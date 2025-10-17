BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của mẫu sedan hạng C mang tính đột phá khi BYD Việt Nam chính thức giới thiệu SEAL 5 tại showroom Trung Thành Bắc Ninh hôm nay (17/10). Mẫu xe này trở thành sedan duy nhất trong phân khúc sở hữu công nghệ PHEV DM-i Super Hybrid độc quyền tại thị trường trong nước.

BYD SEAL 5, sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid độc quyền

Ông Ouyang Xiaocheng, Tổng Giám đốc BYD Việt Nam, khẳng định SEAL 5 mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế giới động lực. "Mẫu xe này vượt trội hơn xe xăng truyền thống, linh hoạt hơn xe hybrid thông thường", ông Ouyang nhấn mạnh trong buổi ra mắt.

Ông Ouyang Xiaocheng, Tổng Giám đốc BYD Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt BYD SEAL 5

Hiệu suất vận hành ấn tượng trong phân khúc

BYD SEAL 5 trang bị hệ thống DM-i Super Hybrid kết hợp động cơ xăng Xiaoyun 1.5L với mô-tơ điện tốc độ cao 16.000 vòng/phút. Sự phối hợp này tạo ra công suất 209 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 7,5 giây.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của SEAL 5 gây ấn tượng mạnh với mức tiêu hao chỉ 3,8L/100km khi mức sạc pin đạt 25%. Con số này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng C truyền thống.

Xe hoạt động hoàn toàn bằng điện trong phạm vi 120km, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày tại các đô thị lớn. Khi kết hợp hai nguồn năng lượng, SEAL 5 đạt quãng đường tối đa 1.200km, dài nhất phân khúc hiện tại.

Thiết kế và trang bị vượt trội

Về kích thước, SEAL 5 sở hữu chiều dài 4.780mm, rộng 1.837mm, cao 1.495mm và trục cơ sở 2.718mm. Những thông số này giúp mẫu sedan có không gian nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc hạng C.

Ngoại thất SEAL 5 áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại với nắp ca-pô tràn viền, lưới tản nhiệt không viền mạ chrome và hệ thống đèn LED "Starlight" hoàn toàn mới. Bộ mâm hợp kim 17 inch phay xước hai màu tăng thêm tính thể thao cho tổng thể.

Khoang nội thất tập trung vào sự tiện nghi với cần số xoay tinh tế, ghế bọc da cao cấp và màn hình trung tâm 12,8 inch. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt và sạc không dây 15W mang đến trải nghiệm hiện đại.

Công nghệ an toàn hàng đầu

SEAL 5 trang bị pin Blade - công nghệ pin an toàn được BYD phát triển độc quyền. Loại pin này đã vượt qua các thử nghiệm khắc nghiệt như đâm xuyên, va chạm mạnh và thậm chí chịu được xe tải cán qua mà vẫn duy trì tính ổn định.

Hệ thống an toàn của xe bao gồm 16 tính năng tiên tiến như kiểm soát thân xe chủ động VDC, phanh điện tử thông minh IPB, chống tăng tốc ngoài ý muốn BOS và kiểm soát hành trình CC. Camera 360 độ nhìn xuyên gầm - tính năng hiếm có trong phân khúc - giúp người lái quan sát toàn diện.

Đặc biệt, công nghệ V2L (Vehicle-to-Load) biến SEAL 5 thành nguồn điện di động, phục vụ các hoạt động dã ngoại hoặc tình huống khẩn cấp.

BYD SEAL 5 được phân phối tại Việt Nam với 3 tùy chọn màu sắc Xám Atlantis Grey, Trắng Snow White và Đen Cosmos Black, giá bán lẻ đề xuất là 696 triệu đồng.

Dịch vụ toàn diện

BYD Việt Nam áp dụng chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000km đầu tiên cho toàn bộ phương tiện. Mô-tơ điện, bộ điều khiển và pin được bảo hành lên đến 8 năm hoặc 160.000km đầu tiên.

Showroom BYD Trung Thành Bắc Ninh với diện tích gần 1.500m² trở thành Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền thứ 4.000 đạt chuẩn toàn cầu của thương hiệu. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng.

SEAL 5 hứa hẹn tạo nên làn sóng mới trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam với lợi thế về công nghệ hybrid tiên tiến và hiệu suất vận hành vượt trội. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ các đại lý chính hãng BYD hoặc hotline 1900 866 688 để được tư vấn chi tiết.