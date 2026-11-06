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Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử

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14:28 | 06/11/2026
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Chương trình kết nối doanh nghiệp ngành Điện tử, Điện gia dụng và Linh kiện Trung Quốc - Việt Nam diễn ra từ ngày 5-7/11 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác sản xuất và kết nối chuỗi cung ứng giữa hai nước.
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Từ ngày 5-7/11/2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC), Hà Nội, diễn ra chương trình Kết nối Doanh nghiệp ngành Điện tử, Điện gia dụng và Linh kiện Trung Quốc - Việt Nam.

Sự kiện do Cục Phát triển Thương mại thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc và Công ty TNHH Triển lãm Chaoyu Thâm Quyến phối hợp tổ chức, hướng tới tăng cường liên kết công nghiệp, mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng và tạo cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp hai nước.

Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử
Sự kiện kết nối doanh nghiệp tại Hà Nội mở cơ hội hợp tác về linh kiện, thiết bị và sản phẩm điện tử giữa hai thị trường.

Việt Nam trung tâm sản xuất điện tử quan trọng của khu vực Đông Nam Á, nơi ngành điện tử và điện gia dụng đã trở thành trụ cột của nền kinh tế. Khi các nhà sản xuất quốc tế liên tục xây dựng nhà máy và năng lực lắp ráp không ngừng mở rộng, nhu cầu về các linh kiện thượng nguồn như PCB, đầu nối, cảm biến, vật liệu phụ trợ bán dẫn, phụ tùng đồ gia dụng và thiết bị sản xuất thông minh ngày càng tăng, cùng với đó là nhu cầu mua sắm ổn định các sản phẩm điện gia dụng và điện tử tiêu dùng thành phẩm chất lượng.

Trong bối cảnh sản lượng tăng trưởng nhanh, Việt Nam có nhu cầu cung ứng bổ trợ lớn đối với linh kiện cốt lõi và thiết bị sản xuất, đòi hỏi nguồn cung thượng nguồn ổn định, chi phí hợp lý. Đồng thời, thị trường tiêu dùng cuối cùng không ngừng mở rộng, với nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm điện tử thành phẩm đáng tin cậy. Trung Quốc sở hữu chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và thị trường tiêu dùng của Việt Nam, mang đến cho các nhà sản xuất Việt Nam sự hỗ trợ chuỗi cung ứng ổn định và chất lượng.

Triển lãm quy tụ các nhà cung cấp và thương hiệu chất lượng đến từ các cụm công nghiệp điện tử và linh kiện cốt lõi của Trung Quốc, đồng thời mời các nhà mua hàng Việt Nam tham dự, xây dựng một nền tảng kết nối chuyên nghiệp lấy giao thương chính xác làm trọng tâm.

Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử

Thứ nhất, thu thập nhu cầu trước: nắm bắt trước danh mục và thông số mua hàng thực tế của phía Việt Nam; thứ hai, ghép cặp trước: gắn nhãn cung - cầu từ trước để giảm giao tiếp kém hiệu quả; thứ ba, đàm phán trực tiếp 1-1: gặp gỡ trực tiếp người ra quyết định mua hàng, không qua trung gian; thứ tư, tập trung nguồn lực: quy tụ toàn bộ chuỗi công nghiệp tại một nơi để khám phá cơ hội trọn gói.

Thông qua triển lãm, các nhà mua hàng và nhà sản xuất Việt Nam có thể tiếp cận trọn gói nguồn lực chuỗi cung ứng chất lượng của Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu mua hàng và lấp đầy các khoảng trống về nguồn cung; các doanh nghiệp điện tử và linh kiện Trung Quốc có thể tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam, cùng thúc đẩy sự phát triển cùng có lợi của hai ngành.

Ngành điện tử

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thứ tư, 11/11/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
Trang sức 99.9 13,330 ▼200K 13,930 ▼200K
Trang sức 99.99 13,340 ▼200K 13,940 ▼200K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
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Cập nhật: 06/11/2026 17:00

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Nữ Chủ tịch mới của Yeah1 là ai?

Nữ Chủ tịch mới của Yeah1 là ai?

Bộ Chính trị kết luận về Quy hoạch tổng thể TP. HCM tầm nhìn 100 năm

Bộ Chính trị kết luận về Quy hoạch tổng thể TP. HCM tầm nhìn 100 năm

Hơn 247.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân cuối năm

Hơn 247.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân cuối năm

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

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Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

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Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

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Thiếu phổ tần có thể làm mất 42% lợi ích kinh tế từ 6G

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

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Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11

Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11

Chuyển đổi số giáo dục: Làm sạch dữ liệu, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo lợi thế phát triển

Chuyển đổi số giáo dục: Làm sạch dữ liệu, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo lợi thế phát triển

Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án điện mặt trời 160 MW

Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án điện mặt trời 160 MW

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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

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VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

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BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ 'nhàm chán'

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