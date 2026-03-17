Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

Hà Nội ra mắt nền tảng điều hành tập trung 'Một điểm đến của mọi nhiệm vụ' cho Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp

Phạm Anh

Phạm Anh

16:09 | 17/03/2026
Hà Nội khai trương nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ, kết nối 126 điểm cầu xã phường, đưa toàn bộ nhiệm vụ dân cử lên môi trường số thống nhất.
Sáng 17/3, tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Hà Nội, lễ khai trương nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố chính thức diễn ra với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu là các xã, phường trên toàn địa bàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

9 phân hệ cốt lõi trên một nền tảng duy nhất

Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành phố Hà Nội tích hợp 9 phân hệ cốt lõi, bao gồm hệ thống quản lý văn bản, hệ thống theo dõi nhiệm vụ thành phố, phân hệ giám sát riêng đối với các kiến nghị tại báo cáo giám sát và các phiên chất vấn, hệ thống đánh giá KPI tập thể và cá nhân, trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, hệ thống phòng họp không giấy tờ H-Cabinet, hệ thống tiếp nhận và theo dõi kiến nghị cử tri, hệ thống quản lý khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ, hệ thống email công vụ và kênh trao đổi thông tin nội bộ HĐND hai cấp.

Điểm nổi bật nhất của nền tảng này nằm ở khả năng liên thông dữ liệu theo thời gian thực. Hệ thống quản lý văn bản đóng vai trò trung tâm, tự động kết nối với hệ thống theo dõi nhiệm vụ ngay khi văn bản được ban hành chính thức. Tiến độ xử lý công việc của từng cán bộ, công chức được ghi nhận trực tiếp vào hệ thống đánh giá KPI, tạo ra thước đo năng lực dựa trên dữ liệu thực tế thay vì đánh giá cảm tính như trước đây.

Quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị cử tri cũng vận hành theo vòng khép kín, liên thông qua nhiều hệ thống bao gồm quản lý văn bản, trang thông tin điện tử, email công vụ và ứng dụng iHanoi. Người dân gửi kiến nghị mọi lúc, mọi nơi; hệ thống tự động phân luồng, theo dõi tiến độ xử lý và lưu vết trách nhiệm của từng đơn vị liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội tham quan không gian chuyển đổi số của HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Nền tảng còn tích hợp công nghệ phân tích dữ liệu thông minh để tổng hợp thông tin từ các hệ thống thành phần, phục vụ lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Kênh trao đổi nội bộ chính thức thay thế hoàn toàn các ứng dụng bên ngoài, đảm bảo tính pháp lý và an toàn thông tin.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khai trương nền tảng Điều hành. Ảnh: Quang Thái

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng Quốc hội số

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định việc đưa nền tảng vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan dân cử Thủ đô, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nền tảng điều hành tập trung không đơn thuần là một hệ thống công nghệ thông tin, mà là không gian làm việc số thống nhất, nơi tích hợp và điều phối toàn bộ nhiệm vụ, chương trình công tác, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và xử lý kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội cùng HĐND hai cấp thành phố.

Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cấp nền tảng theo hướng tích hợp sâu hơn với các hệ thống của Quốc hội và các cơ quan Trung ương, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng sử dụng cho đại biểu và cán bộ. An toàn, an ninh thông tin được xác định là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong suốt quá trình vận hành.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Hà Nội cam kết lấy người dân làm trung tâm

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ, mà còn là đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát và tăng cường gắn bó giữa đại biểu với cử tri. Thường trực HĐND thành phố cam kết lấy người dân làm trung tâm, sử dụng nền tảng như công cụ lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Nhân sự kiện này, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội ký kết hợp tác với năm tập đoàn công nghệ lớn gồm Viettel, VNPT, FPT, BKAV và Viễn thông toàn cầu. Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và đưa vào hoạt động nền tảng.

