Kết quả từ báo cáo với hơn 3.000 đáp án viên tại 11 quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam cũng chỉ ra rằng nhiều du khách dự định đi ít chuyến hơn nhưng thời gian mỗi chuyến sẽ dài hơn, họ cũng đồng thời ưu tiên những dịch vụ xứng đáng với chi phí bỏ ra và thuận tiện hơn trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, rất nhiều trong số đó đã sử dụng AI như một trợ lý lên kế hoạch du lịch. Cụ thể, hơn một nửa du khách châu Á (53%) sử dụng AI để lên kế hoạch chuyến đi, tăng từ mức 33% của năm trước. Con số này tại Việt Nam là 30% (năm 2025) tăng lên 63% (năm 2026), cao nhất trong số các thị trường tham gia khảo sát.

Một thông tin không kém phần thú vị là du khách Việt đã dần quen với việc sử dụng công cụ AI để lên kế hoạch du lịch. Trong đó, 60% người Việt được khảo sát cho biết sẽ dùng AI để chốt chọn các điểm đến, trong khi 52% sẽ sử dụng công cụ này để so sánh khách sạn hoặc chuyến bay. Ở cả hai tỷ lệ, Việt Nam đều giữ vị trí cao nhất trong số các thị trường được khảo sát. Theo đó, có đến 59% du khách Việt cho biết họ sẽ dùng AI để xây dựng lịch trình.

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Chưa kể, Việt Nam còn nắm giữ tỷ lệ cao nhất trong 11 thị trường về việc sử dụng AI để: đặt lời nhắc trước chuyến đi (11%), đặt dịch vụ (11%) và xử lý một số việc sau chuyến đi, chẳng hạn như viết bài đánh giá hoặc sắp xếp ảnh (10%).

Dù AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi, nhiều du khách vẫn muốn tự chủ khi đưa ra quyết định đặt dịch vụ. Trên toàn châu Á, 57% người tham gia khảo sát muốn tự đặt phòng khách sạn thay vì giao việc này cho trợ lý AI. Tại Việt Nam, 13% cho biết sẽ an tâm hơn nếu trợ lý AI đến từ một thương hiệu hoặc công ty mà họ tin tưởng. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

Có một điểm rất đáng chú ý là chi phí du lịch thấp vẫn là yếu tố tác động đến du khách nhiều hơn. Tại Việt Nam, 35% người tham gia khảo sát đồng thuận với ý kiến này. Nếu không tính đến yếu tố chi phí, các sở thích và mối quan tâm cá nhân (64%) cùng mạng xã hội (52%) cũng ảnh hưởng đến lựa chọn du lịch của du khách Việt.

Văn hóa đại chúng (Pop culture) cũng góp phần truyền cảm hứng cho các chuyến đi. Tại Việt Nam, 23% người được khảo sát cho biết họ muốn tham quan các địa điểm mà họ thấy trên phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc nhiều sản phẩm văn hóa đại chúng khác, con số này cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số 11 thị trường. Bên cạnh đó, 16% cho biết các sự kiện âm nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao cũng là một trong những lý do để họ quyết định điểm đến.

Một số kết quả khác từ Báo cáo 2027 Asia Travel Pulse của Agoda cũng cho thấy, du khách Việt ghi nhận tỷ lệ cao nhất ở một số khía cạnh liên quan đến xu hướng và hành vi du lịch, cụ thể:

29% quan tâm đến Yếu tố an toàn và Sức khỏe.

6% cho biết nếu các yêu cầu thị thực (visa) linh hoạt và dễ dàng hơn sẽ khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn.

13% thường chọn hoạt động, điểm tham quan hoặc trải nghiệm trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ dưỡng.

60% sẽ sử dụng AI để sàng lọc danh sách các điểm đến tiềm năng.