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63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Anh Tuấn
Anh Tuấn
20:40 | 05/11/2026
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Theo nội dung báo cáo, 19% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng trợ lý AI khi đặt phòng khách sạn. Con số này cao gấp ba lần mức trung bình châu Á (6%) và cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.
Du khách Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Agoda? Tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam đứng thứ 3 châu Á Đưa AI vào nền tảng, Agoda chốt chuyến chỉ trong một khung chat

Kết quả từ báo cáo với hơn 3.000 đáp án viên tại 11 quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam cũng chỉ ra rằng nhiều du khách dự định đi ít chuyến hơn nhưng thời gian mỗi chuyến sẽ dài hơn, họ cũng đồng thời ưu tiên những dịch vụ xứng đáng với chi phí bỏ ra và thuận tiện hơn trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, rất nhiều trong số đó đã sử dụng AI như một trợ lý lên kế hoạch du lịch. Cụ thể, hơn một nửa du khách châu Á (53%) sử dụng AI để lên kế hoạch chuyến đi, tăng từ mức 33% của năm trước. Con số này tại Việt Nam là 30% (năm 2025) tăng lên 63% (năm 2026), cao nhất trong số các thị trường tham gia khảo sát.

Một thông tin không kém phần thú vị là du khách Việt đã dần quen với việc sử dụng công cụ AI để lên kế hoạch du lịch. Trong đó, 60% người Việt được khảo sát cho biết sẽ dùng AI để chốt chọn các điểm đến, trong khi 52% sẽ sử dụng công cụ này để so sánh khách sạn hoặc chuyến bay. Ở cả hai tỷ lệ, Việt Nam đều giữ vị trí cao nhất trong số các thị trường được khảo sát. Theo đó, có đến 59% du khách Việt cho biết họ sẽ dùng AI để xây dựng lịch trình.

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi
63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Chưa kể, Việt Nam còn nắm giữ tỷ lệ cao nhất trong 11 thị trường về việc sử dụng AI để: đặt lời nhắc trước chuyến đi (11%), đặt dịch vụ (11%) và xử lý một số việc sau chuyến đi, chẳng hạn như viết bài đánh giá hoặc sắp xếp ảnh (10%).

Dù AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi, nhiều du khách vẫn muốn tự chủ khi đưa ra quyết định đặt dịch vụ. Trên toàn châu Á, 57% người tham gia khảo sát muốn tự đặt phòng khách sạn thay vì giao việc này cho trợ lý AI. Tại Việt Nam, 13% cho biết sẽ an tâm hơn nếu trợ lý AI đến từ một thương hiệu hoặc công ty mà họ tin tưởng. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

Có một điểm rất đáng chú ý là chi phí du lịch thấp vẫn là yếu tố tác động đến du khách nhiều hơn. Tại Việt Nam, 35% người tham gia khảo sát đồng thuận với ý kiến này. Nếu không tính đến yếu tố chi phí, các sở thích và mối quan tâm cá nhân (64%) cùng mạng xã hội (52%) cũng ảnh hưởng đến lựa chọn du lịch của du khách Việt.

Văn hóa đại chúng (Pop culture) cũng góp phần truyền cảm hứng cho các chuyến đi. Tại Việt Nam, 23% người được khảo sát cho biết họ muốn tham quan các địa điểm mà họ thấy trên phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc nhiều sản phẩm văn hóa đại chúng khác, con số này cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số 11 thị trường. Bên cạnh đó, 16% cho biết các sự kiện âm nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao cũng là một trong những lý do để họ quyết định điểm đến.

Một số kết quả khác từ Báo cáo 2027 Asia Travel Pulse của Agoda cũng cho thấy, du khách Việt ghi nhận tỷ lệ cao nhất ở một số khía cạnh liên quan đến xu hướng và hành vi du lịch, cụ thể:

29% quan tâm đến Yếu tố an toàn và Sức khỏe.

6% cho biết nếu các yêu cầu thị thực (visa) linh hoạt và dễ dàng hơn sẽ khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn.

13% thường chọn hoạt động, điểm tham quan hoặc trải nghiệm trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ dưỡng.

60% sẽ sử dụng AI để sàng lọc danh sách các điểm đến tiềm năng.

“AI đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp du khách Việt khám phá các điểm đến và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Đồng thời, những yếu tố thực tế như chi phí và an toàn vẫn ảnh hưởng đáng kế đến lựa chọn của họ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy sở thích cá nhân cũng ảnh hưởng đến việc cân nhắc điểm đến và những hoạt động mà du khách mong muốn trải nghiệm. Những thông tin này góp phần giúp Agoda hiểu rõ hơn về mối quan tâm của du khách Việt khi lên kế hoạch du lịch trong năm tới”. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ.
Agoda báo cáo xu hướng du lịch Châu Á Đông Nam Á du khách Việt AI lên kế hoạch AI Xu hướng dùng AI của người Việt

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Thừa Thiên Huế

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Cảm giác: 38°C
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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00

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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

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Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

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Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

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