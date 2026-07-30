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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Võ Vinh

Võ Vinh

12:11 | 30/07/2026
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Hơn 110 đại biểu trực tiếp cùng hàng trăm đại biểu trực tuyến từ hơn 350 điểm cầu đã tham dự hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam tổ chức để chia sẻ giải pháp thiết kế các khóa học trực tuyến chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số.
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Hội thảo diễn ra tại cơ sở Nam Sài Gòn của RMIT Việt Nam với sự tham dự của 110 đại biểu tham gia trực tiếp và hàng trăm đại biểu tham gia trực tuyến từ hơn 350 điểm cầu trên cả nước. Đây là diễn đàn để các trường chia sẻ chuyên môn quốc tế, kinh nghiệm triển khai tại các cơ sở giáo dục, cũng như giải pháp thực tiễn trong thiết kế các khóa học trực tuyến chất lượng cao, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, tăng cường sự tham gia của người học và cải thiện kết quả học tập.

Hội thảo là một phần trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và RMIT Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học, đồng thời góp phần triển khai các ưu tiên quốc gia về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, đã nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các trường đại học, nhà giáo và các nhà hoạch định chính sách nhằm chuẩn bị cho người học bước vào một tương lai số đang không ngừng thay đổi.

“Trong bối cảnh giáo dục đại học trên toàn cầu đang trải qua chuyển đổi sâu rộng, các cơ sở đào tạo cần xây dựng những môi trường học tập linh hoạt, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của người học cũng như của ngành nghề và doanh nghiệp”, Giáo sư Thompson-Whiteside cho biết.

“Quan hệ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ hội để Đại học RMIT chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nguồn học liệu số và kho dữ liệu tài nguyên giáo dục mở, thiết kế các khóa học trực tuyến, cũng như chia sẻ các mô hình giáo dục hiệu quả cùng với giải pháp trong môi trường học tập số”.

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến
Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Giáo sư Thompson-Whiteside cho biết nhà trường cam kết hỗ trợ chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam bằng cách phát huy thế mạnh trong giáo dục tích hợp công nghệ, đổi mới chương trình giảng dạy và phát triển năng lực cho đội ngũ nhà giáo.

Ông lưu ý rằng mô hình học tập đa hình thức của RMIT không dừng ở việc truyền tải nội dung học. Mô hình này tạo ra môi trường trực tuyến mang tính tương tác, đa phương tiện, kết nối xã hội và hướng dẫn theo phương pháp giàn giáo, đóng vai trò như một trung tâm hợp tác và khám phá.

Giáo sư Thompson-Whiteside còn nhấn mạnh đến thư viện trực tuyến của trường với nguồn tài nguyên dồi dào hơn 1,3 triệu sách trực tuyến và bài báo tạp chí chuyên ngành, cũng như các sáng kiến như Cộng đồng thực hành nhằm khích lệ hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa những người làm công tác giáo dục trên khắp Việt Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến
Lãnh đạo các trường đại học tham gia phiên thảo luận nhằm thắt chặt hơn quan hệ hợp tác và cùng nhau định hình tương lai học tập trực tuyến tại Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, RMIT Việt Nam cùng các trường đại học hàng đầu đã trình bày những sáng kiến nổi bật về học tập số và phát triển các khóa học trực tuyến.

Đại diện trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những bài học triển khai cùng các góc nhìn chuyên môn từ quá trình áp dụng mô hình học tập trực tuyến và học tập kết hợp tại cơ sở đào tạo của mình.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing từ Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh khẳng định vượt qua rào cản công nghệ và tự rèn luyện là điều bắt buộc với giảng viên.

“Sinh viên hiện nay đều là những bạn trẻ thông thạo công nghệ nên giảng viên bắt buộc phải tự mình xông thẳng vào công nghệ”, ông nói.

“Giảng viên cũng cần thử nghiệm và sử dụng đa nền tảng, quan sát và khích lệ sinh viên tương tác trong các lớp học trực tuyến, và điểm tiên quyết là phải là người làm chủ cuộc chơi”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hương, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết phương thức blended learning (phương thức kết hợp) tạo sự sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như góp phần thực hiện quá trình chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực của trường, phát triển bền vững đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Chuyển đổi số RMIT Việt Nam

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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
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Thứ hai, 03/08/2026 06:00
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Thứ hai, 03/08/2026 09:00
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Thứ hai, 03/08/2026 15:00
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Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
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34°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 35°C
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25°C
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25°C
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32°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
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23°C
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25°C
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24°C
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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Thứ hai, 03/08/2026 00:00
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24°C
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Thứ ba, 04/08/2026 06:00
27°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 36°C
mưa vừa
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Hà Giang

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Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 13:00
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Cập nhật: 30/07/2026 13:00
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Cập nhật: 30/07/2026 13:00
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Cập nhật: 30/07/2026 13:00

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