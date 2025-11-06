EEE-AM 2025: Chuyên gia năng lượng toàn cầu tìm lời giải cho kỹ thuật điện tương lai

Ngày 5/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hà Nội, Trường đại học Điện lực (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội thảo khoa học về Môi trường và Kỹ thuật điện châu Á 2025 (EEE-AM 2025) với chủ đề “Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và đổi mới”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 5-7/11, thu hút hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về năng lượng đến từ hơn 20 quốc gia như: Pháp, Thụy Điển, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Việt Nam.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo EEE-AM 2025 được xem là điểm hẹn, là sự kết nối thiết lập hợp tác, là nơi hội tụ của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đào tạo cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Qua đó cùng trao đổi, dự báo, định hình tương lai ngành điện, vì một tương lai năng lượng bền vững và thịnh vượng. Đồng thời góp phần lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, chủ động thích ứng với bối cảnh thị trường năng lượng mới, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng, tự cường.

Hội thảo EEE-AM 2025 diễn ra với chủ đề “Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và đổi mới”. Các phiên làm việc tại Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Hệ thống điện và lưới điện thông minh; Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; Quản lý năng lượng, điều độ và thị trường điện; Hệ thống lưu trữ năng lượng; Chuyển dịch xanh; Vật liệu cho phát triển bền vững; Môi trường thông minh; Điện tử, mạch điện, cảm biến và thiết bị truyền động; Điện tử công suất và chất lượng điện năng; An toàn và chẩn đoán; Đo lường; Năng lượng hạt nhân; Vật liệu bán dẫn và Điện tử; Giáo dục và đào tạo các quy định, tiêu chuẩn trong lĩnh vực năng lượng... Bên lề Hội thảo cũng diễn ra Triển lãm quốc tế về Công nghệ điện và năng lượng (EL VIETNAM 2025) nhằm giới thiệu các công nghệ, thiết bị, những giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực điện - năng lượng của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức trong nước và quốc tế.

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực cho biết: Hội thảo EEE-AM 2025 là một sự kiện quan trọng thuộc chuỗi Hội thảo quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật Điện uy tín trên thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng và môi trường.

Hội thảo EEE-AM 2025 đã nhận được hơn 400 bài tham luận khoa học, trong đó 351 báo cáo được lựa chọn trình bày, khẳng định sự lan tỏa mạnh mẽ uy tín học thuật của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Hội thảo được kỳ vọng không chỉ mang đến cái nhìn tổng quan về những vấn đề khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xã hội trong ứng dụng kỹ thuật điện gắn với các tác động môi trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, tạo cầu nối thúc đẩy giao lưu học thuật, hợp tác chiến lược giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp”. PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh.

Chia sẻ tại Hội thảo, Thành viên Hội đồng thành viên EVN Đinh Thế Phúc cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã tạo ra những cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức mới cho những công ty điện lực quốc gia như EVN. Với sự đa dạng phong phú về chủ đề và với số lượng bài viết lớn, hội thảo là cơ hội để các kỹ sư, các nhà nghiên cứu trao đổi các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu. Kỳ vọng sau Hội thảo, nhiều nghiên cứu sẽ tiếp tục được hoàn thiện và được ứng dụng vào trong thực tế của Việt Nam.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường đại học Điện lực và Quỹ châu Á.

Ông Đinh Thế Phúc nhận định, Nghị quyết 70-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò chiến lược của năng lượng trong bảo đảm an ninh quốc gia cũng như khẳng định quyết tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.

Do đó, EVN đặt ra 4 mục tiêu cốt lõi cần đạt trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là Xây dựng EVN trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có nền quản trị hiện đại, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Giữ vững vai trò trụ cột đảm bảo an ninh cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện chuyển đổi xanh, bền vững. Cùng với đó là trở thành Tập đoàn có công nghệ hiện đại, chuyển đổi số toàn diện, cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng với chất lượng ngày càng cao, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. Vươn lên Top 3 ASEAN về các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, độ tin cậy cung cấp điện, chỉ số tiếp cận điện năng.