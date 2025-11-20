GEIMS Việt Nam 2025 - Khởi nguồn làn sóng sản xuất thông minh của ngành điện tử

Sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2024, GEIMS Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện trọng điểm của ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam. Triển lãm đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà cung cấp linh kiện và thiết bị điện tử từ châu Á với các nhà máy sản xuất điện tử tại Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy khả năng tự chủ công nghệ trong nước.

Triển lãm Quốc tế Linh kiện Điện tử và Sản xuất Thông minh tại Việt Nam (GEIMS Việt Nam 2025) đã khai mạc vào sáng ngày 20/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Ông Wilson Wu - Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Liên doanh và Dự án Đặc biệt của Global Sources chia sẻ: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhu cầu ngày càng tăng về năng lực sản xuất nội địa cùng với xu hướng đa dạng hóa nguồn cung đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp tại Việt Nam. GEIMS Việt Nam 2025 mang đến một không gian kết nối chiến lược, giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt và đáp ứng kịp thời trước những thay đổi nhanh chóng của ngành sản xuất toàn cầu”.

Ngành linh kiện điện tử và sản xuất thông minh toàn cầu đang trải qua sự biến động mạnh mẽ, khi chi phí sản xuất leo thang, chuỗi cung ứng biến động liên tục, làn sóng chuyển đổi không ngừng tăng tốc. Đứng trước bối cảnh đó, Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu với giá trị xuất khẩu điện tử dự kiến đạt 145 tỷ USD năm 2025.

Ông Wilson Wu - Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Liên doanh và Dự án Đặc biệt của Global Sources chia sẻ tại sự kiện.

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như ASUS đang góp phần củng cố xu hướng này khi chuyển hơn 90% hoạt động sản xuất PC và bo mạch chủ sang khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một điểm đến quan trọng. Song song đó, Apple tiếp tục mở rộng đầu tư, trong khi Samsung đang tái cấu trúc và tối ưu hóa mạng lưới sản xuất tại khu vực, tạo nên một làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ, khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo dự báo của IMARC Group (2025), thị trường sản xuất thông minh tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, từ 116,8 tỷ USD năm 2024 lên tới hơn 303 tỷ USD vào năm 2033. Trước triển vọng đó, các doanh nghiệp trong nước đang không ngừng nâng cấp năng lực sản xuất và chuyển đổi sang mô hình nhà máy thông minh, nhằm bắt kịp xu thế toàn cầu. Đồng thời, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam cũng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng, được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, sự hợp tác quốc tế sâu rộng, cùng năng lực công nghệ nội địa ngày càng hoàn thiện.

Những bước tiến này đang giúp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trung tâm của khu vực trong các lĩnh vực thiết kế, lắp ráp và kiểm định chip, đồng thời mở ra không gian rộng lớn cho đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước tình hình đó, GEIMS Việt Nam 2025 trở thành nền tảng chiến lược quan trọng, kết nối các nhà cung cấp linh kiện hàng đầu với các nhà sản xuất điện tử nhằm chia sẻ kiến thức, cập nhật xu hướng, khám phá các giải pháp tiên tiến, thúc đẩy quá trình đổi mới hệ sinh thái điện tử và sản xuất thông minh tại Việt Nam.

Với hơn 200 nhà trưng bày sản phẩm đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, triển lãm dự kiến đón hơn 7.000 khách tham quan là chuyên gia trong ngành. Sự kiện quy tụ các sản phẩm công nghệ và giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực, bao gồm linh kiện điện tử, PCB/PCBA, thiết bị SMT & kiểm tra – đo lường, cơ khí chính xác, hệ thống tự động hóa, thiết bị hỗ trợ nhà máy, cũng như công nghệ quang điện tử. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp thông minh và bền vững tại Việt Nam.

Tâm điểm của triển lãm năm nay là cụm gian hàng SMT và cụm gian hàng Quang điện tử, đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong phạm vi công nghệ thế hệ mới, mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội hợp tác và đổi mới vượt trội. Một số nhà trưng bày nổi bật bao gồm Panasonic Factory Solutions Asia Pacific, Glory Faith Electronics (Suzhou), Zhuhai Ruixiang Intelligent Technology, KunShan Wonderful Automation Technology, Dongguan Haipai Automation Technology, Zhuhai Taixin Semiconductor, Guangdong Leci Technology, cùng nhiều tên tuổi dẫn đầu ngành khác.

Các đại biểu đi tham quan gian hàng tại triển lãm.

GEIMS Việt Nam 2025 thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế, bao gồm Thaco Industries, FPT Software, Fujifilm Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Canon Việt Nam, Samsung Electronics, Daikin Industries và Intech Technology and Investment.

Với sự tham gia đa dạng của các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và đơn vị cung cấp giải pháp trong các lĩnh vực như điện tử tiêu dùng, thiết bị di động, đồ gia dụng, năng lượng mới, công nghệ y tế, ô tô và xe điện, GEIMS Vietnam 2025 trở thành điểm hội tụ chiến lược của các nhà hoạch định, kỹ sư và chuyên gia công nghệ.

Khách tham quan triển lãm.

Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam và Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Công nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA): “GEIMS Việt Nam 2025 không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm công nghệ mới mà còn là nền tảng kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy thực hành ESG và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Một trong những điểm nổi bật của GEIMS Việt Nam 2025 là Chương trình Kết nối Giao thương, với hơn 500 cuộc gặp 1:1 được sắp xếp trước giữa nhà mua hàng tiềm năng và các đơn vị trưng bày. Chương trình giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp cơ hội kinh doanh và xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài. Các nhà mua hàng đã xác nhận tham gia bao gồm: Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Vĩnh Châu - TDC, Pyramid Việt Nam, NP Vina, Britestone Vina, Fuvitech, HTI, Bulala, Điện tử KME, Thu Group, VNPT, DC Technologies, TTI, Thánh Gióng và nhiều đơn vị khác. Điều này cho thấy triển lãm giữ vai trò quan trọng như một trung tâm kết nối và tìm nguồn cung cho ngành sản xuất điện tử Việt Nam.