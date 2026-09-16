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MediaTek Dimensity 9600 Pro sẽ hiện diện trên các mẫu smartphone cao cấp vào cuối năm nay

Hồng Nhung

Hồng Nhung

20:05 | 16/09/2026
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Được xây dựng trên tiến trình 2nm tiên tiến, Dimensity 9600 Pro mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng và hiệu suất cho Agentic AI, chơi game, nhiếp ảnh di động và khả năng đa nhiệm, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng khi xử lý đa nhân lên đến 61%.
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Vi xử lý cao cấp này đánh dấu một cột mốc công nghệ quan trọng mới của Media Tek cũng như tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới công nghệ với Dimensity 9600 Pro. Với công nghệ bán dẫn thế hệ mới (next-generation silicon) được đưa vào dòng Dimensity, Dimensity 9600 Pro mở ra nhiều khả năng đột phá, kết hợp hiệu năng hàng đầu, khả năng tối ưu năng lượng và những trải nghiệm Agentic AI (AI có khả năng chủ động thực hiện tác vụ) tiên tiến.

AI đang giữ vai trò trung tâm trong trải nghiệm smartphone. Khi nhu cầu của người dùng thay đổi ngày càng nhanh, các thiết bị cần được nâng cao cả hiệu năng, hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng xử lý thông minh để đáp ứng những yêu cầu đó. Dimensity 9600 Pro đáp ứng những nhu cầu này với kiến trúc Native AI, đồng thời cải thiện cả hiệu năng lẫn hiệu quả sử dụng năng lượng, qua đó mang đến những trải nghiệm Agentic AI thế hệ mới.” Ông JC Hsu, Phó Chủ tịch cấp cao tại MediaTek kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Truyền thông Không dây, chia sẻ.

Cụ thể, MediaTek Dimensity 9600 Pro được trang bị CPU với thiết kế 2+3+3 All Big Core, mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn, khả năng phản hồi tốt hơn, đồng thời giảm tới 61% mức tiêu thụ điện năng khi xử lý đa lõi. Kiến trúc này gồm hai lõi C2-Ultra có xung nhịp lên đến 4,55GHz, ba lõi lớn C2-Pro ở mức 4,35GHz và ba lõi lớn C2-Pro ở mức 3,1GHz. So với thế hệ trước, Dimensity 9600 Pro mang lại hiệu năng đơn lõi cao hơn tới 17% và hiệu năng đa lõi cao hơn tới 15%.

MediaTek Dimensity 9600 Pro sẽ hiện diện trên các mẫu smartphone cao cấp vào cuối năm nay
MediaTek Dimensity 9600 Pro được trang bị CPU với thiết kế 2+3+3 All Big Core, mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn, khả năng phản hồi tốt hơn, đồng thời giảm tới 61% mức tiêu thụ điện năng khi xử lý đa lõi.

Về trải nghiệm AI

Với kiến trúc NPU kép cùng Agentic AI Engine trên Dimensity 9600 Pro được thiết kế để hỗ trợ thế hệ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị tiếp theo, giúp smartphone có khả năng nhận biết, suy luận và hành động thông minh hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho các trải nghiệm AI.

NPU Super Efficient thế hệ thứ hai giúp giảm 40% mức tiêu thụ điện năng cho các tác vụ AI luôn hoạt động. Trong khi đó, NPU 1090 mang lại hiệu năng xử lý đầu vào của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cao hơn 51%, số token được tạo ra trên mỗi watt cao hơn 55%*, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng AI phức tạp ngay trên thiết bị, bao gồm các mô hình có quy mô lên đến 30 tỷ tham số.

Nhờ đó, Dimensity 9600 Pro mở ra những khả năng Agentic AI mới như phân tích thông minh dữ liệu trên thiết bị, chủ động hỗ trợ người dùng và đưa ra các phản hồi được cá nhân hóa dựa trên sở thích của từng người, hoạt động như một “bản sao số” của người dùng.

Kiến trúc AI Computing Fusion trên Dimensity 9600 Pro kết hợp CPU và NPU, tạo nền tảng mạnh mẽ cho khả năng xử lý AI. Kiến trúc này được hỗ trợ bởi bộ nhớ đệm dung lượng lớn 34,5MB, đồng thời lần đầu tiên tích hợp bộ nhớ LPDDR6 và chuẩn lưu trữ UFS 5.0.

Dimensity Scheduling Engine được nâng cấp giúp phối hợp giữa phần cứng và phần mềm để phân bổ thông minh tài nguyên xử lý, năng lượng và bộ nhớ. Nhờ đó, các nhà sản xuất smartphone có thể phát triển những hệ thống vừa có tốc độ xử lý nhanh, vừa tối ưu điện năng, đồng thời duy trì nhiều ứng dụng hoạt động mượt mà trong nền.

Về trải nghiệm chơi game

Được tích hợp GPU G2-Ultra NX, Dimensity 9600 Pro mang lại hiệu năng chơi game mạnh mẽ. GPU thế hệ mới cho hiệu năng đỉnh cao hơn tới 27%, giảm 24% mức tiêu thụ điện năng ở hiệu năng đỉnh và tăng 18% tốc độ xử lý ray tracing, qua đó mang đến trải nghiệm chơi game chất lượng tương đương console ngay trên thiết bị với tốc độ khung hình lên đến 185fps.

Trên nền tảng GPU mạnh mẽ này, kiến trúc MediaTek Dimensity Neural Graphics Architecture mới kết hợp khả năng xử lý của GPU và AI. MediaTek HyperEngine tiếp tục tối ưu trải nghiệm chơi game, mang lại hình ảnh độ phân giải cao, chuyển động mượt mà và cảm giác nhập vai hơn.

Khả năng xử lý hình ảnh chất lượng cao

Nhờ được trang bị bộ xử lý hình ảnh Imagiq 1290 ISP cùng kiến trúc Dimensity AI Imaging Fusion Architecture mới, kết hợp khả năng của ISP và NPU, Dimensity 9600 Pro có thể nâng cao chất lượng nhiếp ảnh điện toán và hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Nền tảng này hỗ trợ quay chuyển động ở tốc độ 60fps với sự hỗ trợ của NPU, đồng thời lần đầu tiên đưa khả năng quay video siêu chậm 4K240 với đầu ra trực tiếp lên nền tảng Dimensity. Ngoài ra, Dimensity 9600 Pro còn hỗ trợ 4K60 AI True Color Tone, quay 4K120 cinematic log và khả năng xử lý hình ảnh 17EV, giúp tạo ra hình ảnh và video chất lượng cao trong nhiều điều kiện quay chụp khác nhau.

Bên cạnh người anh đầy tài năng, cậu em MediaTek Dimensity 9600M cũng không hè kém cạnh khi có thể mang trải nghiệm flagship đến với nhiều người dùng hơn nhờ kết hợp các lõi xử lý hiệu năng cao đặc trưng của MediaTek, thế mạnh trong tối ưu năng lượng cùng những công nghệ phần cứng và phần mềm tiên tiến của hãng.

Trên các phương diện từ AI, xử lý hình ảnh, chơi game đến hiệu năng sử dụng hằng ngày, Dimensity 9600M được trang bị Agentic AI Engine và Dimensity Scheduling Engine thế hệ mới nhất, mang lại trải nghiệm thông minh, phản hồi nhanh và tiết kiệm năng lượng.

NPU mạnh mẽ cho phép Dimensity 9600M xử lý các tác vụ AI tiên tiến ngay trên thiết bị, bao gồm khả năng nhận biết liên tục và xử lý hình ảnh bằng AI theo thời gian thực. Trong khi đó, ISP hỗ trợ xử lý hình ảnh chất lượng chuyên nghiệp và khả năng theo dõi đối tượng theo thời gian thực. Đối với nhu cầu chơi game, MediaTek HyperEngine mang lại trải nghiệm mượt mà với tốc độ khung hình lên đến 185fps, trong khi các công nghệ kết nối tiên tiến giúp duy trì kết nối di động nhanh và ổn định. Những khả năng này kết hợp với nhau để mang đến trải nghiệm smartphone phản hồi nhanh hơn, thông minh hơn và sống động hơn, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng

MediaTek Dimensity 9600 Pro sẽ hiện diện trên các mẫu smartphone cao cấp vào cuối năm nay
MediaTek Dimensity 9600 Pro sẽ hiện diện trên các mẫu smartphone cao cấp vào cuối năm nay

Media Tek cho biết, những mẫu smartphone đầu tiên sử dụng MediaTek Dimensity 9600 Pro và Dimensity 9600M sẽ được ra mắt trong quý này.

Media Tek Dimensity 9600 Pro vi xử lý smartphone cao cấp

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Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
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Khánh Hòa

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25°C
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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲70K 14,560 ▲70K
Trang sức 99.99 13,970 ▲70K 14,570 ▲70K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
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