Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

Tập đoàn Thales (Pháp) cho biết, vừa hoàn tất thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về công nghệ bảo mật lượng tử cho mạng 5G. Thales hợp tác với một nhà mạng di động để nâng cấp các thẻ SIM và eSIM 5G đang hoạt động lên chuẩn bảo mật chống máy tính lượng tử mà không cần thay thiết bị hay gián đoạn dịch vụ.

Ảnh minh họa

Công nghệ mật mã hậu lượng tử (PQC) cho phép nhà mạng tải xuống từ xa các thuật toán bảo mật mới trực tiếp lên thẻ SIM và eSIM. Quá trình diễn ra tự động ở chế độ nền, dữ liệu và dịch vụ hiện có vẫn hoạt động bình thường trong khi lớp bảo mật mới được cài đặt ngay lập tức.

Máy tính lượng tử trong tương lai có khả năng phá vỡ các phương pháp mã hóa đang bảo vệ thông tin liên lạc di động, dữ liệu cá nhân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Với ngành viễn thông, đây không phải vấn đề lý thuyết xa vời. Mạng 5G hiện vận hành mọi thứ từ điện thoại thông minh, xe kết nối đến dịch vụ khẩn cấp và hạ tầng quốc gia.

Thách thức lớn nhất nằm ở quy mô triển khai. Việc thay thế hàng triệu thiết bị mỗi khi tiêu chuẩn bảo mật thay đổi vừa tốn kém vừa không khả thi. Ngành công nghiệp cần phương án mới.

Thử nghiệm của Thales cho thấy nhà mạng có thể nâng cấp bảo mật từ xa và tức thời ngay trên thẻ SIM và eSIM đang hoạt động. Khả năng này gọi là tính linh hoạt mật mã (crypto agility), cho phép nhà mạng điều chỉnh lớp bảo mật khi mối đe dọa và tiêu chuẩn thay đổi mà không cần chờ thế hệ sản phẩm mới.

Phương pháp độc quyền của Thales giúp nhà mạng cập nhật bảo mật thiết bị từ xa mà không cần thay thẻ, đổi máy hay ngắt kết nối. Mạng 5G vì thế duy trì được tính bảo mật, ổn định và tin cậy theo thời gian ngay cả khi máy tính lượng tử trở thành hiện thực.

Thử nghiệm thành công lần đầu tiên này gửi ba tín hiệu mạnh đến thị trường toàn cầu. Thứ nhất, bảo mật chống lượng tử có thể triển khai qua mạng không dây mà không cần thay thiết bị hay ngắt dịch vụ. Thứ hai, mạng di động có thể phát triển bảo mật theo thời gian ngay cả khi mối đe dọa thay đổi. Thứ ba, nhà mạng viễn thông bảo vệ được khoản đầu tư dài hạn trong khi chuẩn bị cho kỷ nguyên máy tính lượng tử.

Thales xây dựng nền tảng dẫn đầu trong lĩnh vực mật mã hậu lượng tử nhờ các nhóm nghiên cứu chuyên trách trên toàn tập đoàn. Thales tích hợp công nghệ bảo mật thế hệ mới, đồng thời chủ động phát triển các phương pháp chống lượng tử riêng và gửi đến nỗ lực tiêu chuẩn hóa quốc tế do Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) dẫn dắt.

Ông Eva Rudin, Phó Chủ tịch mảng Giải pháp Kết nối Di động tại Thales, cho biết: "Thử nghiệm thành công cho thấy bảo mật chống lượng tử không còn là khái niệm tương lai mà là điều mạng lưới có thể bắt đầu chuẩn bị ngay hôm nay. Công nghệ nâng cấp từ xa giúp nhà mạng bảo vệ khách hàng và dịch vụ quan trọng mà không gián đoạn hoạt động. Chúng tôi tiếp tục hợp tác để đưa bảo mật sẵn sàng lượng tử đến mạng 5G thương mại và riêng tư trên toàn thế giới, đảm bảo niềm tin, khả năng phục hồi và tính liên tục trong thế giới số thay đổi nhanh chóng".