Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu cùng lãnh đạo và cử tri Thủ đô

Tham gia bỏ phiếu cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có Thường trực Ban bí thư Trân Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cùng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng và đông đảo cử tri Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm, tham dự lễ khai mạc, nghe phổ biến thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu và thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngay sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo và cử tri đã bỏ những lá phiếu đầu tiên trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện trách nhiệm công dân và tinh thần tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2, phường Ba Đình. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi với báo chí, bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai sớm, chu đáo ở mọi khâu, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí bên lề điểm bầu cử. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những người có đủ uy tín, năng lực và trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Sự kiện này cũng diễn ra sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi nhiều chủ trương, định hướng phát triển quan trọng đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 2. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tổng Bí thư khẳng định mục tiêu hướng tới là phát triển đất nước nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí, truyền thông đã tích cực tuyên truyền, góp phần tạo nên không khí đoàn kết, trách nhiệm trong ngày hội của toàn dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng cử tri và các đại biểu tại điểm bầu cử số 02, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử năm nay có gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực trên cả nước để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và hàng nghìn đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.