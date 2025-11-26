Đại diện nhóm nghiên cứu Media Tek vừa chia sẻ rằng, họ mới có buổi trò chuyện với Patrick Moorhead và Daniel Newman trên chương trình Six Five Podcast để chia sẻ suy nghĩ về ảnh hưởng của AI đối với thị trường thiết bị tiêu dùng. Những thảo luận của họ đã cho thấy những xu hướng AI rất đáng chú ý.

Xu hướng AI nào đang làm thay đổi các thiết bị công nghệ?

AI đám mây (Cloud AI) và AI ngay trên thiết bị (Edge AI)

Nhiều ứng dụng AI tạo sinh và AI tác tử phức tạp sẽ được xử lý trên Đám mây, nơi mà cơ sở hạ tầng khổng lồ trên Đám mây cho phép chạy các mô hình lớn hơn, mang lại hiệu suất tốt hơn và cho ra kết quả chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp việc chạy AI ngay trên thiết bị lại là giải pháp tối ưu, nhờ giảm độ trễ, tăng cường riêng tư, và giảm chi phí điện toán đám mây.

Ví dụ, với nhà thông minh: Nếu camera an ninh quay video 4K hoạt động 24/7, việc tải hết dữ liệu lên đám mây sẽ rất tốn kém và có thể gây lo ngại về quyền riêng tư. Việc suy luận AI tại chỗ giúp phát hiện vật thể, đánh dấu các sự kiện liên quan (ví dụ như chú chó nhà bạn vừa chạy ra khỏi cửa) và chủ động gửi cảnh báo mà không cần truyền toàn bộ dữ liệu đó lên đám mây trước.

Nhu cầu xử lý AI tại biên trên Chromebooks, máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng đang ngày càng tăng mạnh. Việc xử lý tại chỗ giúp các ứng dụng này chạy nhanh hơn và vẫn hoạt động được ngay cả khi không có mạng Internet.

Điều đó có thể cho thấy rằng: việc chọn AI Đám mây hay AI tại biên sẽ phụ thuộc vào ứng dụng, trải nghiệm người dùng mong muốn và tốc độ phản hồi theo thời gian thực được yêu cầu. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều thiết bị kết hợp cả hai phương pháp (điện toán lai).

AI và Nhà thông minh

AI cũng đang thúc đẩy làn sóng tăng trưởng tiếp theo trong phân khúc nhà thông minh, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Phần lớn sự đổi mới này đến từ việc cải tiến trợ lý giọng nói. Theo tạp chí SQ, 68% các tương tác trong nhà thông minh tại Mỹ được thực hiện thông qua trợ lý giọng nói. Nhờ khả năng hiểu các câu lệnh phức tạp và đàm thoại tự nhiên hơn, trợ lý giọng nói đang dần trở thành trợ lý cá nhân của chúng ta. Hơn nữa, các thiết bị này ngày càng giỏi hơn trong việc dự đoán nhu cầu và tự động điều chỉnh theo thói quen của người dùng.

Tuy nhiên, thách thức về khả năng sử dụng và tính tương thích vẫn còn đó. Người dùng hiếm khi thay mới toàn bộ thiết bị thông minh cùng lúc, tuy nhiên thứ họ cần là tất cả các thiết bị kết nối và hoạt động mượt mà với nhau. AI có thể giúp đảm bảo các thiết bị kết nối trơn tru và khắc phục sự cố theo thời gian thực.

Điều này có thể dẫn đến sự hồi sinh của các trung tâm điều khiển, nơi một màn hình hoặc thiết bị thông minh cục bộ sẽ đóng vai trò là bộ não AI của cả ngôi nhà, kết nối tất cả camera, cảm biến và bộ điều khiển tại một nơi. Nhờ vậy, bạn không cần phải thay thế hay nâng cấp thiết bị thường xuyên mà vẫn có thể tận hưởng một ngôi nhà thực sự thông minh.

Các khoản đầu tư AI trong tương lai

Để có thể hiện thực hóa điều này, MediaTek đã và đang cung cấp sức mạnh cho các tính năng AI thế hệ mới trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, Chromebooks và thiết bị nhà thông minh. Đồng thời Media Tek cũng hiểu, cần mang đến các trải nghiệm AI mạnh mẽ lên xe tự hành, cơ sở hạ tầng đám mây và các thiết bị điện toán cao cấp.

“Chúng tôi tập trung vào việc giúp trí tuệ đó trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người.” Nhóm nghiên cứu chia sẻ.