Nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc - SK Telecom vừa công bố loạt biện pháp bảo vệ khách hàng sau khi phát hiện sự cố rò rỉ thông tin SIM vào tối 19/4/2025.

Ngay sau khi phát hiện, nhà mạng này đã nhanh chóng xóa mã độc, cách ly thiết bị nghi ngờ bị tấn công và báo cáo với Cơ quan thúc đẩy internet Hàn Quốc (KISA) vào ngày 20/4 cùng Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân vào ngày 22/4. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào bị lợi dụng thông tin bị đánh cắp, nhà mạng đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa.

Tổng giám đốc điều hành Yoo Young-sang công bố các biện pháp bổ sung để bảo vệ khách hàng. Ảnh: sktelecom

CEO Yoo Young-sang đã công bố năm biện pháp bảo vệ khách hàng tại buổi họp báo ở trụ sở công ty tại Seoul. Đáng chú ý nhất, SK Telecom quyết định ngừng tiếp nhận khách hàng mới và chuyển mạng giữ số tại toàn bộ 2.600 cửa hàng T World trên toàn quốc từ ngày 5/5. Động thái này nhằm ưu tiên nguồn lực cho việc thay thẻ SIM cho khách hàng hiện tại trong bối cảnh nguồn cung đang khan hiếm. Nhà mạng cam kết sẽ bồi thường thiệt hại kinh doanh cho các cửa hàng bị ảnh hưởng.

Từ ngày 2/5, SK Telecom tự động đăng ký dịch vụ bảo vệ SIM miễn phí cho tất cả khách hàng mà không cần đăng ký riêng. Dịch vụ này ngăn chặn việc sử dụng thẻ SIM bị sao chép trái phép trên thiết bị khác, có hiệu quả tương đương với việc thay thẻ SIM. Hiện đã có 14,42 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ này và 8,5 triệu người dùng còn lại sẽ được đăng ký tự động trước ngày 14/5, ưu tiên người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên và người khuyết tật.

Để đảm bảo nguồn cung thẻ SIM, SK Telecom lên kế hoạch cung cấp 10 triệu thẻ trong hai tháng 5 và 6, mỗi tháng 5 triệu thẻ. Công ty thiết lập đường dây nóng với các nhà sản xuất SIM để tăng sản lượng và rút ngắn thời gian cung cấp, đồng thời tổ chức họp thường xuyên với lãnh đạo các nhà sản xuất. SK Telecom cũng tăng cường hỗ trợ du khách nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ bằng cách tăng gấp đôi số chỗ ngồi và gấp ba công suất xử lý tại các trung tâm roaming ở sân bay Incheon và Gimpo.

Tổng giám đốc điều hành Yoo Young-sang xin lỗi các giám đốc điều hành liên quan. (Từ trái sang) Giám đốc Trung tâm quan hệ công chúng Kim Hee-seop, Giám đốc Trung tâm cơ sở hạ tầng mạng Ryu Jeong-hwan, Tổng giám đốc điều hành Yoo Young-sang, Giám đốc bộ phận kinh doanh MNO Lim Bong-ho. Ảnh: sktelecom

Từ ngày 14/5, công ty sẽ triển khai "Dịch vụ bảo vệ SIM 2.0" cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ roaming ở nước ngoài cũng được bảo vệ. Dịch vụ này có thể đăng ký qua T World trực tuyến, ứng dụng di động hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng. Những người đã đăng ký dịch vụ bảo vệ SIM sẽ được tự động áp dụng không cần đăng ký thêm.

Nhà mạng SK Telecom cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo hàng ngày để cung cấp thông tin minh bạch về tình hình thay thẻ SIM, số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ bảo vệ và các biện pháp bảo vệ bổ sung. Khách hàng có thắc mắc về sự cố này có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm chăm sóc khách hàng của nhà mạng.

"Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi khách hàng và xã hội vì sự lo lắng và bất tiện từ sự cố này. SK Telecom cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ khách hàng và ngăn chặn thiệt hại", CEO Yoo Young-sang phát biểu.