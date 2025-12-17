Điện tử tiêu dùng
Hơn 20.000 sản phẩm LocknLock giảm sâu tại Ngày Thương hiệu 2025 ở Bắc Ninh

Lê Giang

Lê Giang

10:21 | 17/12/2025
Với mong muốn mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm chính hãng, chất lượng hàng đầu dịp cuối năm, LocknLock chính thức tổ chức Ngày Thương Hiệu LocknLock – Brand Day 2025.
Diễn ra duy nhất trong 3 ngày (19–21/12/2025) từ 9h – 19h, Ngày Thương Hiệu LocknLock được tổ chức tại kho W2C Bắc Ninh – KCN Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Hơn 20.000 sản phẩm LocknLock giảm sâu tại Ngày Thương hiệu 2025 ở Bắc Ninh

Sự kiện hứa hẹn mang đến một không khí mua sắm sôi động, ngập tràn với hàng loạt ưu đãi sâu chưa từng có, quà tặng giá trị cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, LocknLock áp dụng mức giảm giá lên đến 70% cho toàn bộ sản phẩm, với hơn 20.000 mặt hàng thuộc nhiều ngành hàng như đồ dùng nhà bếp, nhà tắm, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng du lịch và sản phẩm Mẹ & Bé được trưng bày tại kho rộng hơn 10.000m², kết hợp các chương trình ưu đãi như giờ vàng 13h–18h với sản phẩm chỉ từ 1xx.000 đồng, 50 sản phẩm giảm giá đặc biệt lên kệ mỗi ngày, mua nhiều giảm thêm đến 5%, hoàn tiền đến 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ BIDV và coupon trị giá 5.000.000 đồng dành cho hóa đơn cao nhất trong ngày.

Hơn 20.000 sản phẩm LocknLock giảm sâu tại Ngày Thương hiệu 2025 ở Bắc Ninh

Bên cạnh ưu đãi giá, khách hàng tham gia Ngày Thương Hiệu LocknLock còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị theo hóa đơn với nhiều sản phẩm gia dụng thiết thực như bình giữ nhiệt, nồi điện đa năng, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu, máy làm sữa hạt và máy lọc không khí.

Đặc biệt hơn, với hóa đơn từ 2 triệu đồng, khách hàng được tham gia Bốc thăm trúng thưởng 100%, mở ra cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng cực kỳ giá trị, nổi bật là Bộ sản phẩm JENNIFEROOM đẳng cấp trị giá hơn 11 triệu đồng.

Hơn 20.000 sản phẩm LocknLock giảm sâu tại Ngày Thương hiệu 2025 ở Bắc Ninh

Để mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, LocknLock triển khai xe buýt đưa đón miễn phí khứ hồi Hà Nội – W2C Bắc Ninh, miễn phí nước uống và đồ ăn nhẹ tại sự kiện, hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí giao hàng với hóa đơn từ 15 triệu đồng, cùng nhiều hoạt động bên lề như quà tặng cho 100 khách đến sớm mỗi ngày, ưu đãi dành cho khách tự lái ô tô và quà tặng khi khách tham gia check-in, khảo sát hoặc đăng ký thành viên.

Hơn 20.000 sản phẩm LocknLock giảm sâu tại Ngày Thương hiệu 2025 ở Bắc Ninh

Với quy mô hoành tráng, ưu đãi giảm giá sâu kỷ lục cùng loạt quà tặng và dịch vụ chu đáo, Ngày Thương Hiệu LocknLock – Brand Day 2025 tại W2C Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm lý tưởng dịp cuối năm, không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn khẳng định cam kết của LocknLock đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng tầm không gian sống tiện nghi và hiện đại.

LocknLock

