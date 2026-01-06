Dream Dragon Resort - Điểm đến MICE và nghỉ dưỡng 5 sao trên biển đầu tiên tại miền Bắc

Tâm điểm MICE và năng lực vận hành chuyên nghiệp

Tọa lạc tại tâm điểm của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), Dream Dragon Resort sở hữu lợi thế chiến lược khi chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 60 phút di chuyển. Kể từ khi đi vào vận hành từ năm 2023, resort đã nhanh chóng khẳng định vị thế là "thánh đường" cho các sự kiện tầm cỡ (MICE).

Dream Dragon Resort .

Đây là khách sạn duy nhất tại Hải Phòng sở hữu hệ thống phòng hội nghị không cột quy mô lớn với sức chứa 1.300 khách, Bãi biển riêng dài hơn 2km có khả năng tổ chức sự kiện lên tới 3.000 người, cùng mạng lưới các phòng họp riêng biệt, đáp ứng linh hoạt từ các hội nghị thượng đỉnh, lễ ký kết trang trọng đến các Gala Dinner hoành tráng.

Đặc biệt, với năng lực vận hành chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự cùng dịch vụ văn phòng hoạt động 24/24 chính là lời cam kết về sự tận tâm, đảm bảo mọi nhu cầu của các nhà quản lý luôn được xử lý tức thời và chu đáo.

Chiến lược "Khách sạn xanh" và Hệ sinh thái bốn mùa

Tháng 11/2026, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) chính thức được UBND thành phố Hải Phòng công nhận là Điểm du lịch. Quyết định này góp phần củng cố thêm chiến lược tái cơ cấu kinh tế của thành phố Cảng, lấy du lịch biển làm trọng tâm thế mạnh du lịch, hướng đến các sản phẩm du lịch cao cấp.

Không đơn thuần là một khu nghỉ dưỡng, siêu dự án 480ha này là một trong những quần thể "All-in-one" (Tất cả trong một) hiếm hoi tại miền Bắc. Sở hữu địa thế "tựa sơn hướng thủy", phía Tây giáp rừng ngập mặn Bàng La, Đông mở ra đại dương khoáng đạt - dự án đã kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa chiều.

Tọa lạc tại tâm điểm của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), Dream Dragon Resort sở hữu lợi thế chiến lược khi chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 60 phút di chuyển.

Ngoài ra, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang yếu tố bền vững và cá nhân hóa, Dream Dragon Resort không chọn cách "tăng tốc mở rộng" nóng mà kiên định với chiến lược "đi sâu vào chất lượng". Khách sạn tập trung đầu tư vào công nghệ quản trị xanh, nâng cao năng lực nguồn nhân lực và tối ưu hóa hệ sinh thái "All-in-one" để mang lại trải nghiệm 4 mùa khác biệt.

Với hệ thống 303 phòng nghỉ hướng núi và hướng biển tuyệt mỹ, Dream Dragon Resort mang đến đặc quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô cực của Đồ Sơn trong suốt bốn mùa.

Không dừng lại ở việc lưu trú, hành trình tại đây được thiết kế tỉ mỉ để chạm đến mọi giác quan: Từ phong vị Á - Âu thượng hạng tại nhà hàng Au de’ Lisse, những vòng golf 27 hố trên biển đầy thách thức, đến những giây phút giải trí bất tận tại Công viên nước Legend Park hay hoà mình vào thiên nhiên giữa rừng ngập mặn Dragon Mangrove Forest. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi và hệ sinh thái đa dạng đã tạo nên nên một điểm đến 'tất cả trong một' đúng nghĩa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng của khách hàng.

Với hệ thống 303 phòng nghỉ hướng núi và hướng biển tuyệt mỹ, Dream Dragon Resort mang đến đặc quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô cực của Đồ Sơn trong suốt bốn mùa.

Chia sẻ về định hướng dài hạn của khách sạn trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Minh Đức Lộc – Tổng quản lý Dream Dragon Resort khẳng định: "Bước sang năm 2026, Dream Dragon Resort tiếp tục hướng tới phát triển bền vững và đổi mới sản phẩm/ dịch vụ theo xu hướng 'khách sạn xanh - du lịch thân thiện môi trường - đa dạng hóa trải nghiệm khách lưu trú - khu nghỉ dưỡng 4 mùa' để kiến tạo điểm đến du lịch bền vững và giá trị cho ngành Du lịch Đồ Sơn nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung."

"Mắt xích" thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương

Trong tầm nhìn dài hạn, Dream Dragon Resort định vị mình là một "mắt xích" chiến lược, trực tiếp thúc đẩy sự chuyển mình của kinh tế du lịch địa phương. Việc tiên phong áp dụng mô hình nghỉ dưỡng bốn mùa đã chính thức phá vỡ giới hạn của du lịch biển miền Bắc vốn bị bó hẹp trong tính mùa vụ, khai mở tiềm năng khai thác dòng khách MICE và phân khúc cao cấp xuyên suốt 365 ngày trong năm.

Rừng ngập mặn là một trong những điểm nhấn khi đên Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, resort đã chủ động mở rộng khách hàng thông qua các hợp tác chiến lược với những đối tác lữ hành và tập đoàn du lịch uy tín trong và ngoài nước. Mạng lưới này trở thành cầu nối đưa các dòng sản phẩm cá nhân hóa đến với đa dạng phân khúc khách hàng, từ gia đình, giới trẻ cho đến các đoàn khách quốc tế cao cấp.

Đây là bước đi trọng yếu giúp resort duy trì nguồn khách ổn định, đồng thời gia tăng độ phủ thương hiệu một cách mạnh mẽ. Chính sự kiên định với giá trị cốt lõi - lấy khách hàng làm trọng tâm và lấy thiên nhiên làm nền tảng - đã tạo nên sức mạnh nội tại để Dream Dragon Resort giữ vững vai trò dẫn dắt thị trường nghỉ dưỡng phía Bắc.