Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

Hoàng Nam

Hoàng Nam

08:56 | 03/03/2026
Thales vừa thử nghiệm thành công công nghệ nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử cho hàng triệu thẻ SIM và eSIM 5G đang hoạt động qua mạng không dây, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành viễn thông toàn cầu.

Tập đoàn Thales (Pháp) cho biết, vừa hoàn tất thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về công nghệ bảo mật lượng tử cho mạng 5G. Thales hợp tác với một nhà mạng di động để nâng cấp các thẻ SIM và eSIM 5G đang hoạt động lên chuẩn bảo mật chống máy tính lượng tử mà không cần thay thiết bị hay gián đoạn dịch vụ.

Công nghệ mật mã hậu lượng tử (PQC) cho phép nhà mạng tải xuống từ xa các thuật toán bảo mật mới trực tiếp lên thẻ SIM và eSIM. Quá trình diễn ra tự động ở chế độ nền, dữ liệu và dịch vụ hiện có vẫn hoạt động bình thường trong khi lớp bảo mật mới được cài đặt ngay lập tức.

Máy tính lượng tử trong tương lai có khả năng phá vỡ các phương pháp mã hóa đang bảo vệ thông tin liên lạc di động, dữ liệu cá nhân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Với ngành viễn thông, đây không phải vấn đề lý thuyết xa vời. Mạng 5G hiện vận hành mọi thứ từ điện thoại thông minh, xe kết nối đến dịch vụ khẩn cấp và hạ tầng quốc gia.

Thách thức lớn nhất nằm ở quy mô triển khai. Việc thay thế hàng triệu thiết bị mỗi khi tiêu chuẩn bảo mật thay đổi vừa tốn kém vừa không khả thi. Ngành công nghiệp cần phương án mới.

Nhà mạng SK Telecom bị mã độc tấn công

Thử nghiệm của Thales cho thấy nhà mạng có thể nâng cấp bảo mật từ xa và tức thời ngay trên thẻ SIM và eSIM đang hoạt động. Khả năng này gọi là tính linh hoạt mật mã (crypto agility), cho phép nhà mạng điều chỉnh lớp bảo mật khi mối đe dọa và tiêu chuẩn thay đổi mà không cần chờ thế hệ sản phẩm mới.

Phương pháp độc quyền của Thales giúp nhà mạng cập nhật bảo mật thiết bị từ xa mà không cần thay thẻ, đổi máy hay ngắt kết nối. Mạng 5G vì thế duy trì được tính bảo mật, ổn định và tin cậy theo thời gian ngay cả khi máy tính lượng tử trở thành hiện thực.

Thử nghiệm thành công lần đầu tiên này gửi ba tín hiệu mạnh đến thị trường toàn cầu.

Thứ nhất, bảo mật chống lượng tử có thể triển khai qua mạng không dây mà không cần thay thiết bị hay ngắt dịch vụ.

Thứ hai, mạng di động có thể phát triển bảo mật theo thời gian ngay cả khi mối đe dọa thay đổi.

Thứ ba, nhà mạng viễn thông bảo vệ được khoản đầu tư dài hạn trong khi chuẩn bị cho kỷ nguyên máy tính lượng tử.

Thales xây dựng nền tảng dẫn đầu trong lĩnh vực mật mã hậu lượng tử nhờ các nhóm nghiên cứu chuyên trách trên toàn tập đoàn. Thales tích hợp công nghệ bảo mật thế hệ mới, đồng thời chủ động phát triển các phương pháp chống lượng tử riêng và gửi đến nỗ lực tiêu chuẩn hóa quốc tế do Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) dẫn dắt.

Ông Eva Rudin, Phó Chủ tịch mảng Giải pháp Kết nối Di động tại Thales, cho biết: "Thử nghiệm thành công cho thấy bảo mật chống lượng tử không còn là khái niệm tương lai mà là điều mạng lưới có thể bắt đầu chuẩn bị ngay hôm nay. Công nghệ nâng cấp từ xa giúp nhà mạng bảo vệ khách hàng và dịch vụ quan trọng mà không gián đoạn hoạt động. Chúng tôi tiếp tục hợp tác để đưa bảo mật sẵn sàng lượng tử đến mạng 5G thương mại và riêng tư trên toàn thế giới, đảm bảo niềm tin, khả năng phục hồi và tính liên tục trong thế giới số thay đổi nhanh chóng".

Thales là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ, an ninh mạng và số hóa. Danh mục sản phẩm và dịch vụ sáng tạo của tập đoàn giải quyết nhiều thách thức lớn: chủ quyền, an ninh, bền vững và hòa nhập.

Tập đoàn đầu tư hơn 4 tỷ euro mỗi năm vào nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt cho môi trường quan trọng như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, lượng tử và công nghệ đám mây.

Thales có hơn 83.000 nhân viên tại 68 quốc gia. Năm 2024, tập đoàn tạo ra doanh thu 20,6 tỷ euro.
Nhà mạng FPT triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID

Theo đó, không cần CCCD, khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT qua ứng dụng VneID, xác thực danh tính chính chủ bằng tài ...
Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Các nhà mạng viễn thông Malaysia tích hợp công nghệ xác minh danh tính MyDigital ID vào ứng dụng di động từ ngày 1 tháng ...
Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Dự thảo thông tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu người dùng SIM xác thực 4 trường thông tin, trong đó ...

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối 'vá'

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối 'vá'

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Đấu giá lại 2 khối băng tần 700MHz cho 5G: Viettel vắng mặt, ai thắng?

Đấu giá lại 2 khối băng tần 700MHz cho 5G: Viettel vắng mặt, ai thắng?

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Cuộc sống số
Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia vừa chính thức giới thiệu nền tảng hỗ trợ và tư vấn mang tên DARA (Digital Addiction Response Assistance), nhằm phòng ngừa và xử lý tình trạng nghiện trò chơi điện tử, đặc biệt trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên.
Vệ tinh biết

Vệ tinh biết 'nói chuyện' với nhau - cuộc cách mạng Laser trong không gian khiến cáp quang biển run sợ (Bài 2)

Viễn thông - Internet
Vệ tinh biết 'nói chuyện' với nhau - cuộc cách mạng Laser trong không gian khiến cáp quang biển run sợ (Bài 2) của loạt bài "Starlink và Việt Nam" phân tích nền tảng công nghệ, nơi những quyết định kỹ thuật tưởng chừng khô khan lại đang định hình lại trật tự viễn thông thế giới. Tại sao quỹ đạo 550 km lại đánh bại vệ tinh địa tĩnh treo ở 36.000 km? Liên kết laser giữa các vệ tinh thay đổi logic mạng ra sao? Thế hệ V2 Mini với 96 Gbps mỗi vệ tinh tạo ra cuộc đua băng thông như thế nào?
Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Viễn thông - Internet
Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ (TRAI) vừa công bố kế hoạch đấu giá toàn bộ phổ tần trên 9 băng tần với tổng giá trị dự kiến 2,1 nghìn tỷ rupee (tương đương 23,1 tỷ USD). Động thái này hướng tới việc mở rộng mạng 5G, đặt nền móng cho 6G và thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực thành thị với nông thôn.
Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Đổi mới sáng tạo
Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến đưa dịch vụ truy nhập Internet 5G vào danh mục bắt buộc quản lý chất lượng, thay thế quy định cũ về 2G và 3G khi thị trường viễn thông chuyển dịch mạnh với hơn 121 triệu thuê bao di động và 108 triệu thuê bao Internet băng rộng di động.
Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam

Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam

Viễn thông - Internet
Starlink vừa được cấp phép triển khai 600.000 thuê bao thí điểm cùng 4 trạm gateway tại Phú Thọ, Đà Nẵng và TP.HCM. Với hạ tầng viễn thông phủ 99,8% dân số và giá cước thuộc nhóm rẻ nhất thế giới, Starlink sẽ đóng vai trò gì? Làm sao Việt Nam tận dụng được 4 trạm gateway để không chỉ là khách hàng thụ động mà tiến tới làm chủ công nghệ mạng phi mặt đất?
Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,790 19,090
Kim TT/AVPL 18,795 19,100
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,790 19,090
Nguyên Liệu 99.99 18,000 18,200
Nguyên Liệu 99.9 17,950 18,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,670 19,070
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,620 19,020
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,550 19,000
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
NL 99.90 17,720 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,750 ▼50K
Trang sức 99.9 18,130 ▼130K 18,830 ▼130K
Trang sức 99.99 18,140 ▼130K 18,840 ▼130K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,864 ▼15K 18,942 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,864 ▼15K 18,943 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,861 ▼3K 1,891 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,861 ▼3K 1,892 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,841 ▼3K 1,876 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 179,243 ▲161289K 185,743 ▲167139K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,964 ▼225K 140,864 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,831 ▼204K 127,731 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 105,697 ▲95109K 114,597 ▲103119K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,632 ▼175K 109,532 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,487 ▼125K 78,387 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18114 18389 18981
CAD 18645 18923 19551
CHF 32986 33372 34041
CNY 0 3470 3830
EUR 30041 30315 31357
GBP 34362 34754 35718
HKD 0 3220 3423
JPY 159 163 170
KRW 0 17 18
NZD 0 15284 15883
SGD 20065 20348 20887
THB 750 813 867
USD (1,2) 25942 0 0
USD (5,10,20) 25982 0 0
USD (50,100) 26011 26030 26298
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,969 25,969 26,289
USD(1-2-5) 24,931 - -
USD(10-20) 24,931 - -
EUR 30,292 30,316 31,586
JPY 163.71 164.01 171.52
GBP 34,546 34,640 35,590
AUD 18,258 18,324 18,871
CAD 18,849 18,910 19,524
CHF 33,570 33,674 34,509
SGD 20,199 20,262 20,966
CNY - 3,752 3,867
HKD 3,293 3,303 3,398
KRW 16.62 17.33 18.69
THB 795.85 805.68 860.37
NZD 15,277 15,419 15,841
SEK - 2,822 2,915
DKK - 4,050 4,183
NOK - 2,708 2,797
LAK - 0.93 1.3
MYR 6,241.5 - 7,028.24
TWD 750.82 - 907.48
SAR - 6,867.78 7,218.06
KWD - 83,500 88,638
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,968 25,998 26,298
EUR 30,048 30,169 31,346
GBP 34,493 34,632 35,635
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,023 33,156 34,084
JPY 162.33 162.98 170.36
AUD 18,243 18,316 18,906
SGD 20,217 20,298 20,881
THB 814 817 854
CAD 18,808 18,884 19,458
NZD 15,321 15,855
KRW 17.21 18.78
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26010 26010 26260
AUD 18247 18347 19270
CAD 18812 18912 19929
CHF 33222 33252 34839
CNY 0 3772.6 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30190 30220 31942
GBP 34619 34669 36432
HKD 0 3345 0
JPY 163.08 163.58 174.1
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15370 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20198 20328 21061
THB 0 780.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18400000 18400000 19100000
SBJ 16000000 16000000 19100000
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,979 26,029 26,289
USD20 25,979 26,029 26,289
USD1 23,787 26,029 26,289
AUD 18,295 18,395 19,507
EUR 30,532 30,532 31,964
CAD 18,762 18,862 20,177
SGD 20,334 20,484 21,470
JPY 164.39 165.89 171.5
GBP 34,560 34,910 35,797
XAU 18,558,000 0 18,862,000
CNY 0 3,656 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/03/2026 09:00

Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào

Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào 'Bình dân học vụ số' trong năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Xiaomi 17 đặt tham vọng lớn khi cạnh tranh Galaxy S26 và iPhone 17

Xiaomi 17 đặt tham vọng lớn khi cạnh tranh Galaxy S26 và iPhone 17

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực