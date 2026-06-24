Đây được xem là một bước đi “trúng” về thời điểm và “đúng” về chiến lược, bổ sung mảnh ghép còn thiếu trong nhóm ngành Công nghệ máy tính của trường, đồng thời góp phần giải bài toán nhân lực công nghệ chất lượng cao mà Việt Nam đang đối mặt.

Nhân dịp này, nhà trường dành tặng bốn suất học bổng trị giá 50% học phí toàn chương trình Cử nhân Khoa học máy tính cho sinh viên tương lai theo học tại hai cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn.

Khoa học máy tính: “xương sống” mới của nhân lực công nghệ

Nếu như trước đây, công nghệ thông tin thường gắn với lập trình ứng dụng hay quản trị hệ thống, thì ngày nay, khoa học máy tính đã trở thành nền tảng cho hàng loạt lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, học máy, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên… Những công nghệ này không chỉ xuất hiện ở các công ty công nghệ thuần tuý mà còn len sâu vào mọi lĩnh vực, từ tài chính-ngân hàng, y tế, logistics, sản xuất, thương mại điện tử, truyền thông, giáo dục, thậm chí cả nông nghiệp.

Nhân sự có nền tảng khoa học máy tính ngày càng được săn đón.

Các báo cáo quốc tế như Future of Jobs của Diễn đàn Kinh tế thế giới hay Jobs on the Rise của LinkedIn liên tục xếp những vị trí như chuyên gia AI, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn hay an ninh mạng vào nhóm nghề tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, khi ngày càng nhiều ngân hàng, tập đoàn, startup AI và công ty sản xuất thông minh tìm kiếm nhân lực có nền tảng khoa học máy tính.

Chiến lược quốc gia cho thấy khoa học máy tính giữ vai trò trung tâm, khi các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 1131/QĐ-TTg năm 2025 và 982/QĐ-TTg năm 2026 ưu tiên đầu tư vào AI, điện toán đám mây, blockchain, an ninh mạng, công nghệ bán dẫn và phát triển doanh nghiệp công nghệ số “Make in Vietnam” để vươn ra toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu phát triển, Việt Nam cần nhanh chóng nâng cao năng lực đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao để tránh nguy cơ bị “mắc kẹt” ở vai trò gia công công nghệ, thay vì tiến lên các khâu có giá trị cao hơn như phát triển sản phẩm, dịch vụ và công nghệ lõi.

RMIT góp phần tham gia “giải" bài toán nhân lực công nghệ như thế nào?

Trước bài toán đó, Đại học RMIT Việt Nam chính thức ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học máy tính, với kỳ vọng đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực “lõi” cho nền kinh tế số những người không chỉ biết lập trình, mà hiểu sâu về thuật toán, dữ liệu và hệ thống, đủ năng lực thiết kế và vận hành các giải pháp công nghệ phức tạp.

Mục tiêu của RMIT Việt Nam là góp phần hình thành một thế hệ nhân lực có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi.

Đây là bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng trong chiến lược đào tạo công nghệ của nhà trường nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn: hình thành một thế hệ không chỉ vận hành công nghệ, mà còn có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi.

Giáo sư Iwona Miliszewska, Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ: "Bản thân ngành Khoa học máy tính không hề mới. Đại học RMIT đã đào tạo lĩnh vực này từ nhiều năm nay tại Australia. Điều thực sự mới là cách chúng tôi cùng RMIT Australia và các đối tác trong ngành định hình lại chương trình cho kỷ nguyên AI, để sinh viên tại Việt Nam không chỉ sẵn sàng làm việc với công nghệ mới, mà còn đủ năng lực dẫn dắt và kiến tạo tương lai của chính những công nghệ đó”.

Chương trình Cử nhân Khoa học máy tính tại RMIT được thiết kế để trở thành mảnh ghép hoàn thiện “bộ ba” đào tạo nhân lực công nghệ từ nền tảng, sản phẩm đến vận hành, bao gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin. Với hơn 60 năm kinh nghiệm đào tạo lĩnh vực này tại Australia và hơn 20 năm triển khai các ngành công nghệ tại Việt Nam, RMIT đặt mục tiêu cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc để trở thành những nhân sự có thể đóng góp vào chiến lược phát triển công nghệ không chỉ của Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Đào tạo “người giải quyết vấn đề”, không chỉ lập trình viên

Chương trình được định vị ở cấp độ nền tảng và chiều sâu, tập trung vào tư duy khoa học, năng lực xây dựng thuật toán và khả năng thiết kế hệ thống phức tạp. Đây là những năng lực mà thị trường Việt Nam đang thiếu hụt, trong khi lại mang tính quyết định đối với khả năng tham gia sâu hơn của Việt Nam vào các khâu giá trị cao trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Sinh viên RMIT được giải quyết các bài toán mô phỏng từ thực tế doanh nghiệp và đời sống.

Sinh viên được học các khối kiến thức cốt lõi như thuật toán và cấu trúc dữ liệu, kiến trúc và hệ điều hành, mạng máy tính, kết hợp với các học phần chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, học máy, khai phá dữ liệu, hệ thống thông minh, điện toán đám mây và an ninh thông tin. Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong các môi trường đa quốc gia.

Điểm nhấn của chương trình là phương pháp học tập kết hợp thực tiễn. Sinh viên không chỉ làm bài tập trên giấy, mà sẽ làm việc nhóm để giải quyết các bài toán mô phỏng từ thực tế doanh nghiệp và đời sống. Các đồ án cuối kỳ, đồ án tốt nghiệp và kỳ thực tập là cơ hội để sinh viên rèn luyện năng lực phân tích vấn đề, thiết kế giải pháp, triển khai sản phẩm và trình bày kết quả với khách hàng, đối tác.

Thạc sĩ Trần Ngọc Quang, Chủ nhiệm cấp cao nhóm ngành Công nghệ máy tính, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết: "Chương trình tại Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng chương trình gốc của RMIT Australia và sự tham vấn chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm phản ánh đúng những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ và nhu cầu nhân sự thực tế. Chúng tôi muốn sinh viên không chỉ nắm chắc lý thuyết, mà còn được trải nghiệm các dự án thật, và được rèn luyện phong cách làm việc của các đội ngũ công nghệ hiện đại”.

Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu, cuộc thi công nghệ, hackathon, cũng như các chương trình trao đổi và chuyển tiếp tới RMIT Australia và mạng lưới hơn 200 trường đại học đối tác trên toàn thế giới.

Với triết lý đào tạo gắn với thực tiễn và kỹ năng làm việc toàn cầu, ngành Cử nhân Khoa học máy tính tại RMIT hướng đến việc cung cấp cho thị trường những chuyên gia giải quyết vấn đề - những người có khả năng nhìn thấy vấn đề, phân tích dữ liệu, thiết kế và triển khai giải pháp kỹ thuật khả thi, chứ không chỉ dừng lại ở việc lập trình theo yêu cầu