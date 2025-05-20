Công nghệ số
MediaTek mang gì đến Computex 2025?

Hồng Nhung

Hồng Nhung

10:53 | 20/05/2025
Hôm nay, tại Computex 2025, MediaTek mang đến những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực điện toán AI với chủ đề “AI cho mọi người: Từ biên đến đám mây”.
Tại đây, tiến sĩ Rick Tsai, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của MediaTek, có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc triển lãm, mang đến những phân tích sâu sắc về vai trò của AI, 6G, điện toán biên và điện toán đám mây trong quá trình chuyển đổi số. Ông cũng chia sẻ về tầm nhìn của MediaTek trong việc kiến tạo một thế giới kết nối và thông minh - từ biên đến đám mây – cho tất cả mọi người.

“Chúng tôi mong muốn làm nổi bật bề dày kinh nghiệm của MediaTek trong các sản phẩm và công nghệ kết nối, điện toán và đa phương tiện. Các giải pháp toàn diện từ biên đến đám mây này thể hiện danh mục sản phẩm tiên tiến của chúng tôi và sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái toàn cầu, nhằm mang đến những trải nghiệm được hỗ trợ bởi AI trên nhiều ứng dụng khác nhau và thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi AI tạo sinh.” Ông Joe Chen, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của MediaTek, nhấn mạnh.

Điện toán lai sẽ mở ra kỷ nguyên AI mới

Để giải quyết tình trạng phân mảnh thông tin trong kỷ nguyên AI tạo sinh, MediaTek đã phát triển phương pháp điện toán lai, một sự kết hợp đột phá giữa khả năng xử lý và kết nối. Phương pháp này thúc đẩy sự cộng tác mạnh mẽ hơn giữa các tác nhân AI khác nhau, đồng thời tạo điều kiện tương tác mượt mà trong toàn bộ hệ sinh thái AI. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, MediaTek sẽ trình diễn Cổng AI Tạo Sinh 5G đầu tiên trên thế giới. Thiết bị này hợp nhất nền tảng 5G FWA hàng đầu của MediaTek với năng lực AI tạo sinh giúp mang đến hiệu suất vượt trội, bảo mật vững chắc, băng thông rộng lớn và độ trễ cực thấp.

Sau khi hoàn thành các thử nghiệm PoC thành công để chứng minh tính khả thi với một nhà cung cấp hạ tầng viễn thông hàng đầu, sản phẩm này đã vinh dự nhận giải thưởng Computex Best Choice Award năm nay.

Từ ý tưởng này, MediaTek trình diễn tầm nhìn về ngôi nhà thông minh, được kết nối toàn diện thông qua AI Hub, một trung tâm kết nối các thiết bị gia dụng. Tại đây, các tác tử AI tích hợp trên thiết bị sẽ phối hợp như những trợ lý cá nhân được tùy chỉnh. MediaTek và NVIDIA cũng sẽ cùng nhau giới thiệu một giải pháp "edge cloud", bao gồm "RAN-cloud" (kết hợp các nút Mạng Truy cập Vô tuyến (RAN) với tài nguyên điện toán) và "device cloud" (bao gồm tài nguyên điện toán trên thiết bị). Giải pháp này mang lại độ trễ thấp, bảo mật cấp nhà mạng và khả năng quản trị dữ liệu cá nhân vượt trội trong các tình huống ứng dụng AI tác tử và phân bổ tài nguyên động.

Nâng tầm AI, đột phá của MediaTek

Để tạo ra một cuộc cách mạng mới trong hệ sinh thái công nghệ AI và đám mây, MediaTek đã hợp tác với NVIDIA để ra đời siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell dành cho NVIDIA DGX Spark. Mối quan hệ hợp tác này kiến tạo nên siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới dành cho các nhà phát triển đám mây, mang lại hiệu suất chưa từng có với 1000 TOPS. DGX Spark được thiết kế để vận hành các mô hình AI với quy mô lên đến 200 tỷ tham số trực tiếp trên thiết bị, mang sức mạnh AI của NVIDIA trực tiếp đến với máy tính để bàn.

Các giải pháp ASIC tùy chỉnh của MediaTek được thiết kế riêng cho bộ tăng tốc AI và trung tâm dữ liệu, giải quyết những phức tạp ngày càng gia tăng của điện toán mật độ cao và mạng tốc độ cao trong thiết kế silicon tùy chỉnh.

Nền tảng MediaTek Dimensity Auto tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực ô tô thông minh, kết nối và được xác định bằng phần mềm. Các giải pháp Dimensity Auto Cockpit cung cấp nền tảng phần cứng và phần mềm có khả năng mở rộng linh hoạt, tích hợp các tính năng AI tiên tiến. Chipset Dimensity Auto Cockpit C-X1 hàng đầu của nền tảng này kết hợp các mô hình AI tạo sinh mới nhất với công nghệ âm thanh AI, mang đến dịch vụ trợ lý ảo cá nhân hóa. Nền tảng Dimensity Auto Cockpit còn hỗ trợ độ phân giải 8K và HDR Dolby Vision, cùng với Dolby Atmos, cho trải nghiệm giải trí trên xe thực sự đỉnh cao.

Cụ thể, chip flagship Dimensity Auto Connect MT2739 sở hữu công nghệ 5G DSDA 3Tx đầu tiên trên thế giới dành cho ô tô, khả năng nhận diện tình huống lái xe thông minh và tối ưu hóa mạng dựa trên AI, tự động chuyển đổi giữa các chế độ kết nối theo nhu cầu thời gian thực. Điều này giúp cải thiện đáng kể tốc độ và độ ổn định kết nối, nâng cao trải nghiệm tổng thể cho người dùng. MediaTek cũng sẽ trình diễn tính năng 5G NG eCall, trong trường hợp xảy ra va chạm nghiêm trọng, xe sẽ tự động thực hiện cuộc gọi khẩn cấp để được hỗ trợ.

Được thiết kế cho một loạt các thiết bị IoT đa dạng, từ nhà thông minh, bán lẻ thông minh đến các ứng dụng công nghiệp và thương mại, nền tảng MediaTek Genio IoT hỗ trợ các mô hình AI tạo sinh mới nhất, giao diện người-máy (HMI), công nghệ đa phương tiện và kết nối tiên tiến.

Cùng với nhiều đối tác khác nhau, MediaTek mang đến các ứng dụng theo ngành dọc bao gồm bảng điều khiển xe máy, cánh tay robot, bán lẻ, y tế và robot dịch vụ. Để giải quyết vấn đề phân mảnh của thị trường IoT, nền tảng Genio cung cấp một bộ công cụ phát triển toàn diện. Theo đó, nền tảng này tích hợp NVIDIA TAO, một bộ công cụ huấn luyện mô hình trong công cụ phát triển AI NeuroPilot của MediaTek, tạo ra một môi trường phát triển AI biên toàn diện, hỗ trợ các hệ điều hành Android, Yocto Linux và Ubuntu.

Nền tảng Genio 720/520 mới ra mắt tích hợp khả năng AI tạo sinh, mang lại giá trị gia tăng cho các ứng dụng theo ngành dọc. Đây là thành quả của sự hợp tác giữa MediaTek với các đối tác IoT lớn trong và ngoài nước, như Advantech, ADLINK và VIA.

Điện thoại thông minh và thiết bị đeo thông minh mới sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ đa ăng-ten, là thành quả của sự hợp tác giữa MediaTek với các đối tác, cho phép một thiết bị đeo tổng hợp và nhận tín hiệu 5G/6G thông qua một thiết bị khác ở gần, giúp tăng đáng kể thông lượng truyền dữ liệu.

Đồng thời, MediaTek Filogic Wi-Fi sẽ giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng với các tính năng được tăng cường bởi AI. Công nghệ này phát hiện chính xác các nguồn gây nhiễu, tự động điều chỉnh cài đặt và xác định các ứng dụng khác nhau trên nhiều thiết bị để phân bổ băng thông một cách thông minh. Những khả năng này đảm bảo hoạt động mượt mà hơn cho các tình huống đòi hỏi độ trễ thấp.

Bên cạnh đó, công nghệ mạng không gian (NTN) 5G-Advanced LEO NR thế hệ tiếp theo, hàng đầu trong ngành của MediaTek, hoạt động trên Ku-band cũng lần đầu tiên được trình diễn tại Computex 2025.

Trải nghiệm màn hình thông minh mới với công nghệ điện toán biên

MediaTek cũng sẽ khai thác chuyên môn sâu rộng về đa phương tiện để hỗ trợ điện toán biên, trong đó SoC điều khiển làm mờ cục bộ RGB mini-LED với hơn 15.000 vùng đầu tiên trên thế giới dành cho màn hình lớn. Giải pháp này mang đến độ sáng cao, gam màu rộng, mức tiêu thụ điện năng thấp và khả năng tương thích với các kích thước màn hình lớn.

So với OLED, RGB mini-LED tăng độ sáng lên 276%, mở rộng gam màu thêm 18%, tiết kiệm 20% điện năng ở cùng kích thước và vượt trội hơn OLED 18% về giới hạn kích thước. Và so với White mini-LED, RGB mini-LED cải thiện góc nhìn 14%, mở rộng gam màu 16% và giảm mức tiêu thụ điện năng 10%.

Ngoài ra, MediaTek cũng giới thiệu bộ xử lý nâng cấp hình ảnh 8K 60Hz tích hợp AI đầu tiên trên thế giới, với khả năng xử lý từng điểm ảnh cho độ trễ khung hình bằng không và tính năng nhận diện cảnh thông minh cho hình ảnh siêu thực, mà không cần hệ điều hành riêng biệt. Giải pháp này phù hợp cho cả màn hình dân dụng và thương mại.

Chi tiết về MediaTek tại Computex 2025, ghé thăm gian hàng M0806 hoặc truy cập: https://www.mediatek.com/computex2025

