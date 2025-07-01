Fast Retailing trao tặng học bổng năm thứ 3 liên tiếp dành cho học sinh Việt Nam

Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai tại Việt Nam, nâng tổng số học sinh nhận học bổng lên 27 em trong ba năm vừa qua (từ năm 2023 - 2025). Thông qua chương trình học bổng, Fast Retailing mong muốn đồng hành cùng các học sinh, sinh viên trên hành trình trở thành những cá nhân đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và xây dựng một xã hội bền vững, tốt đẹp hơn trên toàn cầu.

Ông Noriaki Koyama - Tổng Giám đốc Điều hành cấp cao của Tập đoàn Fast Retailing, kiêm Tổng thư ký cấp cao Quỹ Fast Retailing, chia sẻ tại buổi lễ.

Học bổng Quỹ Fast Retailing là học bổng toàn phần dành cho Chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh tại 12 trường đại học Nhật Bản, được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí và chi phí nhà ở trong suốt quá trình học Chương trình Cử nhân, với số lượng trung bình 10 học sinh mỗi năm.

Đặc biệt hơn, trong năm nay, sau quá trình xem xét hồ sơ và các vòng phỏng vấn, hội đồng tuyển sinh đã lựa chọn ra 12 em học sinh ưu tú đến từ 10 trường THPT trên khắp cả nước để trao học bổng.

Cụ thể, 8 học sinh tại Hà Nội của các Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Quốc tế Concordia Hà Nội và Trường TH School.

12 học sinh xuất sắc nhận học bổng theo học Nhật Bản.

1 học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. 3 học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong; Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường THPT Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng học bổng, ông Noriaki Koyama - Tổng Giám đốc Điều hành cấp cao của Tập đoàn Fast Retailing, kiêm Tổng thư ký cấp cao Quỹ Fast Retailing, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục là cách thiết thực nhất để tạo ra sự thay đổi tích cực cho tương lai. Thông qua chương trình học bổng Quỹ Fast Retailing, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng thế hệ tương lai của Việt Nam không chỉ trong hành trình học tập mà còn trên con đường hiện thực hóa ước mơ, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Tôi hy vọng thông qua cơ hội học tập này, các bạn trẻ ưu tú của Việt Nam sẽ có cơ hội hiểu thêm về Nhật Bản và trở thành cầu nối giữa hai đất nước trong tương lai”.

Là một trong 12 học sinh vinh dự nhận học bổng Fast Retailing, bạn Lê Mạnh Cường, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), chia sẻ: “Em mong muốn trở thành kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên phát triển hệ thống cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhật Bản là quốc gia đi đầu về công nghệ và tư duy sáng tạo trong lĩnh vực này, nên em hy vọng được học hỏi cách tiếp cận liên ngành và phong cách làm việc để áp dụng vào các giải pháp thực tiễn mang tính toàn cầu”. Mạnh Cường sẽ theo học ngành Quản trị, Môi trường và Nghiên cứu Thông tin tại Đại học Keio, một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu tại Nhật Bản.

Nguyễn Ngọc Lan Anh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, là gương mặt tiêu biểu đại diện miền Trung nhận học bổng Fast Retailing năm nay.

Đến từ Quảng Trị, bạn Nguyễn Ngọc Lan Anh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, là gương mặt tiêu biểu đại diện miền Trung nhận học bổng Fast Retailing năm nay. Lan Anh chia sẻ: “Mong ước lớn nhất của em là được góp phần mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Khát vọng đó đến từ chính hành trình trưởng thành của em từ một vùng núi xa xôi, khi em may mắn có cơ hội học tập tại một ngôi trường dành cho học sinh năng khiếu hàng đầu của cả nước. Em tin rằng cơ hội học tập tại Nhật Bản sẽ giúp em có thêm góc nhìn sâu sắc, và em cũng rất mong được học hỏi cách mà các doanh nghiệp tại đây gắn kết sự phát triển với trách nhiệm cộng đồng.” Lan Anh sẽ theo học ngành Quản trị tại Đại học Sophia.

Bạn Nguyễn Hoàng Mỹ Trân, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM, bày tỏ: “Em mong muốn trong tương lai có thể xây dựng một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam, nơi cung cấp thực phẩm chất lượng với giá cả phải chăng để góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững. Em lựa chọn Nhật Bản vì em tin rằng đây là môi trường học tập phù hợp, nơi em có thể học hỏi về tính kỷ luật, tư duy bền vững và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Em hy vọng sẽ được học hỏi từ những mô hình phát triển cộng đồng hiệu quả tại Nhật Bản, từ đó tìm ra những hướng đi phù hợp để áp dụng vào thực tế tại quê hương mình”. Mỹ Trân sẽ trở thành tân sinh viên ngành Kinh tế tại Đại học Keio.

Trước đó, vào năm 2024, Quỹ Fast Retailing đã trao học bổng cho 9 ứng viên xuất sắc nhất, hiện đang học tập tại các trường Đại học Kyoto, Đại học Waseda, Đại học Keio và Đại học Kyushu, Đại học Nagoya. Trong năm đầu tiên triển khai chương trình - năm 2023, Quỹ Fast Retailing đã trao học bổng cho 6 ứng viên xuất sắc nhất, hiện đang học tập tại các trường Đại học Kyoto, Đại học Tohoku, Đại học Nagoya và Đại học Keio.