 40G. Hệ thống xử lý đảm bảo duy trì độ ổn định trên nhiều bề mặt, đồng thời cho phép tùy chỉnh DPI linh hoạt thông qua phần mềm Logitech G HUB.

PRO X2 SUPERSTRIKE được trang bị switch LIGHTFORCE SuperStrike và cảm biến quang học HERO 2. Nguồn: Logitech
PRO X2 SUPERSTRIKE được trang bị switch LIGHTFORCE SuperStrike và cảm biến quang học HERO 2. Nguồn: Logitech

Sản phẩm hỗ trợ kết nối không dây LIGHTSPEED với polling rate 8.000 Hz, đưa độ trễ xuống mức tiệm cận kết nối có dây. Với tần số phản hồi 8KHz, chuột truyền dữ liệu vị trí và trạng thái click về máy tính mỗi 0,125 mili-giây, tạo lợi thế trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Ngoài receiver LIGHTSPEED đi kèm, thiết bị còn hỗ trợ Bluetooth 5.0 để kết nối đa nền tảng khi cần làm việc hoặc giải trí thông thường.

Pin tích hợp cho thời lượng sử dụng khoảng 90–95 giờ tùy chế độ. Logitech tích hợp sạc USB-C và cơ chế sạc nhanh, giúp người dùng có thêm nhiều giờ sử dụng chỉ sau vài phút cắm sạc. Chuột cũng tương thích với hệ sinh thái POWERPLAY, cho phép sạc không dây liên tục khi sử dụng cùng bàn di tương thích.

Dù tích hợp thêm mô-tơ rung và cấu trúc cảm biến phức tạp, PRO X2 SUPERSTRIKE vẫn giữ trọng lượng khoảng 60–61 gram. Con số này đặt sản phẩm vào nhóm chuột siêu nhẹ trên thị trường, đáp ứng yêu cầu di chuyển nhanh và hạn chế mỏi cổ tay khi thi đấu cường độ cao.

PRO X2 SUPERSTRIKE được tích hợp sạc USB-C với cơ chế sạc nhanh. Nguồn ảnh: Logitech
PRO X2 SUPERSTRIKE được tích hợp sạc USB-C với cơ chế sạc nhanh. Nguồn ảnh: Logitech

Logitech tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng G Pro và G Pro X Superlight. Kiểu dáng đối xứng, tối ưu cho tay phải, hỗ trợ các kiểu cầm claw grip và palm grip phổ biến. Bề mặt phủ matte chống trượt, chân đế PTFE giúp giảm ma sát khi rê trên bàn di. Kích thước tổng thể 125 x 67,7 x 40 mm phù hợp với nhóm người dùng có bàn tay trung bình đến lớn.

Chuột cung cấp 8 nút có thể lập trình, lưu profile trực tiếp trên bộ nhớ onboard. Người dùng điều chỉnh DPI, polling rate, LOD, macro và firmware thông qua phần mềm Logitech G HUB. Việc tùy biến toàn diện giúp thiết bị đáp ứng cả nhu cầu thi đấu lẫn sử dụng đa nhiệm.

PRO X2 SUPERSTRIKE cung cấp 8 nút có thể lập trình, lưu profile trực tiếp trên bộ nhớ onboard. Nguồn ảnh: Logitech
PRO X2 SUPERSTRIKE cung cấp 8 nút có thể lập trình, lưu profile trực tiếp trên bộ nhớ onboard. Nguồn ảnh: Logitech

PRO X2 SUPERSTRIKE được niêm yết ở mức khoảng 4,8 triệu đồng, thuộc phân khúc cao cấp trong thị trường chuột gaming. Với việc tích hợp công nghệ kích hoạt cảm ứng, polling rate 8KHz, cảm biến HERO 2 và thiết kế siêu nhẹ, Logitech hướng đến đối tượng người dùng là game thủ Esports và người dùng yêu cầu hiệu suất tối đa.

Thay vì chỉ nâng cấp DPI hay giảm vài gram trọng lượng như nhiều thế hệ trước, Logitech lựa chọn thay đổi bản chất của cơ chế click. PRO X2 SUPERSTRIKE vì vậy không đơn thuần là bản nâng cấp cấu hình, mà là bước thử nghiệm công nghệ nhằm tái thiết chuẩn mực chuột thi đấu trong kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt của Esports.

PRO X2 SUPERSTRIKE Logitech Chuột gaming Thiết bị chơi game Chuột gaming cảm ứng Esports Haptic Inductive Trigger System cảm biến quang học HERO 2

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

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Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

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