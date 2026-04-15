Sắp ra mắt tháp khách sạn Sky Vista

Sky Vista thuộc Lasong Hotel & Villas, tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp nơi giao thoa giữa dòng sông Mã và bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), vốn được biết đến là một điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Cùng với hệ thống phòng nghỉ và các dịch vụ cao cấp, Sky Vista đánh dấu bước tiến mới, hứa hẹn thiết lập chuẩn mực nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe đầy cảm hứng tại bờ biển Bắc Trung Bộ.

Sky Vista – mảnh ghép mới trong tổ hợp Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn by The Unlimited Collection.

Sky Vista lấy cảm hứng từ chủ đề “Đại Hải trình”, mang trọn vẹn tinh thần lãng mạn của những chuyến đi khám phá biển khơi, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cao cấp được nuôi dưỡng từ những giá trị văn hóa bản địa.

Hệ thống phòng nghỉ của Sky Vista được thiết kế tinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình, cặp đôi và khách đoàn với hai hạng chính: Grand Deluxe (lý tưởng cho những kỳ nghỉ lãng mạn) và Executive Suite (rộng rãi, hoàn hảo cho các gia đình). Mỗi không gian đều sở hữu ban công riêng với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra đại dương hoặc thành phố, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và được chăm chút bởi các chi tiết thiết kế đề cao sự thư giãn.

Một trong các điểm nhấn của Sky Vista là trải nghiệm chăm sóc sức khỏe với tổ hợp Jjimjilbang chuẩn Hàn Quốc, mang đến một hành trình phục hồi thể chất và tinh thần toàn diện. Du khách được mời gọi bước vào quy trình trị liệu 14 bước độc đáo, kết hợp hài hòa giữa thủy trị liệu tại các bể ngâm nóng – lạnh và nhiệt trị liệu qua hệ thống 9 phòng xông hơi chuyên biệt như: đá Ganbanyoku, đất sét vàng, đá muối Himalaya và phòng Oxy Hinoki…

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng của hạng phòng Executive Suite cao cấp nhất tại Sky Vista.

Song hành cùng Jjimjilbang, La Bông Spa mang đến các liệu trình massage và chăm sóc cơ thể chuyên sâu. Sự hợp tác cùng thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Việt Nam Cocoon khẳng định cam kết của Sky Vista hướng tới triết lý chăm sóc sức khỏe bền vững, sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, lành tính. Không gian bể bơi bốn mùa quy mô lớn, được bảo trì bởi hệ thống robot làm sạch hiện đại, đảm bảo du khách có thể tận hưởng làn nước thư giãn vào mọi thời điểm trong năm.

Trải nghiệm ẩm thực tại Sky Vista là sự thăng hoa của đa dạng nền văn hóa. Nhà hàng The Deck Sầm Sơn mang đến cho du khách trải nghiệm tinh hoa ẩm thực quốc tế cùng các đặc sản hải sản địa phương. Nhà hàng Lá Lúa lại mang đến làn gió mới với thực đơn thuần chay giao thoa tinh tế giữa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc.

Sky Vista tiên phong mô hình Jjimjilbang 5 sao chuẩn Hàn Quốc với 9 phòng xông chuyên biệt.

Đặc biệt, The U-Bar và 4-Season Bar mang đến những không gian thư giãn đầy phong cách để du khách nhâm nhi các thức uống hảo hạng. Hệ sinh thái tiện ích còn được làm phong phú thêm với không gian Kids' Club vui nhộn và phòng Gym hiện đại, trọn vẹn hóa kỳ nghỉ cho mọi lứa tuổi.

Tổng Quản lý Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn Remco Christiaan Vaatstra nhấn mạnh, việc đưa Sky Vista vào khai thác đã hoàn thiện tầm nhìn vươn xa của Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn. “Chúng tôi tự hào giới thiệu một điểm đến tích hợp hoàn hảo với chiến lược du lịch “Hương sắc Bốn mùa” của Thanh Hóa, thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại bờ biển phía Bắc Việt Nam. Cùng nhau, Ocean Vista và Sky Vista kiến tạo nên một tổ hợp nghỉ dưỡng mà ở đó, mọi du khách – từ các gia đình, các cặp đôi cho đến khách đoàn – đều tìm thấy một không gian được thiết kế dành riêng cho mình” – ông Remco Christiaan Vaatstra chia sẻ.