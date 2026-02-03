Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM tri ân những tấm lòng vì nạn nhân da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (VAVA HCM) TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Hội nhóm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam quốc tế (HOAVAVA) đã tổ chức hội nghị tổng kết và tri ân công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025.

Hội nghị nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp quý báu của các cá nhân và tổ chức đã luôn đồng hành trong các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh báo cáo tổng kết năm 2025.

Đến tham dự Hội nghị có Đồng chí Trung tá Nguyễn Thành Nhiên - Phó Chủ nhiệm Hậu cần kỷ thuật Bộ tư lệnh TP HCM, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM, ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, ông Đinh Trần Thanh Tâm - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất, Thiếu tướng - Anh hùng LLVT Trần Ngọc Thố - Nguyên Nguyên chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Của - UV BCH - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào Hội Cựu chiến binh TP HCM, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban công tác phi chính phủ nước ngoài Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM cùng đại diện các cơ quan ban, ngành đoàn thể tại TP HCM.

Về phía Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM có sự tham dự của Thiếu tướng - GSTS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội VAVA TP HCM và các ông bà trong Ban thường vụ Hội VAVA TP HCM. Đặc biệt có sự tham dự của bà Trần Tố Nga nạn nhân tiêu biểu của Hội VAVA TP HCM, người hiện nay đang không mệt mỏi trên con đường kiện các công ty hoá chất Mỹ, đòi công lý cho những người bị nhiễm chất độc hoá học của các Công ty và Chính phủ Mỹ.

Ông Kim Dae Jong Chủ tịch Hội nhóm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam quốc tế HOAVAVA phát biểu về sự hợp tác , đồng hành cùng Hội VAVA TP HCM trong năm 2026.

Về phía Hội HOAVAVA có ông Kim Dae Jong - Chủ tịch Hội, ông Lê Bum Sô - Tổng Thư ký Hội, ông Ki Do Seung - Trưởng ban chiến lược Hội, Jong Young Sik - Trưởng ban cố vấn, ông Lê Chung Geun - Chủ tịch công ty C&N Vina, bà Kim Chun Suk - Chủ tịch Hội phụ nữ Hàn Quốc tại Tp.HCM, ông Son Young Wan - Trưởng ban Hỗ trợ nạn nhân thiên tai, ông Park Hê Young - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc, bà Joo Ok Ja - Chủ tịch Hội người cao tuổi Hàn Quốc, ông Kim Young Seon - Phó Chủ tịch Hội Ẩm thực Hàn Quốc, ông Yoon Young Seok - Chủ tịch Hội gia đình Hàn - Việtoong Shim II Yong - Chủ tịch Hội Doanh nhân Hàn Quốc cùng các ông bà là các doanh nhân, đối tác, tổ chức đến từ Hàn Quốc.

Hội NNCĐDC/dioxin TP.HCM là tổ chức Hội đặc thù nên phần lớn hội viên đều là người cao tuổi, sức khỏe hạn chế. Trong năm 2025, đối với công tác vận động nguồn lực, chăm lo cho NNCĐDC/dioxin, Hội NNCĐDC/dioxin TP HCM đã thực hiện tốt công tác là cầu nối vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho NNCĐDC/dioxin, những trường hợp hội viên khó khăn, đau bệnh nặng… Hội đã tổ chức phối hợp tổ chức chương trình giải golf tháng 5/2025, hỗ trợ cho Hội VAVA Long an cho hơn 200 nạn nhân, trao quà trung thu tại các cơ sở tại TP HCM 350 phần và rất nhiều các hoạt động nhân văn, ý nghĩa khác được Hội VAVA TP HCM triển khai trong năm 20225.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng quà cho Hội viện Hội VAVA TP HCM

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng - GSTS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội VAVA TP HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội NNCĐDC/dioxin TP HCM đạt được thời gian qua. Đồng chí mong muốn Hội NNCĐDC/dioxin TP HCM và các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành các công trình, hoạt động gắn với đợt cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thành phố và cả nước trong năm 2025 vừa qua; quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội VAVA TP HCM nhấn mạnh, Hội NNCĐDC/dioxin TP HCM cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt các chương trình hoạt động chăm lo cho hội viên trong dịp Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026 sắp tới; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn…

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng Thiếu tướng.PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh trao quà tới các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức mong rằng các hoạt động hỗ trợ nạn nhân sẽ tiếp tục được duy trì và lan toả rộng rãi hơn nữa. Đồng thời Hội VAVA TP HCM kính mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ nhiệt thành để hội thực hiện tiếp sứ mệnh chăm lo cho 5 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm uỷ viên và và ban cố vấn Hội HOAVAVA, trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng Hội VAVA TP HCM đã tích cực tham gia công tác xây dựng Hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” TP HCM năm 2025. Chương trình hội nghị kết thúc với phần ký kết giữa Hội VAVA TP HCM và Hội HOAVAVA cùng các nhà tài trợ đồng hành cùng hội trong những năm tiếp theo.