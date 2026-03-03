Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

Eo biển Hormuz trước nguy cơ phong tỏa, giá dầu bật tăng

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng gia tăng khi Iran được cho là đã đóng cửa eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào tàu thuyền đi qua tuyến đường huyết mạch này.

Khoảng 20% lượng LNG xuất khẩu toàn cầu từ vùng Vịnh có thể bị ảnh hưởng. Giá dầu Brent đã tăng 2,6%, lên khoảng 80 USD/thùng, cao hơn gần 10% kể từ khi xung đột bùng phát. Một số nhà phân tích cảnh báo giá có thể vượt mốc 100 USD/thùng nếu phong tỏa kéo dài.

Tại châu Á, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc và Philippines được đánh giá là dễ tổn thương nhất do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, trong khi Malaysia có thể hưởng lợi tương đối nhờ vị thế nước xuất khẩu.

Thị trường toàn cầu rung lắc, cổ phiếu quốc phòng Hàn Quốc bứt phá

Tâm lý né tránh rủi ro bao trùm thị trường tài chính. Hợp đồng tương lai Mỹ và các thị trường châu Á đồng loạt giảm điểm. Giá vàng tương lai tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn, dù giá giao ngay biến động trái chiều.

Đáng chú ý, cổ phiếu quốc phòng Hàn Quốc tăng vọt khi thị trường nước này mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ.

Hanwha Aerospace tăng gần 25% trước khi hạ nhiệt còn khoảng 20%. Trong khi đó Korea Aerospace Industries có lúc tăng hơn 12%. Ngoài ra, LIG Nex1 đã tăng kịch trần 30% vàVictek và Firstec cũng ghi nhận mức tăng hai con số.

Đà tăng phản ánh kỳ vọng gia tăng chi tiêu quốc phòng toàn cầu khi căng thẳng địa chính trị leo thang.

Amazon Web Services cho biết ba trung tâm dữ liệu tại Trung Đông đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng UAV. Hai cơ sở tại UAE bị “tấn công trực tiếp”, trong khi một cơ sở tại Bahrain bị hư hại do vụ nổ gần đó.

Thiệt hại cấu trúc và gián đoạn nguồn điện buộc một số cơ sở phải tạm ngừng hoạt động. AWS khuyến nghị khách hàng cân nhắc chuyển khối lượng công việc sang các khu vực khác do tình hình “khó lường”, và cảnh báo quá trình khôi phục có thể kéo dài.