Tăng đoàn Phật giáo Nepal tổ chức ba Pháp hội lớn tại Việt Nam

Theo kế hoạch, Đoàn Phật giáo Nepal gồm 9 vị Tăng, Ni từ Tu viện Thegchen Lekshey Ling thuộc dòng Truyền thừa Karma Kagyu sẽ có hành trình hoằng pháp tại Việt Nam từ ngày 29/5 đến 2/8.

Đứng đầu đoàn là ngài H.E Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche, một vị Đạo sư trẻ uyên bác, từng tu học và được trao danh vị “Khenpo xuất sắc” tương đương Tiến sĩ Phật học tại Đại học Phật giáo Sakya lâu đời, có năng lực hướng dẫn tâm linh trong tinh thần “bất bộ phái” cho những Phật tử hữu duyên.

Đức H.E Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche.

Rinpoche là người tiếp nhận giáo lý từ nhiều dòng truyền thừa lớn như Kagyu, Nyingma, Gelug và Sakya. Ngài đã hoàn tất chương trình học Cử nhân Tâm lý học tại Malaysia và Tôn giáo học tại Hoa Kỳ.

Trong thời gian ở Việt Nam, ngài Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche tập trung chia sẻ phương pháp hành thiền và trưởng dưỡng bồ đề tâm để chư Phật tử có thể đạt được đời sống an lạc thực tiễn ngay hiện tại.

Giáo pháp cốt lõi này sẽ được truyền giảng trong suốt quá trình diễn ra ba Pháp hội chính theo lời thỉnh cầu của chư Phật tử Việt Nam. Tại các Pháp Hội, chư hành giả sẽ vân tập và cùng nhau hành trì chân ngôn linh diệu của chư Phật và Bổn Tôn, học hiểu ý nghĩa tu tập đàn tràng và nghi thức Cúng dường khói núi.

Pháp hội đầu tiên là Pháp hội trì tụng 100 triệu biến chú Đức Phật A di đà, được tổ chức 3 ngày (27- 29/6 tại Chùa Hưng Tích, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ). Pháp hội nhằm mục đích giúp quý Phật tử hướng tâm đến cõi Tây Phương Cực lạc - quốc độ của Đức Phật A di đà.

Pháp hội khuyến khích chư Phật tử thực hành lòng từ bi, lan tỏa tình yêu thương, sự bao dung, đồng thời rèn luyện trí tuệ để nhận biết chân lý, vượt qua khổ đau. Pháp hội cũng có lễ cầu siêu cho chư hương linh, các anh hùng liệt sĩ cũng như người thân đã khuất của quý Phật tử.

Lễ cầu siêu này được tổ chức trong tinh thần hướng đến lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 và tháng Vu Lan báo hiếu.

Phật tử chào đón Ngài Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche cùng Tăng đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Pháp hội thứ hai trong chương trình hoằng Pháp của ngài Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche là Pháp hội Phật Đảnh Tôn Thắng - Namgyalma, diễn ra trong 3 ngày 4- 6/7 tại Chùa Pháp Vân, Hà Nội.

Chư Tăng, Ni, phật tử có cơ hội đón nhận sự gia trì và ban phước với hơn 8.000 vật phẩm cúng dường được thực hiện công phu, gồm 1.000 Torrma, 1.000 Tháp hương, nhiều lễ phẩm thủ công…

Cuối cùng, nhằm gia tăng cơ hội giác ngộ và tiếp nối nguồn năng lượng thiêng liêng cho chư Tăng, Ni, phật tử, Tăng đoàn của ngài Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche sẽ tổ chức Pháp hội Đạo sư Tài bảo - Lama Norlha trong 3 ngày (11-13/7 tại Chùa Sủi, xã Phúc Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Pháp hội mang ý nghĩa cầu nguyện quốc thái dân an, sự thịnh vượng cho cộng đồng, đồng thời khai mở sự hòa hợp giữa tâm linh và hiện thực, với các hoạt động: Lễ khóa sáng - Tụng trì - Thuyết pháp; Cúng dường Mandala - Cúng khói - Giao cảm đạo vị.

Các Pháp hội dự kiến thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử và hành giả từ các truyền thống Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa tại Việt Nam. Hoạt động lần này không chỉ góp phần kết nối tâm linh quốc tế mà còn tạo cơ hội cho cộng đồng hành trì, tích lũy công đức và cầu nguyện cho thế giới an hòa, chúng sinh an lạc.