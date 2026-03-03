Công nghệ số
Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Tấn Phong

Tấn Phong

15:15 | 03/03/2026
Ericsson vận hành thành công hệ thống 6G giai đoạn trước thương mại qua sóng vô tuyến tại bang Texas, Hoa Kỳ, sử dụng băng tần 7 GHz và băng thông 400 MHz, tạo nền tảng cho hạ tầng kết nối thế hệ tiếp theo phục vụ robot thông minh và truyền hình ảnh thời gian thực.

Ericsson công bố đã vận hành thành công hệ thống 6G giai đoạn trước thương mại qua sóng vô tuyến ngoài môi trường phòng thí nghiệm khép kín, truyền tín hiệu trực tiếp qua không gian vô tuyến tại bang Texas, Hoa Kỳ.

Robot xử lý mô hình ngôn ngữ lớn được lưu trữ trên đám mây và phát trực tuyến video sử dụng phổ tần sóng centimet 6G mới, cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây và thiết bị thử nghiệm của Ericsson.
Robot xử lý mô hình ngôn ngữ lớn được lưu trữ trên đám mây và phát trực tuyến video sử dụng phổ tần sóng centimet 6G mới, cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây và thiết bị thử nghiệm của Ericsson. Ảnh: Ericsson

Ericsson cho biết, hệ thống thử nghiệm xây dựng theo kiến trúc đầu cuối tích hợp điện toán đám mây và mô hình ngôn ngữ lớn. Cấu hình gồm phần cứng vô tuyến, nền tảng xử lý mạng truy nhập vô tuyến, giao diện vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm và nền tảng điện toán đám mây. Kiến trúc phần mềm cho phép triển khai trên nhiều nền tảng phần cứng như bộ xử lý trung tâm và bộ xử lý đồ họa.

Ericsson triển khai hệ thống ở dải tần 7 GHz, thuộc nhóm sóng centimet, với độ rộng kênh 400 MHz. Doanh nghiệp tập trung tối ưu đường lên, nâng hiệu quả sử dụng năng lượng và khai thác phổ tần ở mức cao.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mạng 6G có thể cung cấp kết nối tức thời, ổn định cho robot thông minh, xử lý và điều khiển theo thời gian thực. Hệ thống cũng bảo đảm truyền hình ảnh thời gian thực với độ trễ thấp. Các năng lực này tạo nền tảng cho ứng dụng tự hành, tự động hóa công nghiệp và dịch vụ số yêu cầu phản hồi tức thì.

Tại sự kiện MWC 2026 ở Barcelona, Ericsson tiếp tục nhấn mạnh công nghệ 6G đã hoàn tất phiên thử nghiệm tiền tiêu chuẩn qua sóng vô tuyến.Ericsson hợp tác với Qualcomm và Keysight Technologies trong hoạt động thử nghiệm, đo kiểm và xác thực kỹ thuật. Ericsson đồng thời phối hợp với Nvidia, Intel và T-Mobile US trong các dự án phát triển mạng truy nhập vô tuyến dựa trên điện toán đám mây.

Ericsson vận hành nhà máy thông minh 5G tại Lewisville, bang Texas, Hoa Kỳ, với diện tích gần gần 2,8 ha. Ericsson đầu tư hơn 150 triệu USD cho nhà mày này và tạo hơn 550 việc làm trong lĩnh vực sản xuất tại Hoa Kỳ. Nhà máy sản xuất thiết bị vô tuyến 5G và hệ thống xử lý mạng truy nhập vô tuyến quy mô lớn. Ericsson dự kiến phát triển nền tảng sản xuất này để phục vụ triển khai 6G khi công nghệ hoàn thiện.

Ericsson hoạt động tại Mỹ hơn 120 năm, sử dụng hơn 6.000 lao động và vận hành 12 trung tâm nghiên cứu tập trung vào thiết kế vi mạch chuyên dụng, hệ thống ăng ten và công nghệ xử lý dữ liệu thông minh. Cơ sở tại Texas giữ vai trò trung tâm nghiên cứu, phát triển tiêu chuẩn và kết nối khách hàng.

Việc vận hành thành công mạng 6G tiền tiêu chuẩn ngoài phòng thí nghiệm cho thấy công nghệ đã chuyển từ giai đoạn mô phỏng sang kiểm chứng ở cấp hệ thống. Kết quả này tạo cơ sở cho quá trình xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu và thương mại hóa 6G trong giai đoạn tới.

Nhóm chính sách phổ tần vô tuyến châu Âu (RSPG) vừa công bố dự thảo ý kiến về lộ trình phổ tần 6G hướng tới ...
Hội nghị viễn thông di động thế giới MWC 2026 diễn ra từ 2-5/3/2026 tại Trung tâm Fira Gran Via (Barcelona, Tây Ban Nha) ghi ...
Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ (TRAI) vừa công bố kế hoạch đấu giá toàn bộ phổ tần trên 9 băng tần với ...
