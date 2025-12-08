Chuyển động số
Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Lê Giang

19:42 | 08/12/2025
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) vừa được UBND TP. Hải Phòng công nhận là Điểm du lịch, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao của thành phố Cảng.
Đây được xem là cú hích mới giúp tái định vị hình ảnh Đồ Sơn, gia tăng sức hút du khách và mở rộng biên độ phát triển kinh tế xanh.

Cú hích hạ tầng đưa Đồ Sơn trở lại đường đua du lịch miền Bắc

Trong nhiều năm, du lịch Đồ Sơn từng gặp hạn chế về hạ tầng và sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp. Sự xuất hiện của Dragon Ocean Đồ Sơn với quy mô 480ha, mô hình quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí (All-in-one), đã mở ra diện mạo mới cho đô thị biển phía Tây thành phố.

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Du khách hào hứng với bãi tắm Rồng - bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.

Dự án sở hữu địa thế “tựa sơn hướng thủy”, phía Tây tiếp giáp rừng ngập mặn Bàng La, phía Đông hướng thẳng biển, tạo lợi thế độc bản hiếm có tại miền Bắc.

Đáng chú ý, dự án đã tạo bước đột phá khi cải thiện màu nước biển Đồ Sơn, vốn từng bị xem là đục, bằng công nghệ lọc Setfil công suất 20.000m³/đêm. Hai bãi tắm gồm Vụng Hương dài 1.700m và bãi tắm Rồng – bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, sử dụng cát trắng từ Nha Trang, trở thành điểm check-in gây sốt của du khách.

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Dragon Ocean Đồ Sơn - Điểm du lịch mới của Hải Phòng.

Sự đầu tư đồng bộ này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn tăng trưởng ấn tượng qua từng năm, đạt 4.3 triệu lượt khách (năm 2024). Đây là minh chứng thực tế nhất cho sức hút của một điểm đến hàng đầu đã được thẩm định qua thực tế vận hành.

Dragon Ocean Đồ Sơn, lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững

Bên cạnh việc tái định vị, quyết định công nhận 'Điểm du lịch' của UBND TP. Hải Phòng cho Dragon Ocean Đồ Sơn chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững.

Dưới góc độ kinh tế, siêu dự án là hình mẫu tiên phong cho chiến lược phát triển bền vững và toàn diện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, đưa du lịch Hải Phòng vươn tầm quốc tế.

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Dragon Ocean Đồ Sơn chú trọng phát triển du lịch lấn biển đi kèm với trách nhiệm bảo tồn hệ sinh thái.

Với hệ sinh thái 'All-in-one' đẳng cấp – từ sân golf 27 hố trên biển đầu tiên tại Việt Nam, khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort, đến tổ hợp công viên, rừng ngập mặn... – Dragon Ocean Đồ Sơn đã phá vỡ thế độc canh 'du lịch một mùa' vốn kìm hãm miền Bắc hàng thập kỷ. Chiến lược phát triển mạnh dòng sản phẩm MICE (du lịch hội nghị) giúp tối ưu hóa công suất phòng và doanh thu suốt 365 ngày, kích cầu tiêu dùng, gia tăng biên độ lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư.

Để nhận được quyết định Điểm du lịch, dự án đã vượt qua hàng loạt quy trình thẩm định khắt khe của Sở Du lịch, UBND Thành phố và các sở ban ngành về quy hoạch, xây dựng, an ninh trật tự và các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Dream Dragon Resort - Khách sạn 5* đầu tiên tại Đồ Sơn.

Trong đó, việc phát triển du lịch lấn biển đi kèm với trách nhiệm bảo tồn hệ sinh thái là một thách thức lớn. Dự án cũng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về xử lý nước thải và cảnh quan môi trường – yếu tố quan trọng của bất động sản nghỉ dưỡng hiện đại.

Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng là điểm du lịch chính là mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh quy hoạch của thành phố Cảng, khẳng định vai trò của những 'sếu đầu đàn' như Đồi Rồng trong hành trình vươn ra biển lớn và kiến tạo giá trị kinh tế bền vững cho Hải Phòng.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

