Nhằm khơi dậy và phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân và báo ân các bậc tiền bối, các AHLS; ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc trong hiện tại và muôn đời mai sau, Chương trình Vu Lan - Đạo Hiếu và Dân tộc năm 2025 được tổ chức với nhiều hoạt hoạt động ý nghĩa tri ân, thiện nguyện, an sinh xã hội... Cụ thể như sau:

Hành trình tri ân - Thắp nén tâm hương giữa đất thiêng Quảng Trị

Tháng 7/2025, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 50 năm thống nhất đất nước, Ban Tổ chức Chương trình thực hiện Hành trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn - Quảng Trị, vùng đất linh thiêng nơi từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh Đức Vũ

Trong hàng triệu trái tim Việt Nam, Nghĩa trang Trường Sơn là biểu tượng thiêng liêng của ý chí chiến đấu, của máu xương đã thấm sâu vào lòng đất mẹ. Viếng nghĩa trang không đơn thuần là một nghi lễ mà là hành trình thức tỉnh tâm linh, thấu hiểu cái giá của hòa bình. Đây là dịp để các thế hệ hôm nay - đặc biệt là người trẻ - trải nghiệm trực quan không gian linh thiêng từ quá khứ hào hùng của cha/ông và các thế hệ đi trước.

Truyền thống văn hóa Phật giáo bắc nhịp cầu nối giữa đạo Hiếu và đạo Lý, giữa cõi tâm linh và hiện thực nhân sinh, trách nhiệm tiếp nối truyền thống lịch sử trong mạch nguồn của ơn quốc gia đồng bào, sự đồng hành giữa đạo pháp và dân tộc.

Hành trình ươm mầm - Tiếp sức đến trường nơi núi rừng Tây Bắc

Đồng hành cùng chủ trương miễn học phí toàn quốc của Chính phủ, dự kiến đầu tháng 08/2025, hành trình “Ươm mầm yêu thương” sẽ đến với các em nhỏ vùng cao Tây Bắc.

Tại đây, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, các suất học bổng đầu năm học mới. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tiếp nối tình thương, trách nhiệm, và niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.

Cuộc thi viết và vẽ tranh online “Thắp đạo hiếu – Sáng hồn dân tộc”

Từ ngày 3/06 đến hết 31/7/2025, BTC sẽ kiến tạo sân chơi ý nghĩa dành cho mọi đối tượng từ 10 tuổi trở lên, được triển khai trên nền tảng trực tuyến: Cuộc thi viết và vẽ tranh sáng tác các tác phẩm về Chủ đề “Thắp đạo hiếu - Sáng hồn dân tộc”.

Cuộc thi góp phần hiện đại hóa việc truyền cảm hứng đạo Hiếu, phù hợp với mọi tầng lớp, đặc biệt là người trẻ. Với hình thức thi viết và vẽ tranh, cuộc thi khuyến khích người dự thi thể hiện tình cảm hiếu thảo một cách sáng tạo và chân thật.

Chương trình Vu Lan - Đạo Hiếu và Dân tộc năm 2025 sẽ kéo dài từ 3/6 đến hết 30/8/2025.

Những bài dự thi xuất sắc sẽ được chọn để trưng bày và biểu dương trong đêm Giao lưu Nghệ thuật Vu lan vào cuối tháng 8/2025. Đồng thời, các tác phẩm tiêu biểu cũng sẽ được tổng hợp, tuyển chọn và in thành sách, như một dấu ấn đẹp về lòng hiếu thảo và tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Thời gian nhận tác phẩm: Kể từ ngày họp báo công bố Sự kiện đến hết ngày 31/07/2025.

Đêm Giao lưu Nghệ thuật Vu Lan “Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc”

Khép lại chuỗi hoạt động xuyên suốt mùa Vu lan là đêm nghệ thuật giao lưu đặc biệt mang tên “Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc”, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ, thứ 7 ngày 30/08/2025 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.

Đặc biệt, đêm giao lưu sẽ có sự hiện diện và chia sẻ đầy xúc động của chư tôn đức tăng, ni về “Dấu ấn tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc” qua các thời kỳ.

Đại sứ Hiếu Hạnh của Chương trình là Danh ca Ngọc Sơn, và sự tham gia của các nghệ sĩ: Ca sỹ Bảo Trâm, Ca sỹ Quách Tuấn Du,... cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác, mang đến những tiết mục nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc, tôn vinh đạo lý hiếu hạnh và khát vọng hòa bình.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Chương trình Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025 nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi của đạo Hiếu trong đời sống hiện đại: Hiếu Đạo - Cội nguồn tâm linh; Hiếu Kính - Trọn vẹn nghĩa tình; Hiếu Lễ - Nếp sống văn hóa; Hiếu Trung - Lòng son với dân tộc; Hiếu Tín - Giữ trọn niềm tin.

Chương trình “Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025” được tổ chức là nén tâm hương thành kính tri ân của thế hệ con cháu hôm nay và mai sau kính dâng lên hương linh những người đã khuất, các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đề cao đức hạnh của lòng hiếu thảo, tinh thần tri ân và báo ân, biết ơn nguồn cội tổ tông, giáo lý Phật giáo đề cao hạnh thực hành tâm hương. Trong muôn loài hoa, dù là loại hương hoa tinh túy nhất của đất trời, hương vị của nó cũng chỉ bay theo chiều gió. Chỉ có duy nhất tâm hương là tỏa khắp muôn phương đi ngược chiều gió, đi ngược lại cả quy luật của tạo hóa.

Hiếu hạnh cũng là một trong những đức tính của tâm hương, làm sao để tâm hương lan tỏa và thấm đượm vào cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cá nhân, không phân biệt tôn giáo, màu da hay sắc tộc. Vu Lan không chỉ là một mùa lễ, mà là hành trình sống để tri ân. Hãy yêu thương khi còn có thể, hãy báo hiếu bằng hành động và hãy để hiếu hạnh trở thành ngọn đuốc soi sáng đường đời.