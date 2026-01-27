Chuyển đổi số

Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Phạm Anh

Phạm Anh

18:28 | 27/01/2026
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Nhu cầu vốn tổng thể cho chuyển đổi xanh của Việt Nam ước khoảng 670-700 tỷ USD. Theo đó, cần phải đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, phát triển thị trường vốn, phục vụ mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
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Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam
Khởi động dự án “Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh” (SHIFT). Ảnh: Đức Minh

Sáng 27/1, Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước, Đại sứ quán Đức và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) khởi động Dự án Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh (SHIFT) tại Hà Nội. Chính phủ Đức tài trợ dự án này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh, cải thiện khuôn khổ đầu tư để khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính), cho biết nền kinh tế Việt Nam năm vừa qua thể hiện sức bền và khả năng thích ứng mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, tạo dấu mốc quan trọng mở ra tiềm năng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Các định hướng lớn đặt ra yêu cầu rõ ràng: tăng trưởng nhanh phải bền vững, tăng trưởng cao phải xanh hơn, thông minh hơn và bao trùm hơn", ông Lam nhấn mạnh. Việt Nam chủ động bắt nhịp xu thế chuyển đổi kép toàn cầu gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế tuần hoàn và phát thải ròng bằng không.

Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam
Ông Chu Đức Lam - Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế (Bộ Tài chính): Trong giai đoạn 5 năm tới, nhu cầu đầu tư và tài chính xanh trong các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh trong ngành giao thông đã lên tới hàng trăm tỷ USD. Ảnh: Đình Bắc

Chuyển đổi xanh đòi hỏi cuộc chuyển dịch toàn diện về mô hình tăng trưởng, công nghệ, cơ cấu năng lượng, cấu trúc đầu tư và phương thức huy động nguồn lực. Lĩnh vực năng lượng giữ vai trò then chốt, mang tính quyết định đối với thành công của quá trình này. Đầu tư xanh và tài chính xanh cần triển khai ở quy mô đủ lớn, đủ chiều sâu để dẫn dắt thị trường và tạo đòn bẩy cho khu vực doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế.

Trong giai đoạn năm năm tới, chỉ riêng chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi xanh trong ngành giao thông, nhu cầu đầu tư và tài chính xanh của Việt Nam đã lên tới hàng trăm tỷ USD. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh do Bộ Công thương chủ trì xây dựng xác định nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2030 vượt mức 100 tỷ USD, trong đó nguồn lực chủ yếu đến từ khu vực tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài.

Việt Nam cần 20 tỷ USD mỗi năm để thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh Việt Nam cần 20 tỷ USD mỗi năm để thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Giai đoạn 2019 - 2023, Việt Nam đã phát hành khoảng 1,16 tỷ USD trái phiếu xanh, con số này vẫn còn rất khiêm tốn ...

Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, chỉ rõ nhu cầu vốn tổng thể cho chuyển đổi xanh của Việt Nam ước khoảng 670-700 tỷ USD. Con số này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, phát triển thị trường vốn, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính. Bà Tùng nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao năng lực triển khai tài chính xanh của hệ thống ngân hàng thông qua sự hỗ trợ, cơ chế phối hợp đồng bộ của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy nhu cầu vốn bình quân hằng năm cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới rất lớn. Để huy động nguồn lực tài chính này, Việt Nam cần hệ sinh thái chính sách đồng bộ và nhất quán. Hệ thống này bao gồm chiến lược huy động vốn, cơ chế khuyến khích - ưu đãi, phát triển và vận hành hiệu quả các công cụ tài chính xanh. Điều này mở đường cho khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ, hiệu quả và đúng định hướng.

Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam
Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Cần phải đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, phát triển thị trường vốn, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính. Ảnh: Đình Bắc

Việt Nam đặt ra hai mục tiêu: trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050. Chính phủ Việt Nam nhận định việc hiện thực hóa hai mục tiêu này đòi hỏi mô hình tăng trưởng bền vững và phát thải thấp, với động lực chủ chốt là tài chính xanh.

Bà Alexandra Westwood, Tùy viên Kinh tế và Hợp tác phát triển Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, chia sẻ Dự án SHIFT là minh chứng cho tinh thần hợp tác trách nhiệm, thực chất và dài hạn giữa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. "Thúc đẩy tài chính xanh và năng lượng sạch là hành trình phức tạp, đòi hỏi khung chính sách đồng bộ, năng lực tài chính và kỹ thuật chuyên sâu. SHIFT sẽ thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo tác động lan tỏa hỗ trợ các mục tiêu phát triển và khí hậu của Việt Nam", bà Westwood nói.

Thông qua SHIFT, Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực thể chế, năng lực thiết kế chính sách. Điều này nâng cao vị thế, uy tín và mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong chuỗi tài chính xanh và chuyển đổi năng lượng toàn cầu, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.

Việt Nam hấp dẫn nhờ chuyển đổi xanh Việt Nam hấp dẫn nhờ chuyển đổi xanh

Trong thời gian một năm kể từ khi tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) ...

Vụ Tài chính - Kinh tế ngành Bộ Tài chính đóng vai trò đầu mối điều phối tổng thể, chịu trách nhiệm dẫn dắt về định hướng chính sách, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các hợp phần của Dự án SHIFT với các chiến lược, chương trình và khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Trong giai đoạn triển khai, Dự án SHIFT tập trung vào các trọng tâm hành động. Dự án đề xuất các giải pháp huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, kết hợp hài hòa giữa vốn trong nước và vốn quốc tế phục vụ các dự án tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Dự án hỗ trợ thúc đẩy phát triển trái phiếu xanh, nghiên cứu và xây dựng các cơ chế kỹ thuật nhằm hình thành và vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon trong nước.

Dự án phát triển các sản phẩm tài chính xanh mới, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để thu hút dòng vốn đầu tư xanh. Dự án nâng cao năng lực cho khu vực tư nhân, thúc đẩy các mô hình kinh doanh xanh và ứng dụng các công nghệ chuyển đổi năng lượng sáng tạo.

Ông Chu Đức Lam khẳng định Bộ Tài chính cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng các đối tác trong suốt quá trình triển khai Dự án SHIFT. Bộ sẽ kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức thực hiện, nhằm đưa các kết quả của Dự án sớm vào thực tiễn.

chuyển đổi xanh Việt Nam dự án SHIFT tài chính xanh nhu cầu vốn chuyển đổi năng lượng Net-Zero 2050 sàn giao dịch các-bon Quy hoạch Điện VIII Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Vụ Tài chính - Kinh tế

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Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
26°C
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29°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
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Thứ tư, 01/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
25°C
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30°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 12:00
26°C
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25°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
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Thứ tư, 01/07/2026 06:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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23°C
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Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
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Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
23°C
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
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Hà Giang

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Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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