Hơn 23.000 vận động viên tham dự Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank 2025

Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế TP.HCM là điểm đến du lịch – thể thao hàng đầu khu vực, lan tỏa tinh thần sống khỏe trong cộng đồng.

Lễ bế mạc và trao giải vinh dự được đón tiếp lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh – cơ quan chỉ đạo của giải: ông Nguyễn Văn Dũng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cùng sự hiện diện của lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đối tác, nhà tài trợ, khách mời và các vận động viên.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa 8 ghi nhận hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các vận động viên Việt Nam khi tranh tài cùng đông đảo vận động viên quốc tế. Tại Marathon nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc giành vị trí quán quân.

Ở cự ly bán marathon nam, cuộc tranh tài giữa Dương Minh Hùng và Phạm Ngọc Phan diễn ra quyết liệt khi hai vận động viên cán đích gần như cùng lúc với thời gian 1:09:25. Bên cạnh đó, số lượng vận động viên trẻ tham gia các cự ly 5km và 10km tăng đáng kể, phản ánh sức hút mạnh mẽ và mức độ lan tỏa ngày càng sâu rộng của giải trong cộng đồng.

Ở nội dung marathon nam (42,195 km), vận động viên Ayalew Seleshi Simaneh (Ethiopia) giành chức vô địch với thành tích 2:23:13. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Wondale Melsew Baye, Kebede Leta Girma, Damte Wendwesen Tilahun (cùng quốc tịch Ethiopia) và Kogei Hosea (Kenya).

Ở nội dung marathon nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ giành vị trí nhất với thành tích 2:48:10. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mohamed Yenework Husen, Birehan Marta Tinsae, Zega Mestu Sirabzu (Ethiopia) và vận động viên Doãn Oanh.

Kết thúc mùa giải, 108 vận động viên, câu lạc bộ cộng đồng và doanh nghiệp đạt thành tích đã được vinh danh tại các hạng mục chung cuộc và theo nhóm tuổi.

Chia sẻ sau giải, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ cho biết “Chiến thắng hôm nay không chỉ dành cho riêng tôi, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần bền bỉ của người Việt. Tôi rất tự hào khi được thi đấu tại một giải marathon mang tầm vóc quốc tế ngay trên quê hương mình. Tôi tin rằng những sự kiện như thế này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ vận động viên trẻ, giúp thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững và đầy khát vọng.”

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Với quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã và đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố. Sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và du lịch tạo nên điểm nhấn khác biệt, góp phần thu hút du khách, gia tăng trải nghiệm và khẳng định thương hiệu TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực.”

Mùa giải năm nay tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ nét của phong trào marathon Việt Nam. Chất lượng chuyên môn được nâng lên khi đường đua quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm bên cạnh lực lượng vận động viên trẻ đang lên… tạo nên một mùa thi đấu cạnh tranh hơn bao giờ hết. Việc nhiều nhóm và câu lạc bộ lựa chọn giải làm mục tiêu thi đấu trọng tâm cũng góp phần nâng cao mức độ chuẩn bị, kỷ luật tập luyện và chiến lược thi đấu trong cộng đồng.

Giải Marathon Quốc tế TP.Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng sâu rộng của một sự kiện thể thao cộng đồng tầm cỡ quốc gia và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thành công của mùa giải đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền Thành phố, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Nhà tài trợ Chiến lược, đơn vị tổ chức Sunrise Events Vietnam cùng các đối tác đồng hành. Sự chung tay này tạo nên nền tảng vững chắc để giải chạy không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, vươn tầm khu vực và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh đánh giá: “Giải đấu đã trở thành niềm tự hào của người dân Thành phố và là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn phát triển thể thao cộng đồng mà chúng tôi theo đuổi. Trong tương lai, Sở Văn hóa & Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị để đưa Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh thể thao Việt Nam.”

Các runners nhận huy chương sau khi về đích.

Các runners quốc tế tham dự giải chạy.

Top 3 nữ Giải Việt Nam mở rộng.

Top 5 nam Giải chung cuộc cự ly Marathon.

Đại diện nhà tài trợ,bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank, chia sẻ: “Trong suốt gần một thập kỷ qua, Techcombank đã đồng hành kiến tạo nền tảng sống khỏe thông qua Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank, lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc. Và đây cũng chính là những đóng góp tích cực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao tầm vóc, tuổi thọ và tỷ lệ vận động thể chất của người dân, giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Ông Rob Zamacona, Tổng giám đốc công ty Sunrise Events Vietnam chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và Techcombank trong hành trình tám năm qua. Là đơn vị tổ chức, Sunrise Events Vietnam không chỉ hướng tới quy mô lớn hơn, mà còn tập trung tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ, mang dấu ấn văn hóa và tinh thần Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là đưa giải đấu vươn tầm khu vực, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon quốc tế.”