Giá bán vượt xa mức dự đoán, bản cao cấp gần chạm ngưỡng 37 triệu đồng

Theo thông tin được Valve công bố, Steam Machine phiên bản 512GB có giá 1.049 USD, tương đương hơn 27 triệu đồng. Mức giá này chỉ áp dụng cho thân máy và chưa bao gồm tay cầm Steam Controller.

Người dùng muốn sở hữu bộ sản phẩm hoàn chỉnh sẽ phải chi thêm khoảng 80 USD cho bộ điều khiển chuyên dụng, nâng tổng chi phí lên gần 29 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 2TB được niêm yết ở mức khoảng 35 triệu đồng. Nếu mua kèm Steam Controller, giá trị bộ sản phẩm có thể lên tới gần 37 triệu đồng.

Mức giá này khiến không ít người bất ngờ bởi trước thời điểm công bố, nhiều dự đoán cho rằng Steam Machine sẽ nằm trong khoảng 18-22 triệu đồng. Ngay cả những nhận định lạc quan nhất cũng khó hình dung thiết bị mới của Valve sẽ vượt mốc 27 triệu đồng ở phiên bản cơ bản.

Valve chính thức công bố giá bán của Steam Machine

Valve cho biết chi phí linh kiện tăng mạnh trong thời gian gần đây là nguyên nhân chính khiến giá bán cao hơn dự kiến. Thị trường phần cứng đang ghi nhận tình trạng leo thang giá của RAM, bộ nhớ tốc độ cao và nhiều linh kiện quan trọng khác, tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất.

Bên cạnh giá bán, Steam Machine cũng gây chú ý với cấu hình khá mạnh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ xử lý AMD Zen 4 sáu nhân, GPU AMD RDNA3 tùy chỉnh, bộ nhớ 16GB DDR5 cùng 8GB VRAM GDDR6, ổ SSD NVMe 512GB và hệ điều hành SteamOS 3.

Valve hướng tới phân khúc mini PC cao cấp, nguồn cung có thể hạn chế

Nếu so sánh trực tiếp với các hệ máy chơi game phổ biến hiện nay như PlayStation 5 hay Xbox Series X,... Steam Machine có mức giá cao hơn đáng kể. Người dùng hiện có thể mua các mẫu console cao cấp với chi phí chỉ từ 12 đến 15 triệu đồng, thấp gần một nửa so với Steam Machine bản tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, Valve không xem Steam Machine là một máy chơi game console truyền thống. Hãng định vị sản phẩm như một mẫu mini PC chơi game hiệu năng cao, cho phép người dùng truy cập thư viện Steam, tận dụng các tính năng quen thuộc của nền tảng PC và duy trì khả năng mở rộng linh hoạt.

Với định hướng đó, Steam Machine sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng mini PC cao cấp trên thị trường như ASUS ROG NUC, MinisForum hay Corsair One. Đây đều là những sản phẩm có giá bán tương đối cao nhưng được đánh giá tốt về hiệu năng xử lý các tựa game hiện đại.

Steam Machine có mức giá cao hơn đáng kể so với các máy chơi game hiện hành

Valve cũng áp dụng phương thức mở bán đặc biệt nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ. Người dùng có thể đăng ký tham gia danh sách quan tâm trước ngày 25/6. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người mua và gửi email xác nhận quyền đặt hàng. Những tài khoản chưa được chọn sẽ tiếp tục nằm trong danh sách chờ.

Dù đã công bố giá bán và cấu hình chi tiết, Steam Machine vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở mức giá cao mà còn ở khả năng cung ứng sản phẩm trong bối cảnh thị trường linh kiện vẫn gặp nhiều biến động. Trong khi đó, cộng đồng game thủ đang chờ đợi các bài đánh giá thực tế để xác định liệu thiết bị mới của Valve có đủ sức thuyết phục người dùng bỏ ra hơn 27 triệu đồng hay không.