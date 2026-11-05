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Mạng xã hội Phật giáo Butta nâng cấp, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động hoằng pháp

Võ Vinh
Võ Vinh
08:24 | 05/11/2026
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Nhân dịp Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, mạng xã hội Phật giáo Butta giới thiệu phiên bản nâng cấp toàn diện, bổ sung nhiều tiện ích phục vụ học tập, thực hành Phật pháp và kết nối cộng đồng.
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Nền tảng hướng tới xây dựng hệ sinh thái hoằng pháp số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và các công nghệ mới.

Butta nâng cấp nền tảng, mở rộng không gian Phật giáo số

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 5-7/11/2026. Nhân dịp này, mạng xã hội Phật giáo Butta giới thiệu phiên bản đổi mới toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động truyền thông, quản trị và hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Đại hội lần thứ X là sự kiện quan trọng, đánh dấu 45 năm thành lập và phát triển GHPGVN, đồng thời tiếp nối truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Đây cũng là lần đầu tiên sau 9 năm, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, với dự kiến 1.465 đại biểu chính thức tham dự.

Mạng xã hội Phật giáo Butta nâng cấp, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động hoằng pháp

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đổi mới hoạt động hoằng pháp và giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động Phật sự.

Theo định hướng này, Trung ương Giáo hội đã chỉ đạo nâng cấp toàn diện mạng xã hội Phật giáo Butta. Phiên bản mới phát triển thêm nhiều không gian và tiện ích Phật giáo số, gồm Thiên đường số, Không gian lễ Phật, Thư viện Phật pháp, học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến, kết nối Tăng Ni - Phật tử, sinh hoạt Phật sự và các hoạt động thiện nguyện cộng đồng.

Thông qua các tiện ích này, người dùng có thể tiếp cận thông tin Phật giáo, tìm hiểu giáo lý, tham gia hoạt động tu học và kết nối cộng đồng trên môi trường trực tuyến.

Trên nền tảng công nghệ hiện có, Butta xây dựng lộ trình từng bước ứng dụng và tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng nơ-ron, Blockchain cùng các giải pháp bảo mật dữ liệu hiện đại.

Mục tiêu là phát triển hệ sinh thái hoằng pháp số thông minh, an toàn, minh bạch, tăng cường kết nối Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng Phật giáo trong nước, quốc tế.

Công nghệ hỗ trợ lan tỏa thông tin Phật giáo chính thống

Chia sẻ tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN cho rằng, trong môi trường mạng hiện nay, những nguồn thông tin chưa đầy đủ về Phật pháp hoặc nội dung lợi dụng tín ngưỡng có thể dẫn đến nhận thức chưa chính xác trong cộng đồng.

Theo Thượng tọa, phiên bản mới của mạng xã hội Phật Giáo Butta chính là thành quả từ những nỗ lực trong công tác truyền thông của Phật giáo là trồng hoa thơm để lấn át cỏ dại.

Mạng xã hội Phật giáo Butta nâng cấp, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động hoằng pháp
Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Thượng tọa cũng nhấn mạnh, những trải nghiệm tâm linh trực tiếp như lễ Phật, thiền định và thực hành theo truyền thống không thể được thay thế hoàn toàn bằng các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, mạng xã hội Phật giáo Butta có thể đóng vai trò hỗ trợ, giúp mọi người tiếp cận kiến thức Phật pháp cơ bản, lắng nghe và thực hành thông qua các tiện ích số thuận tiện hơn.

Việc nâng cấp nền tảng vì vậy không chỉ hướng đến phát triển một mạng xã hội chuyên biệt mà còn góp phần đổi mới phương thức truyền thông, giáo dục và hoằng pháp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là một trong những định hướng của Giáo hội nhiệm kỳ mới

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Đại hội, GHPGVN hiện có hơn 65.000 Tăng Ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, hơn 50.000 Tăng Ni tham gia các khóa an cư kiết hạ; các cơ sở tự viện duy trì hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 Phật tử tu học, sinh hoạt thường xuyên.

Với phương châm “Kỷ cương, Đổi mới, Hiệu lực, Hiệu quả”, Đại hội lần thứ X sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn tổ chức và đề ra những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Mạng xã hội Phật giáo Butta nâng cấp, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động hoằng pháp
Giao diện mạng xã hội Phật giáo Butta.

Theo chương trình, ngày 5/11, Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu, tổ chức lễ đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh và khai trương triển lãm thành tựu 45 năm GHPGVN.

Ngày 6/11, Đại hội tiến hành các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, trình bày tham luận, tổng kết công tác Phật sự giai đoạn 2022-2026 và thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Các nội dung về suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự khóa X cũng được triển khai.

Ngày 7/11, Đại hội tổ chức phiên khai mạc chính thức, công bố kết quả suy tôn, suy cử các chức danh lãnh đạo Giáo hội nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đồng thời xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 8, thông qua Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Việc nâng cấp mạng xã hội Phật giáo Butta trong dịp Đại hội lần thứ X là một trong những hoạt động thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, truyền thông và hoằng pháp của Giáo hội. Qua đó, nền tảng hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận Phật pháp, kết nối cộng đồng và đưa các hoạt động Phật sự lên môi trường số.

Mạng xã hội Phật giáo Butta Chuyển đổi số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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