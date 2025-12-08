BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid

Công nghệ hiện đại, định hình chuẩn mực dòng xe Hybrid

BYD SEAL 5 kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện hiệu suất cao, cho phép xe vận hành thuần điện hơn 120 km và đạt tổng quãng đường di chuyển trên 1.200 km.

BYD SEAL 5. Ảnh: BYD Việt Nam

Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 3,2 lít/100 km. Cấu hình này giúp SEAL 5 đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị lẫn đường dài, đồng thời trở thành lựa chọn chuyển tiếp phù hợp giữa xe điện và xe xăng truyền thống.

BYD SEAL 5 được trang bị camera 360 độ nhìn xuyên gầm, tính năng hiếm trong phân khúc, cùng các công nghệ hỗ trợ vận hành tiêu chuẩn của BYD.

Một số hình ảnh của BYD SEAL 5. Ảnh: BYD Việt Nam

Với hiệu quả vận hành và trang bị công nghệ toàn diện, BYD SEAL 5 được đánh giá là mẫu sedan có khả năng cạnh tranh mạnh trong nhóm hạng C. Sự xuất hiện của mẫu xe hybrid cắm sạc này góp phần mở rộng tùy chọn xanh hóa phương tiện di chuyển tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Thiết kế tiện nghi và sang trọng

Xe sử dụng cần số dạng xoay và sạc không dây 15W. Hệ thống mở khóa bằng thẻ NFC cho phép người dùng mở cửa và khởi động xe chỉ với một chạm, tăng tính thuận tiện trong sử dụng hàng ngày.

Cần số dạng xoay của BYD SEAL 5. Ảnh: BYD Việt Nam

Trong phân khúc C, BYD SEAL 5 là một trong những mẫu xe có kích thước lớn nhất với chiều dài 4.780 mm và trục cơ sở 2.718 mm, tạo lợi thế về không gian sử dụng cho cả hai hàng ghế. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng và không gian để chân rộng.

Hàng ghế trước rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Ảnh: BYD Việt Nam

Hàng ghế sau BYD SEAL 5 được thiết hế rộng dãi. Ảnh: BYD Việt Nam

Khoang cabin được bố trí theo phong cách hiện đại, tích hợp màn hình giải trí 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt và hệ thống lọc bụi mịn PM2.5.

Màn hình giải trí 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ảnh: BYD Việt Nam

Màn hình hiện thị với thiết kế hiện đại. Ảnh: BYD Việt Nam

Mẫu sedan áp dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics với tạo hình liền mạch từ đầu tới đuôi xe. Hệ thống đèn LED “Starlight”, lưới tản nhiệt không viền và nắp ca-pô tràn viền là những điểm nhận diện chính.

Hệ thống đèn LED “Starlight” nổi bật của BYD SEAL 5. Ảnh: BYD Việt Nam

Cụm đèn hậu LED chạy suốt kết hợp hiệu ứng quang học mới, trong khi khoang hành lý đạt sức chứa tối đa 6 vali 20 inch.

Cụm đèn hậu LED chạy suốt kết hợp hiệu ứng quang học mới. Ảnh: BYD Việt Nam

Với loạt trang bị nổi bật và lợi thế từ công nghệ hybrid cắm sạc, BYD SEAL 5 cho thấy sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng Việt Nam khi bối cảnh xu hướng di chuyển xanh ngày càng rõ nét.

Công nghệ cắm sạc DM-i Super Hybrid của BYD SEAL 5. Ảnh: BYD Việt Nam

Sự hiện diện của SEAL 5 không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho người dùng mà còn góp phần thúc đẩy tốc độ phổ cập công nghệ hybrid tại thị trường Việt Nam trong những năm tới.