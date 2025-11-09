Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Google ký thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay về tín chỉ carbon

Hành động này nằm trong nỗ lực của các Big Tech bù đắp khí thải khổng lồ từ trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Theo Alphabet công ty mẹ Google, lượng phát thải từ điện năng tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu và văn phòng đã tăng mạnh, thúc đẩy nhu cầu tín chỉ carbon chất lượng cao từ lĩnh vực tái trồng rừng non trẻ tại Brazil.

Năm ngoái, Alphabet cam kết đầu tư hơn 100 triệu USD vào các công nghệ loại bỏ carbon như khoáng hóa đá, than sinh học (biochar) và thu hồi carbon trực tiếp từ không khí. Tuy nhiên, Google khẳng định trồng rừng vẫn là giải pháp hiệu quả và ít rủi ro nhất.

Theo ông Randy Spock (Trưởng bộ phận tín chỉ carbon của Google), cho rằng công nghệ giảm carbon đáng tin cậy nhất chính là quang hợp, nhấn mạnh quá trình tự nhiên mà cây xanh hấp thụ CO₂ để tạo ra oxy và đường.

Google kiên quyết không sử dụng tín chỉ REDD (giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng) do thị trường này từng vướng cáo buộc gian lận và liên quan đến khai thác gỗ trái phép tại Brazil. Thay vào đó, Google đồng sáng lập Liên minh Symbiosis cùng Meta, Microsoft, Salesforce và McKinsey, nhóm người mua lớn cam kết áp dụng tiêu chí nghiêm ngặt về khoa học và minh bạch. Ngày 6/11, liên minh kết nạp thêm Bain & Company và REI Co-op, đặt mục tiêu ký hợp đồng hơn 20 triệu tấn tín chỉ carbon đạt chuẩn cao vào năm 2030.

Bà Julia Strong (Giám đốc điều hành Symbiosi) nhận định Brazil là thị trường trọng điểm với nhiều dự án cần phê duyệt, kỳ vọng số lượng dự án đạt chuẩn sẽ sớm tăng mạnh. Trong bối cảnh Brazil là nước chủ nhà COP30 với chủ đề “Hội nghị vì Rừng” và nhận cam kết 5 tỷ USD từ Quỹ “Rừng nhiệt đới mãi xanh” do Brazil, Na Uy, Indonesia thành lập ngày 6/11. Giám đốc Julia Strong (Symbiosis) kỳ vọng Brazil sớm có thêm nhiều dự án đạt chuẩn.

Do nguồn cung tín chỉ chất lượng cao còn hạn chế trong khi nhu cầu từ các tập đoàn tăng cao, giá tín chỉ tái trồng rừng Brazil hiện dao động 50 đến 100 USD/tấn CO₂, cao gấp nhiều lần so với tín chỉ REDD (dưới 10 USD/tấn).

Thỏa thuận của Google không chỉ góp phần giảm phát thải trực tiếp từ hoạt động công nghệ mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm khí hậu của các tập đoàn toàn cầu. Đồng thời, nó củng cố vị thế dẫn dắt của Brazil trong nỗ lực bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon, nơi được ví như “lá phổi xanh” của hành tinh, đang lưu giữ hàng tỷ tấn carbon và duy trì đa dạng sinh học quan trọng.

Với vai trò chủ nhà COP30, Brazil đang tận dụng cơ hội này để kêu gọi đầu tư bền vững, thúc đẩy chuyển đổi từ khai thác sang bảo tồn và tái sinh rừng. Sự tham gia của Google và Liên minh Symbiosis sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào các dự án chất lượng cao, góp phần xây dựng một thị trường tín chỉ carbon minh bạch, đáng tin cậy và hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.