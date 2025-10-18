Chuyển đổi số
RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỉ đồng năm 2025

Võ Vinh

Võ Vinh

21:20 | 18/10/2025
Đại học RMIT Việt Nam vừa vinh danh 102 sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế tại các buổi lễ trao học bổng diễn ra trong tuần này tại hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội. Tổng giá trị học bổng lên tới 47,5 tỉ đồng, đánh dấu 25 năm đóng góp của RMIT Việt Nam cho nền giáo dục khu vực.
Đây là dịp đáng tự hào với Đại học RMIT Việt Nam khi trường tôn vinh thành tích của một thế hệ sinh viên xuất sắc mới, đồng thời khẳng định cam kết của nhà trường trong việc trao quyền cho các cá nhân thông qua giáo dục.

Năm nay, sinh viên nhận học bổng được tuyển chọn từ hơn 1.200 ứng viên, cho thấy uy tín ngày càng tăng của nhà trường với tư cách là một trong những đại học hàng đầu thế giới.

RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỉ đồng năm 2025
Đại học RMIT Việt Nam ghi nhận thành tích của 102 sinh viên xuất sắc tại các buổi lễ học bổng diễn ra tại cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội vào tuần này.

“Tôi vô cùng vinh hạnh được tham dự buổi lễ ý nghĩa này, để cùng tôn vinh và ghi nhận thành tích của các bạn sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế”, Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc phụ trách sinh viên tại Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ. “Chương trình học bổng của chúng tôi mang đến cho sinh viên cơ hội quý báu để trau dồi kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu hiện nay”.

Tôn vinh thành tích, mở ra cơ hội

Kể từ khi thành lập vào năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam đã trao hơn 1.900 học bổng cho sinh viên xuất sắc, với tổng trị giá hơn 613 tỉ đồng. Chỉ riêng năm nay, trường đã trao 102 suất trị giá hơn 47,5 tỉ đồng, củng cố hơn nữa cam kết lâu dài của nhà trường với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, với đổi mới sáng tạo và đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỉ đồng năm 2025

Sinh viên nhận Học bổng toàn phần tại buổi lễ diễn ra ở cơ sở Nam Sài Gòn.

Trong số sinh viên nhận học bổng năm nay có sáu bạn nhận Học bổng toàn phần. Đây là những suất học bổng danh giá nhất trường dành trao cho học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc và thể hiện tiềm năng lãnh đạo nổi bật và tinh thần gắn kết cộng đồng. Quy trình tuyển chọn khắt khe gồm ba vòng: xét hồ sơ, sàng lọc và vòng phỏng vấn cuối cùng bằng tiếng Anh. Ứng viên phải nộp bài tự giới thiệu, thư giới thiệu, video và hồ sơ thể hiện các hoạt động ngoại khóa. Năm nay, chỉ có sáu sinh viên được chọn từ 172 đơn ứng tuyển, cho thấy tính cạnh tranh cao của hạng mục học bổng này.

Các suất học bổng khác, trị giá từ 25% đến 50% học phí, được phân bổ theo nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm học bổng dành cho các chuyên ngành, thành tích học tập xuất sắc, học bổng cho sinh viên quốc tế và học bổng cao học.

“Tại Việt Nam cũng như ở những nơi có sự hiện diện của Đại học RMIT, chúng tôi luôn cam kết trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng giúp họ không ngừng phát triển và thịnh vượng qua nhiều thế hệ, dựa trên ba tiêu chí: giáo dục, nghiên cứu và sự tham gia của người dân”, Phó giáo sư Kok chia sẻ.

Gỡ bỏ rào cản, kiến tạo cơ hội

Một trong những điểm nổi bật của chương trình học bổng năm nay là thành công tiếp nối của Học bổng Chắp cánh ước mơ với bốn suất học bổng dành cho sinh viên khuyết tật hoặc gặp khó khăn về tài chính. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, Học bổng Chắp cánh ước mơ đã trao 46 suất trị giá hơn 78,3 tỉ đồng.

RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỉ đồng năm 2025
Sinh viên nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ tại lễ trao học bổng ở cơ sở Nam Sài Gòn.

RMIT Việt Nam còn mở rộng tầm ảnh hưởng và hiệu quả của hạng mục học bổng này thông qua việc hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận trong quá trình tuyển chọn và các hoạt động liên quan.

Mỗi suất Học bổng Chắp cánh ước mơ bao gồm học phí tiếng Anh và chương trình đại học, cùng với sinh hoạt phí hàng tháng, một máy tính xách tay và hỗ trợ chi phí đi lại nếu cần. Sinh viên còn được tiếp cận với đội ngũ giảng viên đẳng cấp quốc tế của trường, chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn và môi trường học tập chuẩn toàn cầu.

“Tôi khuyến khích tất cả các bạn sinh viên nhận học bổng hãy tận dụng tối đa cơ hội học tập và trải nghiệm tại RMIT, để từ đó tạo nên những giá trị ý nghĩa và đóng góp tích cực cho cộng đồng và toàn xã hội”, Phó giáo sư Kok nói.

Trong lời phát biểu bế mạc tại hai buổi lễ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Phó giáo sư Kok cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên trên hành trình đến được ngày hôm nay.

“Cảm ơn quý phụ huynh, gia đình và bạn bè đã tin tưởng các bạn sinh viên tuyệt đối, luôn ủng hộ và đồng hành cùng các bạn”, ông nói.

Lễ trao học bổng Đại học RMIT Việt Nam không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn đánh dấu chặng đường một phần tư thập kỷ kiến tạo tác động của nhà trường, tiếp thêm sức mạnh cho sinh viên, góp phần kiến tạo cộng đồng và xây dựng tương lai tươi sáng hơn thông qua giáo dục.

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

