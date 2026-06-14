Toy Story 5 không chỉ khai thác hành trình của Woody, Buzz Lightyear hay Jessie mà còn đặt ra một vấn đề gần gũi với xã hội hiện đại: Khi công nghệ ngày càng chiếm vị trí trung tâm trong đời sống, những giá trị của đồ chơi truyền thống sẽ được giữ lại như thế nào?

Bộ phim dự kiến ra mắt ngày 19/6 tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Lần này, Pixar đưa các nhân vật bước vào một cuộc cạnh tranh đặc biệt, không phải với một món đồ chơi mới hay một thế lực bên ngoài, mà với chính sự phát triển của công nghệ.

Bộ phim Toy Story 5

Khi màn hình kỹ thuật số thay đổi cách trẻ em vui chơi

Trong Toy Story 5, cô bé Bonnie bước vào giai đoạn mới khi được tặng một chiếc máy tính bảng thông minh có tên LilyPad. Thiết bị này có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu từ học tập đến giải trí, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô bé. Những người bạn đồ chơi từng gắn bó với Bonnie như Woody, Buzz Lightyear và Jessie dần đứng trước nguy cơ bị lãng quên.

Xung đột trung tâm của bộ phim xuất hiện từ sự đối lập giữa hai cách tiếp cận tuổi thơ. Một bên là đồ chơi truyền thống - những vật thể cần sự tưởng tượng, tương tác và sáng tạo từ trẻ nhỏ. Bên còn lại là thiết bị công nghệ - công cụ có khả năng cung cấp thông tin, trò chơi và nội dung chỉ bằng vài thao tác.

Trong Toy Story 5, cuộc đối đầu giữa những món đồ chơi truyền thống và món đồ chơi công nghệ mới mang nhiều ý nghĩa

Pixar không xây dựng công nghệ như một "kẻ phản diện" đơn thuần. LilyPad không đại diện cho điều tiêu cực, mà phản ánh sự thay đổi trong thói quen của thế hệ trẻ. Sự hấp dẫn của thiết bị số đến từ tính tiện lợi và khả năng kết nối liên tục, khiến những hoạt động vui chơi truyền thống gặp nhiều thách thức.

Nam diễn viên Tom Hanks, người lồng tiếng cho nhân vật Woody, cho rằng câu chuyện trong phim phản ánh trải nghiệm của nhiều gia đình hiện nay. Ông chia sẻ: "Đây là chuyện của nhiều thế hệ. Mỗi thế hệ đều có một dấu ấn công nghệ riêng mang tính xã hội và họ bắt dồn rất nhiều thời gian và tâm sức vào đó."

Theo ông, sự phụ thuộc vào màn hình tạo nên một hình ảnh quen thuộc trong đời sống hiện đại: "chúng ta nhìn ra khung cảnh thành phố và thấy ánh sáng của màn hình điện thoại hắt ra từ các phòng ngủ và mọi nơi. Đó thực sự là một hình ảnh khiến người ta cảm thấy bất an, thậm chí rùng mình."

Nam diễn viên Tom Hanks, người lồng tiếng nhân vật Woody trong Toy Story 5

Thông qua câu chuyện của các nhân vật đồ chơi, Toy Story 5 đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa công nghệ và những trải nghiệm trực tiếp. Bộ phim không phủ nhận vai trò của thiết bị số mà nhấn mạnh rằng quá trình trưởng thành của trẻ em vẫn cần những hoạt động giàu tính tương tác và cảm xúc.

Đồ chơi truyền thống không chỉ là vật dụng, mà là ký ức và kết nối

Điểm đặc biệt của loạt phim Toy Story nằm ở cách Pixar biến những món đồ chơi thành biểu tượng của tình bạn, ký ức và sự gắn bó giữa con người. Woody, Buzz hay Jessie không có giá trị vì khả năng hoạt động như những thiết bị thông minh, mà bởi chúng đại diện cho mối liên hệ tình cảm giữa trẻ em và thế giới xung quanh.

Trong Toy Story 5, cuộc chiến giữa đồ chơi và công nghệ thực chất là cuộc đối thoại về cách con người sử dụng các công cụ hiện đại. Nếu công nghệ mang đến tốc độ, tiện ích và nguồn thông tin lớn, đồ chơi truyền thống tạo ra không gian để trẻ em tự xây dựng câu chuyện, nhập vai và phát triển trí tưởng tượng.

Toy Story 5 thể hiện một cách dí dóm việc con người sử dụng các công cụ công nghệ hiện đại

Những món đồ chơi trong phim không cạnh tranh bằng tính năng. Chúng cạnh tranh bằng cảm xúc. Woody, Buzz và Jessie không thể thay thế một chiếc máy tính bảng về khả năng giải trí, nhưng lại sở hữu giá trị mà công nghệ khó tái tạo: sự hiện diện vật lý và cảm giác đồng hành.

Đây cũng là lý do Jessie trở thành một nhân vật được chú ý trong phần phim mới. Nhiều khán giả đánh giá việc đưa Jessie lên vị trí trung tâm giúp câu chuyện mở rộng hơn về chủ đề kết nối giữa con người với nhau. Một khán giả nhận xét: "Jessie đảm nhận vai trò trung tâm đã mang đến sức sống đặc biệt cho bộ phim. Xung đột giữa đồ chơi và công nghệ được khai thác tinh tế hơn nhiều so với kỳ vọng."

Trong Toy Story 5, công nghệ không xây dựng như một "kẻ phản diện" đơn thuần

Việc Pixar lựa chọn Jessie cũng cho thấy hãng không chỉ lặp lại hành trình cũ của Woody và Buzz, mà muốn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ mới. Jessie đại diện cho sự thích nghi: một món đồ chơi truyền thống nhưng vẫn có thể tìm được vị trí trong thế giới đang thay đổi.

Pixar đưa vấn đề thời đại vào câu chuyện quen thuộc

Toy Story 5 tiếp tục sử dụng thế mạnh của Pixar: kể câu chuyện lớn thông qua những vấn đề gần gũi trong đời sống. Nếu các phần phim trước tập trung vào sự trưởng thành, chia tay và thay đổi của con người, phần mới chuyển hướng sang câu hỏi về công nghệ và ảnh hưởng của nó đối với tuổi thơ.

Cách tiếp cận này giúp bộ phim không chỉ hướng tới khán giả nhỏ tuổi mà còn tạo sự đồng cảm với những người từng lớn lên cùng Toy Story. Nhiều phản hồi sau buổi công chiếu thế giới tại Los Angeles cho rằng tác phẩm giữ được yếu tố hài hước, cảm xúc và thông điệp xã hội đặc trưng của thương hiệu.

Toy Story 5 khéo léo lồng ghép một vấn đề lớn thông qua một câu chuyện quen thuộc

Một số khán giả nhận xét bộ phim cân bằng giữa yếu tố giải trí và câu chuyện có chiều sâu, đồng thời cho rằng Pixar đã đưa vấn đề công nghệ vào một cách tự nhiên mà không làm mất đi tinh thần ban đầu của Toy Story.

Bên cạnh nội dung, bộ phim tiếp tục quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc gồm Tom Hanks, Tim Allen và Joan Cusack. Sự trở lại của những giọng nói gắn liền với các nhân vật giúp Toy Story 5 duy trì sự kết nối với nhiều thế hệ khán giả.

Toy Story 5 quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc

Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh ngày càng phụ thuộc vào các thương hiệu lớn, sự trở lại của Toy Story cũng đặt ra bài toán về việc làm mới một câu chuyện đã có lịch sử lâu dài. Tuy nhiên, thay vì chỉ khai thác hoài niệm, Pixar lựa chọn đưa thương hiệu vào cuộc trò chuyện với những thay đổi của xã hội.

Toy Story 5 vì thế không đơn giản là câu chuyện về việc đồ chơi bị thay thế bởi công nghệ. Bộ phim mở ra góc nhìn rộng hơn về giá trị của những trải nghiệm truyền thống trong thời đại số. Khi công nghệ ngày càng phát triển, những món đồ chơi quen thuộc vẫn có thể tồn tại nếu chúng giữ được vai trò kết nối, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tạo nên ký ức cho con người.

Cuộc đối đầu giữa Woody, Buzz với LilyPad cuối cùng không phải là cuộc chiến để tìm ra bên thắng cuộc, mà là lời nhắc rằng công nghệ và những giá trị cũ có thể cùng tồn tại trong hành trình phát triển của trẻ em.