Khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của Chromebook Plus

Theo Adam King thì MediaTek tự hào là nhà cung cấp bộ xử lý Chromebook dựa trên nền tảng Arm lớn nhất toàn cầu. Với dòng sản phẩm Kompanio 500 và 800, Media Tek đã liên tục định nghĩa lại khả năng của Chromebook cơ bản và Chromebook phổ thông. Và giờ đây, Media Tek tự hào giới thiệu một bộ xử lý flagship mới, sẵn sàng khai phá toàn bộ tiềm năng mà một chiếc Chromebook Plus có thể mang lại, đó chính là MediaTek Kompanio Ultra, người bạn đồng hành điện toán tối ưu.

“MediaTek vốn có mặt trên nhiều lĩnh vực, nhưng chúng tôi luôn áp dụng những công nghệ và kinh nghiệm cốt lõi vào tất cả sản phẩm của mình. Chúng tôi sở hữu bề dày kinh nghiệm và năng lực mà ít công ty bán dẫn nào có được.”

Theo Adam King, những bộ xử lý hiệu năng cao do Media Tek sản xuất đều có khả năng tiết kiệm điện nhất, dù là với Chromebook, với điện thoại thông minh, hay với IoT, TV, ô tô và nhiều lĩnh vực khác.

“Công nghệ kết nối không dây của chúng tôi cũng liên tục dẫn đầu trong ngành. Theo đó, năng lực cốt lõi của chúng tôi nằm ở lĩnh vực đa phương tiện, vì vậy bạn sẽ luôn có được trải nghiệm nghe nhìn tốt nhất, dù bạn đang xem trực tiếp, trực tuyến hay xem lại bản ghi.” Adam King nói.

“Nhưng chúng tôi vẫn chưa thật sự hài lòng, và Kompanio Ultra ra đời là sự kết tinh và bước tiến tất yếu từ những năng lực mà chúng tôi đã dày công xây dựng.” Adam King mở đầu về MediaTek Kompanio Ultra.

Bộ xử lý Kompanio Ultra được thiết kế để dễ dàng xử lý các tác vụ hàng ngày

Theo Adam King: bộ xử lý Kompanio Ultra được thiết kế để dễ dàng xử lý các tác vụ hàng ngày, đồng thời sở hữu hiệu năng đáng kinh ngạc, đáp ứng mọi nhu cầu từ sáng tạo nội dung, làm việc năng suất đến chiến game đỉnh cao. Bí quyết đến từ kiến trúc toàn nhân lớn bên trong bộ xử lý có 8 nhân, bao gồm cả nhân Arm Cortex-X925 tân tiến và hơn 16MB bộ nhớ đệm tích hợp, giúp hiệu suất nhanh hơn tới 18% so với các đối thủ. Điều này cho phép thiết bị dễ dàng "cân" mọi tác vụ, dù là nặng nề nhất.

“Dù Kompanio Ultra sở hữu hiệu năng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng bạn vẫn có thể làm việc và giải trí ở bất cứ đâu mà không cần lo lắng đến việc sạc pin. Bộ xử lý này cực kỳ tiết kiệm điện nhờ vào kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực tối ưu hóa năng lượng, cho phép các thương hiệu hàng đầu thiết kế những chiếc Chromebook mỏng nhẹ, hoạt động êm ái và mát mẻ suốt cả ngày. Chúng tôi đạt được điều này nhờ vào thiết kế bộ xử lý 3nm tiên tiến, giúp tiêu thụ điện năng ít hơn khoảng 50% so với các bộ xử lý Chromebook flagship khác.” Adam King hào hứng chia sẻ.

“Chưa dừng lại ở đó, MediaTek Kompanio Ultra còn sở hữu Chromebook AI mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Cụ thể, ngoài trải nghiệm tốc độ phản hồi cực nhanh và mở ra những khả năng mới về năng suất và khả năng sáng tạo với sức mạnh AI tiên tiến. Bộ xử lý sở hữu hiệu năng NPU ấn tượng lên đến 50 TOPS. Các công nghệ AI tạo sinh của chúng tôi mang lại hiệu suất nhanh hơn và khả năng xử lý các tác vụ AI mà không cần kết nối internet.” Adam King nói.

Không chỉ dừng lại ở hiệu năng, khả năng kết nối cũng là yếu tố rất quan trọng đối với các thiết bị ngày nay

Không chỉ dừng lại ở hiệu năng, khả năng kết nối cũng là yếu tố rất quan trọng đối với các thiết bị ngày nay. Các nhà sản xuất có thể linh hoạt lựa chọn tích hợp Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 7, điều chỉnh thiết kế của họ để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu.

Và nếu bạn cần thêm không gian cho màn hình thì cũng có thể kết nối với hai màn hình 4K bên ngoài để tối đa năng suất, hoặc kết nối với TV 4K/hệ thống rạp hát tại gia để thưởng thức nội dung trên màn hình lớn. Nhờ vậy mà ngay cả khi bạn không ở nhà, thì bạn vẫn có thể mang theo tất cả các dịch vụ đăng ký và chương trình yêu thích của mình.

Nhằm khơi dậy sự sáng tạo và bứt phá trong game, tăng cường sức mạnh trực tuyến và làm việc di động suốt cả ngày dài, MediaTek Kompanio Ultra còn đưa Chromebook Plus lên một tầm cao mới.